Полицейские начали задерживать ярославцев, выступающих против ввоза московского мусора

В планы пикетчиков вмешались полицейские

Сегодня утром активисты решили устроить серию одиночных пикетов на трассе при выезде из Ярославля в сторону Рыбинска. Они нарисовали плакаты, лаконично отражающие их протест против ввоза московского мусора на полигон «Скоково».

— Мы планировали начать в 9 часов утра, — рассказали пикетчики. — К этому же времени сюда приехали полицейские. Нас стали задерживать. Некоторых людей повезли в отдел полиции по Ярославскому району. Кого-то держат там до сих пор.

Как рассказал источник 76.ru, некоторым пикетчикам выписали штрафы. Но, естественно, не за выражение позиции по мусору. Нашлись другие нарушения — переход проезжей части в неположенном месте и создание помех проезду транспорта.

Недавно суд назначил штраф в 10 тысяч рублей ещё одному выступающему против ввоза московского мусора на «Скоково».

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