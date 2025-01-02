Лодки с мигрантами затонули у берегов Туниса: десятки человек погибли

Поисковые операции в Средиземном море продолжаются для обнаружения других возможных пропавших без вести пассажиров Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Два судна с мигрантами из стран Африки южнее Сахары потерпели крушение у берегов Туниса. Погибли как минимум 27 человек. Об этом сообщила радиостанция Mosaique FM.

ЧП произошло недалеко от города Сфакс на востоке североафриканской страны. Среди погибших есть женщины и дети. Всего в лодках находились около 110 человек. Удалось спасти 83 человека.

— Мигранты, обнаруженные у островов Керкенна в центральном Тунисе, стремились достичь Европы и были родом из стран Субсахарской Африки, — заявил Зид Сдири, глава гражданской обороны города Сфакс.

По информации Тунисской национальной гвардии, которая курирует береговую охрану, поисковые операции продолжаются для обнаружения других возможных пропавших без вести пассажиров, передает агентство AFP.