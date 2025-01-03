Что нужно сделать в сочельник, чтобы привлечь достаток: приметы и традиции праздника

Сочельник — время духовных размышлений и семейного единства Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Новогодние каникулы последние несколько лет захватывают не только сам Новый год, но и Рождество. А между ними есть еще несколько примечательных дат и событий. Одно из таких — сочельник. И у него, как выяснилось, есть свои приметы, традиции и даже запреты.

Когда сочельник в 2025 году

Первые упоминания о сочельнике появились еще в V веке нашей эры. В Библии говорится, что праздник берет начало в тот день, когда Мария на сносях и Иосиф прибыли в Вифлеем, чтобы Иисус родился в городе царя Давида.

Православные христиане традиционно отмечают сочельник аккурат накануне Рождества — 6 января, а католики — 24 декабря.

Что можно и нельзя делать в сочельник

Все традиции, приметы и обряды сочельника связаны с рождением Иисуса. О его появлении на свет сообщила Вифлеемская звезда, она же указывала волхвам путь к новорожденному. С этим связана традиция не есть и не садиться за стол до появления на небе первой звезды. Поэтому-то сочельник и считается последним и самым строгим днем Рождественского поста, который завершается в ночь на 7 января.

В этот день верующие готовятся с чистым сердцем встретить Рождество. А очищают сердце в храме — молитвой. В церквях в этот день проходят особые богослужения, где читают Священное Писание.

Кроме того, вечером накануне Рождества принято собираться всей семьей и готовиться к празднику: украшать квартиру и готовить праздничные блюда. Традиционно на стол в сочельник ставят 12 постных блюд, символизирующих 12 апостолов. Основное блюдо — кутья, или сочиво. Остальные угощения могут быть разными.

Еще одна традиция сочельника говорит, что в этот день хорошо бы заняться добрыми делами и помочь нуждающимся. Это может быть как материальная помощь, так и поддержка на словах и в делах.

А еще в народе на Руси на сочельник существовала традиция гадать. Чаще всего девушки собирались вместе и гадали на суженого с помощью зеркала.

А вот пьянству, шумным и угрожающим выходкам, неуважительному и распутному поведению в этот день предаваться нежелательно.

Приметы на сочельник

С сочельником связано несколько суеверий и примет.

Появление первой звезды на небе означает, что настало время загадывать желания, которое обязательно сбудется в новом году.

Если вам в канун Рождества снится добрый сон, то вас ожидает удача.

Если в сочельник ваш дом будет чистым и убранным, то вашу семью ждет благополучие и достаток. Убираться следует накануне, а не в сам сочельник.

Если оставить немного еды на столе до утра, это привлечет удачу и обеспечит защиту от злых духов.

Согласно поверьям, если на сочельник разбилось зеркало, то это к плохим новостям или неудачам в будущем.