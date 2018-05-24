Следователи предъявили обвинение ярославскому депутату Павлу Дыбину

Сейчас Павел Дыбин содержится в изоляторе временного содержания

Депутату Ярослваской областной Думы и учредителю группы компаний «Микрон» Павлу Дыбину предъявлено обвинение. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Ярославской области.

— Ему предъявлено обвинение в коммерческом подкупе в особо крупном размере, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

По версии следствия, Павел Дыбин заявлялся на участие в аукционах «Агентства по муниципальному закажу ЖКХ» мэрии Ярославля, а потом подконтрольные ему организации свои заявки отзывали. Но не просто так — он за это брал деньги от представителя фирмы, которая в итоге победила. У тех был интерес, чтобы контора Дыбина ушла с торгов и не занизила стоимость этих контрактов.

Как рассказали в Агентстве по муниципальному заказу, неизвестно, на какие аукционы заявлялся Дыбин и его организация:

— Участники аукциона обезличены, виден только победитель, когда он выигрывает.

Вчера Павла Дыбина задержали сотрудники следственного комитета. Он их ждал дома. Сейчас депутат сидит в изоляторе временного содержания. Сегодня или завтра суд должен рассмотреть вопрос об избрании ему меры пресечения — взять подозреваемого под стражу, назначить домашний арест или отпустить под подписку о невыезде на время следствия. В отношении депутата уже возбуждено уголовное дело. Если его вина будет доказана, то ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Павел Дыбин работает депутатом Ярославской областной думы. Сейчас участвует в праймериз с намерениями получить мандат в следующем созыве. Вместе с этим является учредителем и исполнительным директором группы компаний «Микрон», которая занимается ремонтом техники и монтажом инженерных сетей. У него есть три ребёнка.