«Мы практически не разговаривали друг с другом». История любви и разрыва фигуристов Усовой и Жулина

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Вся страна любовалась их танцами на льду. Они выглядели идеальной парой и в жизни — оба красивые, статные, улыбчивые. Никто не догадывался, что их счастье было показным, а семейная жизнь — ширмой.

Майя Усова и Александр Жулин так и не завоевали олимпийское золото. И страсти в личной жизни сыграли в этом не последнюю роль. Во время Олимпиады 1994 года Жулин, изменявший жене с коллегой Оксаной Грищук, переключился на Татьяну Навку. Та просто оказалась ближе, чем прошлая любовница. Жена же обо всем этом знала и была вынуждена молча наблюдать.

— И тогда Танин партнер — восточный горячий мужчина Самвел Гезолян — избил Навку со словами: «Как ты можешь так поступать с Майей, она ведь твоя подруга», — рассказывала Майя Усова журналистам.