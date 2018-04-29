На старт, внимание, ПолимерМАРШ! В Ярославле табличку на остановке напечатали с ошибкой

Неправильная табличка висит на Полушкиной Роще

В Ярославле появилось новое предприятие — ПолимерМАРШ. По крайней мере так написано на табличке с названием остановки на Полушкиной Роще. Изготовители таблички немного ошиблись и добавили в слово одну лишнюю букву.

— Это безобразие! — возмущается ярославец Михаил Разинов. — Напечатавшим такую табличку должно быть стыдно не только перед ярославцами, но и перед гостями города. Её нужно поменять.

Правильное название завода «Полимермаш». Предприятие занимается разработкой в сфере станкостроения, а также проектированием и производством оборудования для нужд заводов России, Европы, стран СНГ и Кубы.