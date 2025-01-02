Тест для внимательных: угадайте советский фильм по случайному кадру — новогодний выпуск

Мы не хотим сказать, что каждый Новый год по телевизору показывают одно и то же, но новогодних фильмов, судя по сетке вещания, действительно не так уж много. Однако это совсем не значит, что вы сможете узнать их по одному кадру. Единственное исключение — если в последние несколько дней вы не выключали телевизор, засыпая и просыпаясь под его сияние. Ноль процентов осуждения, конечно, но сможете ли вы узнать новогоднее советское кино по одному кадру?
Здесь просто. В этом фильме снимался не только Олег Попов, но и другие советские клоуны
«Клоуны апокалипсиса» (18+)
Карнавал (6+)
«Клоун» (6+)
«Карнавальная ночь» (0+)
В каком фильме вы могли видеть такого Вячеслава Невинного?
«Гостья из будущего» (6+)
«Не может быть!» (12+)
«Гараж» (12+)
«Волшебник Изумрудного города» (6+)
А кувшин этот откуда?
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+)
«Эта веселая планета» (12+)
«Зигзаг удачи» (6+)
«Иван Васильевич меняет профессию» (6+)
А эта парочка из какого фильма?
«Снегурочка» (0+)
«Новогодние приключения Маши и Вити» (0+)
«Снежная королева» (0+)
«Невеста» (12+)
Музыкантам даже в новогоднюю ночь приходится быть чрезвычайно серьезными
«Карнавальная ночь» (0+)
«Бедная Саша» (0+)
«Старый Новый год» (0+)
«Карнавал» (12+)
Где вы могли видеть столько Дедов Морозов?
«Снежная сказка» (12+)
«Чародеи» (0+)
«Тайна Снежной королевы» (12+)
«Весенняя сказка» (12+)
А этот персонаж откуда здесь?
«Двенадцать месяцев» (12+)
«Три орешка для Золушки» (0+)
«Варвара-краса, длинная коса» (6+)
«Морозко» (0+)
Небольшая подсказка: в этом кадре происходят колядки
«Снегурочку вызывали?» (18+)
«Вечера на хуторе близ Диканьки» (6+)
«Орех Кракатук» (0+)
«Большая новогодняя ночь» (12+)
А этот персонаж еще откуда?
«Новогодние приключения Маши и Вити» (0+)
«Похищение» (0+)
«Семья как семья» (12+)
«Мама» (0+)
Пусть этот кадр не покажется вам слишком темным — вы должны узнать его и таким
«Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+)
«Сирота казанская» (6+)
«Бедная Саша» (0+)
«Снегурочку вызывали?» (18+)