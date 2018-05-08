×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

Митингуйте, но не в центре: ярославцам не согласовали антимусорную акцию

8 мая 2018 16:25
923 6
мусор, Ярославль, мусорный скандал

Администрация Кировского и Ленинского района отказала в проведении антимусорного митинга в центре Ярославля. Об этом сообщил заместитель координатора штаба Навального в Ярославле Александр Смирнов. Организаторы просили у районной администрации провести митинг «Выражение мнения общественности по вопросу утилизации отходов на полигонах Ярославской области» 19 мая на Советской площади или площади Труда.

 — Глава администрации Любовь Викторовна Сурова в очередной раз отправляет горожан митинговать на отшибе, — написал на своей странице в фейсбуке Александр Смирнов. — Две тысячи ярославцев предлагается разместить на площадке в радиусе 20 метров перед входом в концертно-зрелищный центр «Миллениум» на Которосльной набережной. Это там, где нет прохожих и транспорта. Удивляет, как в центральной администрации пренебрегают нормативами по предельной заполняемости площадок для проведения публичных мероприятий: 1 квадратный метр на 1 человека. 2 тысячи человек Любовь Викторовна предлагает запихнуть в круг диаметром 40 метров. А сцена, звук, ограждения, рамки? Их где размещать?

Отказ администрация мотивировала другими мероприятиями на этих площадках, заявки на которые были приняты раньше.

Организаторы подали заявку на проведение этого митинга уже на 20 мая также на Советской площади либо на площади Труда. Сегодня районная администрация должна дать на нее свой ответ.

Митинги против размещения на полигоне «Скоково» отходов из Москвы прошли в Ярославле возле Знаменской башни и в парке Победы. За организацию несанкционированного митинга Александра Воробьёва вызвали в суд.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
Далее: Дерево жизни и надежды: в Ярославле посадили «Тополь Победы»

Новое на сайте
Жара после сильных осадков: синоптики предупредили ярославцев о надвигающемся балтийском антициклоне

Жара после сильных осадков: синоптики предупредили ярославцев о надвигающемся балтийском антициклоне
Вопрос-ответ: кассы нового образца

Вопрос-ответ: кассы нового образца
Ливни и грозы: синоптики предупредили ярославцев о дождливых праздниках

Ливни и грозы: синоптики предупредили ярославцев о дождливых праздниках
Кукольное царство ждет ярославцев

Кукольное царство ждет ярославцев
Бензин под контролем

Бензин под контролем

Фильм недели
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
Комментарии (8): я мультики не комментю, это... далее
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Комментарии (12): Сделали "Легенду номер 17"... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 63,20 63,55
EUR 75,11 75,38
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 09.05
USD 63,01 0,29
EUR 75,04 0,23
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.