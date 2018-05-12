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Полицейские начали задерживать ярославцев, выступающих против ввоза московского мусора
12 мая 2018 14:09
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Сегодня утром активисты решили устроить серию одиночных пикетов на трассе при выезде из Ярославля в сторону Рыбинска. Они нарисовали плакаты, лаконично отражающие их протест против ввоза московского мусора на полигон «Скоково».
— Мы планировали начать в 9 часов утра, — рассказали пикетчики. — К этому же времени сюда приехали полицейские. Нас стали задерживать. Некоторых людей повезли в отдел полиции по Ярославскому району. Кого-то держат там до сих пор.
Как рассказал источник 76.ru, некоторым пикетчикам выписали штрафы. Но, естественно, не за выражение позиции по мусору. Нашлись другие нарушения — переход проезжей части в неположенном месте и создание помех проезду транспорта.
Недавно суд назначил штраф в 10 тысяч рублей ещё одному выступающему против ввоза московского мусора на «Скоково».
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Фото: Московский мусор в Ярославской области
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