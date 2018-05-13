Мошенники попытались нажиться на пикетах против мусора

От лица пикетчиков мошенники просили деньги на оплату штрафов

Узнав о том, что в Ярославле троим участникам пикетов возле полигона «Скоково» выписали штрафы, активизировались мошенники. Они через соцсети под видом активистов движения против московского мусора начали просить у ярославцев деньги якобы на оплату этих штрафов. На самом деле никакого сбора на штрафы сами активисты не объявляли.

— Друзья, деньги на штрафы мы не собираем, — написала эколог Анна Головина в группе «Московский мусор в Ярославской области» в социальной сети «ВКонтакте». — Когда будет сбор — объявим. Если кто присылает вам какие-то реквизиты — это мошенники. Одну такую мадам я сегодня уже забанила.

Напомним, что троих участников пикета против московского мусора оштрафовали на 500 рублей за переход дороги в неположенном месте. 27 мая суд рассмотрит претензию к ним полиции за умышленное создание помех дорожному движению. За это троим людям грозит от пяти до десяти тысяч рублей штрафа.