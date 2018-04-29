|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
На старт, внимание, ПолимерМАРШ! В Ярославле табличку на остановке напечатали с ошибкой
29 апреля 2018 20:50
1 154 1
В Ярославле появилось новое предприятие — ПолимерМАРШ. По крайней мере так написано на табличке с названием остановки на Полушкиной Роще. Изготовители таблички немного ошиблись и добавили в слово одну лишнюю букву.
— Это безобразие! — возмущается ярославец Михаил Разинов. — Напечатавшим такую табличку должно быть стыдно не только перед ярославцами, но и перед гостями города. Её нужно поменять.
Правильное название завода «Полимермаш». Предприятие занимается разработкой в сфере станкостроения, а также проектированием и производством оборудования для нужд заводов России, Европы, стран СНГ и Кубы.
Фото: Михаил Контуев
|
Новое на сайте
Фильм недели
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Сделали "Легенду номер 17"... далее
17 апреля
«Тихое место»: в тишине, да не в обиде
Кто скажет слово или звук — тот уже живой труп. Именно по такому принципу приходится влачить свое существование человечеству в недалеком будущем...
Да, фильм интересный,... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров