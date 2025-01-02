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Здоровье Куда обращаться за помощью: в ярославских больницах озвучили график работы в январские

Куда обращаться за помощью: в ярославских больницах озвучили график работы в январские

Расписание опубликовали в региональном Минздраве

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Опубликован график работы больниц в январские

Источник:

Больницы в Ярославской области в январские выходные будут работать по измененному графику. Как сообщили в региональном Минздраве, стационарная и экстренная помощь оказывается в полном объеме.

— Для сохранения доступности медицинской помощи принято решение организовать 3 и 6 января 2025-го работу амбулаторно-поликлинического звена, в том числе врачей узких специальностей, — процитировали слова министра здравоохранения Ярославской области Сергея Луганского в пресс-службе министерства.

График работы врачей при оказании амбулаторно-поликлинической помощи:

  • 2, 4, 5, 8 января — с 08:00 до 16:00;

  • 3, 6 января — с 08:00 до 18:00;

  • 7 января — с 08:00 до 16:00.

Станции и отделения скорой медицинской помощи работают в режиме повышенной готовности.

График работы льготных аптек в Ярославле:

  • «ОблФарм» (ул. Попова, д. 24) — 3 января, с 10:00 до 14:00;

  • «ОблФарм» (ул. Яковлевская, 7) — с 2 по 6 января и 8 января, с 08:00 до 18:00;

  • «ОблФарм» (пр-т Октября, д. 67) — 6 января, с 10:00 до 14:00;

  • «ОблФарм» (пр-т Октября, д. 52) — 3 января, с 08:00 до 16:00;

  • «ОблФарм» (ул. Гагарина, д. 12) — с 2 по 6 января, 8 января, с 10:00 до 14:00;

  • «ОблФарм» (ул. Ньютона, д. 30) — 3, 6 января, с 10:00 до 14:00;

  • «ОблФарм» (ул. Маяковского, 61) — 3, 6 января, с 10:00 до 14:00;

  • «ОблФарм» (Тутаевское шоссе, д. 31) — 4, 6 января, с 10:00 до 14:00.

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