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Митингуйте, но не в центре: ярославцам не согласовали антимусорную акцию
8 мая 2018 16:25
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Администрация Кировского и Ленинского района отказала в проведении антимусорного митинга в центре Ярославля. Об этом сообщил заместитель координатора штаба Навального в Ярославле Александр Смирнов. Организаторы просили у районной администрации провести митинг «Выражение мнения общественности по вопросу утилизации отходов на полигонах Ярославской области» 19 мая на Советской площади или площади Труда.
— Глава администрации Любовь Викторовна Сурова в очередной раз отправляет горожан митинговать на отшибе, — написал на своей странице в фейсбуке Александр Смирнов. — Две тысячи ярославцев предлагается разместить на площадке в радиусе 20 метров перед входом в концертно-зрелищный центр «Миллениум» на Которосльной набережной. Это там, где нет прохожих и транспорта. Удивляет, как в центральной администрации пренебрегают нормативами по предельной заполняемости площадок для проведения публичных мероприятий: 1 квадратный метр на 1 человека. 2 тысячи человек Любовь Викторовна предлагает запихнуть в круг диаметром 40 метров. А сцена, звук, ограждения, рамки? Их где размещать?
Отказ администрация мотивировала другими мероприятиями на этих площадках, заявки на которые были приняты раньше.
Организаторы подали заявку на проведение этого митинга уже на 20 мая также на Советской площади либо на площади Труда. Сегодня районная администрация должна дать на нее свой ответ.
Митинги против размещения на полигоне «Скоково» отходов из Москвы прошли в Ярославле возле Знаменской башни и в парке Победы. За организацию несанкционированного митинга Александра Воробьёва вызвали в суд.
Фото: Александра Савельева
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