НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

облачно, без осадков

ощущается как -5

10 м/c,

зап.

 727мм 81%
Подробнее
2 Пробки
USD 101,68
EUR 106,10
Легковушка влетела в остановку
График работы больниц
Афиша на 2 января
Куда сходить с детьми
Тест-драйв катка на Советской
Трезвый забег
Экстренное предупреждение о погоде
Повысятся тарифы ЖКХ
Каким был 2024 для бизнеса
Подорожает проезд
Развлечения тест Тест для внимательных: угадайте советский фильм по случайному кадру — новогодний выпуск

Тест для внимательных: угадайте советский фильм по случайному кадру — новогодний выпуск

10 заданий для тех, кто не выключал телевизор

80
Написать комментарий

Вакула с недоумением смотрит на тех, кто не ответил на 10 из 10

Источник:

Мы не хотим сказать, что каждый Новый год по телевизору показывают одно и то же, но новогодних фильмов, судя по сетке вещания, действительно не так уж много. Однако это совсем не значит, что вы сможете узнать их по одному кадру. Единственное исключение — если в последние несколько дней вы не выключали телевизор, засыпая и просыпаясь под его сияние. Ноль процентов осуждения, конечно, но сможете ли вы узнать новогоднее советское кино по одному кадру?

ТЕСТПройден 2 раза
1 / 10

Здесь просто. В этом фильме снимался не только Олег Попов, но и другие советские клоуны

  • «Клоуны апокалипсиса» (18+)

  • Карнавал (6+)

  • «Клоун» (6+)

  • «Карнавальная ночь» (0+)

2 / 10

В каком фильме вы могли видеть такого Вячеслава Невинного?

  • «Гостья из будущего» (6+)

  • «Не может быть!» (12+)

  • «Гараж» (12+)

  • «Волшебник Изумрудного города» (6+)

3 / 10

А кувшин этот откуда?

  • «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+)

  • «Эта веселая планета» (12+)

  • «Зигзаг удачи» (6+)

  • «Иван Васильевич меняет профессию» (6+)

4 / 10

А эта парочка из какого фильма?

  • «Снегурочка» (0+)

  • «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+)

  • «Снежная королева» (0+)

  • «Невеста» (12+)

5 / 10

Музыкантам даже в новогоднюю ночь приходится быть чрезвычайно серьезными

  • «Карнавальная ночь» (0+)

  • «Бедная Саша» (0+)

  • «Старый Новый год» (0+)

  • «Карнавал» (12+)

6 / 10

Где вы могли видеть столько Дедов Морозов?

  • «Снежная сказка» (12+)

  • «Чародеи» (0+)

  • «Тайна Снежной королевы» (12+)

  • «Весенняя сказка» (12+)

7 / 10

А этот персонаж откуда здесь?

  • «Двенадцать месяцев» (12+)

  • «Три орешка для Золушки» (0+)

  • «Варвара-краса, длинная коса» (6+)

  • «Морозко» (0+)

8 / 10

Небольшая подсказка: в этом кадре происходят колядки

  • «Снегурочку вызывали?» (18+)

  • «Вечера на хуторе близ Диканьки» (6+)

  • «Орех Кракатук» (0+)

  • «Большая новогодняя ночь» (12+)

9 / 10

А этот персонаж еще откуда?

  • «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+)

  • «Похищение» (0+)

  • «Семья как семья» (12+)

  • «Мама» (0+)

10 / 10

Пусть этот кадр не покажется вам слишком темным — вы должны узнать его и таким

  • «Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+)

  • «Сирота казанская» (6+)

  • «Бедная Саша» (0+)

  • «Снегурочку вызывали?» (18+)

ПО ТЕМЕ
Новый год 2025 Кино Фильмы Советские фильмы Советское кино СССР Новогодние фильмы Советский Союз Тест Развлечения
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Делайте так и будете стройняшкой. Нутрициолог — о том, как не наесть лишние килограммы за Новый год
Марина Лубешко
Мнение
Взгляните на Ярославль чужими глазами! Подборка лучших фото 2024 года
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
«После боя курантов — поножовщина, затем — отравления салатами»: фельдшер скорой — о работе в праздники, зарплате и пациентах
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Очередная новогодняя солянка? Какими получились «Елки-11» с турецкой звездой и «уральским пельменем»
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Мнение
«Государство тратит на нефтяников триллионы». Эксперт жестко ответил ФАС из-за спора о цене бензина
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление