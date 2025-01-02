Тест для внимательных: угадайте советский фильм по случайному кадру — новогодний выпуск

Мы не хотим сказать, что каждый Новый год по телевизору показывают одно и то же, но новогодних фильмов, судя по сетке вещания, действительно не так уж много. Однако это совсем не значит, что вы сможете узнать их по одному кадру. Единственное исключение — если в последние несколько дней вы не выключали телевизор, засыпая и просыпаясь под его сияние. Ноль процентов осуждения, конечно, но сможете ли вы узнать новогоднее советское кино по одному кадру?