НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

0 м/c,

 733мм 86%
Подробнее
0 Пробки
USD 101,68
EUR 106,10
Квартира за 72 миллиона
Куда сходить с детьми
Аномальное потепление в Ярославле
Легковушка влетела в остановку
График работы больниц
Афиша на 2 января
Тест-драйв катка на Советской
Трезвый забег
Повысятся тарифы ЖКХ
Каким был 2024 для бизнеса
Религия обзор Что нужно сделать в сочельник, чтобы привлечь достаток: приметы и традиции праздника

Что нужно сделать в сочельник, чтобы привлечь достаток: приметы и традиции праздника

Рассказываем, как правильно провести день перед Рождеством

24
Написать комментарий

Сочельник — время духовных размышлений и семейного единства

Источник:

Новогодние каникулы последние несколько лет захватывают не только сам Новый год, но и Рождество. А между ними есть еще несколько примечательных дат и событий. Одно из таких — сочельник. И у него, как выяснилось, есть свои приметы, традиции и даже запреты.

Когда сочельник в 2025 году

Первые упоминания о сочельнике появились еще в V веке нашей эры. В Библии говорится, что праздник берет начало в тот день, когда Мария на сносях и Иосиф прибыли в Вифлеем, чтобы Иисус родился в городе царя Давида.

Православные христиане традиционно отмечают сочельник аккурат накануне Рождества — 6 января, а католики — 24 декабря.

Что можно и нельзя делать в сочельник

Все традиции, приметы и обряды сочельника связаны с рождением Иисуса. О его появлении на свет сообщила Вифлеемская звезда, она же указывала волхвам путь к новорожденному. С этим связана традиция не есть и не садиться за стол до появления на небе первой звезды. Поэтому-то сочельник и считается последним и самым строгим днем Рождественского поста, который завершается в ночь на 7 января.

В этот день верующие готовятся с чистым сердцем встретить Рождество. А очищают сердце в храме — молитвой. В церквях в этот день проходят особые богослужения, где читают Священное Писание.

Кроме того, вечером накануне Рождества принято собираться всей семьей и готовиться к празднику: украшать квартиру и готовить праздничные блюда. Традиционно на стол в сочельник ставят 12 постных блюд, символизирующих 12 апостолов. Основное блюдо — кутья, или сочиво. Остальные угощения могут быть разными.

Еще одна традиция сочельника говорит, что в этот день хорошо бы заняться добрыми делами и помочь нуждающимся. Это может быть как материальная помощь, так и поддержка на словах и в делах.

А еще в народе на Руси на сочельник существовала традиция гадать. Чаще всего девушки собирались вместе и гадали на суженого с помощью зеркала.

А вот пьянству, шумным и угрожающим выходкам, неуважительному и распутному поведению в этот день предаваться нежелательно.

Приметы на сочельник

С сочельником связано несколько суеверий и примет.

  • Появление первой звезды на небе означает, что настало время загадывать желания, которое обязательно сбудется в новом году.

  • Если вам в канун Рождества снится добрый сон, то вас ожидает удача.

  • Если в сочельник ваш дом будет чистым и убранным, то вашу семью ждет благополучие и достаток. Убираться следует накануне, а не в сам сочельник.

  • Если оставить немного еды на столе до утра, это привлечет удачу и обеспечит защиту от злых духов.

  • Согласно поверьям, если на сочельник разбилось зеркало, то это к плохим новостям или неудачам в будущем.

А вы отмечаете сочельник?

Обязательно, по всем правилам
В церковь схожу точно
В первый раз слышу о таком
Про сочельник знаю, но никак его не отмечаю
Я атеист
ПО ТЕМЕ
Сочельник Рождественская ночь Рождество Христово Рождество Приметы Традиции Праздник Служба в храме Православие Религия
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Очередная новогодняя солянка? Какими получились «Елки-11» с турецкой звездой и «уральским пельменем»
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Мнение
Взгляните на Ярославль чужими глазами! Подборка лучших фото 2024 года
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
«Государство тратит на нефтяников триллионы». Эксперт жестко ответил ФАС из-за спора о цене бензина
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Делайте так и будете стройняшкой. Нутрициолог — о том, как не наесть лишние килограммы за Новый год
Марина Лубешко
Мнение
Нужно ли «обезжиривать» новогоднее меню? Развеиваем мифы об оливье и селедке под шубой
Алиса Князева
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление