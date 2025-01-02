НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

облачно, без осадков

ощущается как -5

10 м/c,

зап.

 727мм 81%
Подробнее
2 Пробки
USD 101,68
EUR 106,10
Легковушка влетела в остановку
График работы больниц
Афиша на 2 января
Куда сходить с детьми
Тест-драйв катка на Советской
Трезвый забег
Экстренное предупреждение о погоде
Повысятся тарифы ЖКХ
Каким был 2024 для бизнеса
Подорожает проезд
Происшествия Лодки с мигрантами затонули у берегов Туниса: десятки человек погибли

Лодки с мигрантами затонули у берегов Туниса: десятки человек погибли

Около 83 человек были спасены

99
1 комментарий

Поисковые операции в Средиземном море продолжаются для обнаружения других возможных пропавших без вести пассажиров

Источник:

Два судна с мигрантами из стран Африки южнее Сахары потерпели крушение у берегов Туниса. Погибли как минимум 27 человек. Об этом сообщила радиостанция Mosaique FM.

ЧП произошло недалеко от города Сфакс на востоке североафриканской страны. Среди погибших есть женщины и дети. Всего в лодках находились около 110 человек. Удалось спасти 83 человека.

— Мигранты, обнаруженные у островов Керкенна в центральном Тунисе, стремились достичь Европы и были родом из стран Субсахарской Африки, — заявил Зид Сдири, глава гражданской обороны города Сфакс.

По информации Тунисской национальной гвардии, которая курирует береговую охрану, поисковые операции продолжаются для обнаружения других возможных пропавших без вести пассажиров, передает агентство AFP.

Это не единственный случай, а проблема нелегальной миграции через Средиземное море остается актуальной. Каждый день десятки мигрантов из стран Африки южнее Сахары предпринимают попытки пересечь море на лодках, начиная свой путь из Туниса и Ливии. Итальянский остров Лампедуза находится всего в 150 километрах (90 миль) от Туниса и часто становится первым портом назначения для мигрантов.

ПО ТЕМЕ
Крушение Море Мигранты Мигрант
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
13 минут
у нас тысячи погибают каждый день и всем фиолетово
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Очередная новогодняя солянка? Какими получились «Елки-11» с турецкой звездой и «уральским пельменем»
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Мнение
Нужно ли «обезжиривать» новогоднее меню? Развеиваем мифы об оливье и селедке под шубой
Алиса Князева
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
«Государство тратит на нефтяников триллионы». Эксперт жестко ответил ФАС из-за спора о цене бензина
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«Становится приятнее возвращаться домой»: организатор пространства рассказала, как правильно расхламляться
Анастасия Карачаровская
Мнение
«Украла у меня 107 часов»: как корреспондент чуть не утонул в игре Baldur’s Gate 3
Кирилл Митин
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление