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На Московском проспекте «Форд» повис на ограждении
30 апреля 2018 09:15
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Сегодня около восьми утра ярославцы, проезжающие по Московскому проспекту, сфотографировали «запрыгнувший» на отбойник «Форд». ДТП произошло под путепроводом рядом с Московским вокзалом.
— За рулём машины девушка, — написала Галина Горлышева в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте».
По сообщениям очевидцев, в ДТП никто не пострадал. На место быстро приехали сотрудники ГИБДД. Благодаря тому, что утром движение утром по проспекту было неинтенсивное, обошлось без заторов и пробок.
В Ярославле нередко машины запрыгивают на ограждения. В январе на отбойник залетела машина на Полушкиной роще.
Фото: Ваня Сариогло «Подслушано у водителей в Ярославле»/VK.com
Видео: Ваня Сариогло «Подслушано у водителей в Ярославле»/VK.com
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