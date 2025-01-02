«Там ощущаешь себя человеком, у которого всё классно»: россиянин стал плантатором в Южной Америке и научил местных есть борщ

Кофе из Южной Америки Источник: личный архив П. Стаброва











Красноярский общественник и предприниматель Павел Стабров арендовал на сто лет ферму в Венесуэле и выращивает там кофе. Чтобы сохранить бизнес, ему пришлось смириться с раздолбайством и любовью к праздникам у местных, а еще привозить еду из Сибири. Наши коллеги из NGS24.RU Алексей Тайганавт и Маша Ленц поговорили с Павлом об особенностях его жизни на другом континенте.

Южная Америка здорового человека

— Как тебя представить?

— Простой венесуэльский фермер.

— Как ты стал плантатором? И зачем тебе этот «головняк» на другом краю земли?

— Просто очень много обстоятельств сошлось в кучу. Это история, когда тебе что-то подсказывает и тебя подталкивает. Первый раз в Венесуэлу я попал в 2006 году. Мне бешено понравился климат, очень красивая страна, классная природа. Да, больше всего, пожалуй, море и климат. Состав воды в море офигенский. Там ты чувствуешь себя абсолютно здоровым человеком.

Венесуэльский фермер Стабров Источник: личный архив Павла Стаброва

— В каком плане?

— У тебя исчезает перхоть, начинают расти красивые крупные ногти, проходят прыщи. У тебя прекрасная кожа, у тебя всегда хорошее настроение. В общем, сам себя ощущаешь человеком, у которого всё классно. Мы тогда немного по стране поездили, но хватило, чтобы вернуться и осознать, что это бешено прекрасно. Захотелось показать людям, и мы начали возить туда небольшие группы. Потом случилась такая же история с Колумбией, несмотря на все ее бэкграунды. Туда тоже повезли туристов. И как-то в один день я сидел придумывал очередную концепцию для тура по Колумбии, и возникла тема самого лучшего в мире кофе. Мы хорошо макнулись в тему спешелти (высший сорт) кофе. Оказалось, что это очень интересно.

Побережье для здорового человека Источник: личный архив Павла Стаброва

Сталина на вас хватает

— Мы с товарищем подумали, что было бы неплохо сюда привезти фермерского хорошего кофейка. Пользуясь связями, набрали этого кофе и стали искать, с кем его доставить. Потому что просто взять и привезти тонну невозможно, нужен контейнер. А ребята, с которыми мы сейчас работаем, они как раз в то время — это был, по-моему, 2020-й год — запускали фермерский кофе в Россию. Я их в интернете нашел. Так всё и началось.

«Вот на тот край плантации» Источник: личный архив Павла Стаброва

— Помнишь, сколько вложил?

— Мы втроем вложили по 300 тысяч рублей каждый. Да, порядка миллиона рублей получилось. Потом это всё потихоньку развивалось. В очередном кофейном туре, мне пишет чувак из Венесуэлы: вот у меня есть 7 гектаров земли в Венесуэле под кофе, хочешь купить? Ну мы поржали сначала, потому что одно дело — ты приехал в гости, надел желтые сапоги, шляпу, походил с палкой туда-сюда. А другое дело (как у нас стереотипы) — фермер-плантатор, фазенда, вот это всё. Ну посмеялись и посмеялись. Потом я поизучал в личном кабинете пенсию, которая мне грозит. То есть жить на 15 000 рублей, мягко говоря, невозможно. Лет мне дофига, и времени осталось не так много, чтобы пускать всё на самотек. А схема с плантациями, на самом деле, простая. Это нам, в России, она еще не привычна, но в мире давно практикуется. Когда кто-то в виде небольшой инвестиции, сколько у кого есть — 20 тысяч долларов, 50, 100 — покупает ферму и нанимает себе управляющего. Потом приезжает на месяц-другой, когда собирается урожай. Продает, рассчитывается со всеми, намечает планы, какие-то авансы выдает, еще месяц поторчал где-нибудь на острове и полетел к себе домой, в Норвегию или в Канаду, еще куда-нибудь. И у меня перед глазами были примеры, как это работает: счастливые пенсионеры на своей земле.

На земле Венесуэлы Источник: личный архив Павла Стаброва

— Так и инвестировал в Южную Америку.

— Взял семь гектаров, оформил аренду на девяносто девять лет. Это обошлось мне в десять тысяч долларов на тот момент. Теперь в Южной Америке есть ферма La Siberia — так я ее назвал. Засадил там пока что три гектара. Кстати, участок нам передали вместе со Сталиным — так зовут местного управляющего. Он следит за всем, нанимает рабочих.

Товарищ по работе Сталин Бракамонте Источник: личный архив Павла Стаброва











— Товарищ Сталин и рабочие.

— Да, пока был жив Уго Чавес (президент Венесуэлы с 1999–2013 гг.), венесуэльцы любили социализм. Они читали Горького, Островского и т. п. И у них там и Ленин на маечках был, и Сталин. Всё это сохраняется и в именах, запросто встретить Катюшку или Березку. Нормальная история, никто этим не парится, они с удовольствием друг друга так зовут.

Перед началом работы Источник: личный архив Павла Стаброва

— Им с их климатом проще быть такими?

— Разница в том, что они не отягощены будущим. Они в принципе не умеют прогнозировать жизнь на какой-то более-менее понятный период. Живут строго сегодняшним днем, и большинство прекрасно себя чувствуют. Им важен процесс. У меня знакомый чувак есть, вот он говорит: это потрясающие люди, они реально не хотят думать, что будет завтра, а еще они не умеют ничего делать, что связано техникой. Они, к примеру, не смогут поменять какую-нибудь накладку в сантехнике — то, что для нас кажется простым. Им нужен для этого специалист. А он такой же точно, вообще. Они могут там забетонировать пластиковую трубу в бетонный двор. Вызывают мастеров, они выдолбят эту трубу из бетона. Потом положат новую пластиковую трубу, снова всё забетонируют. И вот они всё это две недели будут делать. Там же как: с утра придут мастера, сначала посидят, позавтракают, пивка выпьют, обсудят, какая вчера «вечеруха» была, как они танцевали, потом час поработают. Так, не спеша. Потом скажут, что жарко и до вечера сольются, ну и так далее. При этом уровень жизни там очень невысокий, конечно.

В работе Источник: личный архив Павла Стаброва

Флирт важнее дел

— В общем, живут бедно, но весело.

— Да, бедно, но весело. Причем это искренняя история. Вот за что люблю это всё: она очень искренняя. Местный может с утра пойти на работу с мыслью что-то полезное сделать. Но если из соседнего дома выходит красивая соседка, то всё, капец — работа забыта. Начинаются обнимашки, вот эти «как там дела у тети Розы, в доме Марии». Они как дети: обязательно тактильные эти все дела, очень много нежных классных разговоров. Атмосфера постоянного флирта, она прямо везде. Ты заходишь в местный алкомаркет в 10 утра, и через 15 минут ты уже можешь жениться. Правда. А если еще и музыка рядом — там и танцы начнутся. Какие-то мгновенные контакты, люди там познакомились в метро; кто-то спросил «выходите или нет», уступил место, и уже разговорились. И они уже через 15 минут выходят там чуть ли не друзьями. И вот это постоянно-постоянно, на этом всё строится.

Тут рассада Источник: личный архив Павла Стаброва

Кофейное зерно Источник: личный архив Павла Стаброва

— И как в таких условиях бизнес развивать?

— Ну это еще не всё. Есть же праздники. Вот, Рождество, например, 25 декабря они отмечают. Готовиться к нему начинают с 1 ноября. В ноябре елки уже все наряжены, такой праздник в ожидании праздника. Они массово впадают в это настроение, тут уже не до работы, весело подбухивают. Декабрь — всё, мертвый сезон для дел. Ничего ни от кого не добьешься. И где-то с числа 20 января будут из этого состояния выходить постепенно. И с этим ничего не сделаешь. Можно кричать, подпрыгивать, командовать. Бесполезно. Проще подстроиться и дождаться.

— Ты смог?

— Я научился принимать это. И более того, я искренне получаю от этого удовольствие. По-другому там не выйдет. Возможно, будь какой-то крупный бизнес, огромные деньги, нужно что-то придумывать, а так… Мы, например, в мае подали документы в местные госуслуги на регистрацию участка и доверенность для адвоката. И ничего не произошло до сих пор. Можно беситься, конечно, а что изменится? Поэтому проще поржать лишний раз.

Где-то на ферме Источник: личный архив Павла Стаброва

Миллионы литров бензина за один доллар

— Ты язык хорошо знаешь?

— Я через переводчика в телефоне с ними общаюсь. Когда речь о бытовых темах. Если уже касается бизнеса, беру кого-то из наших пацанов, они переводят. Там свои нюансы.

— Как долго добираться до твоей фермы?

— Это, конечно, целый квест. Сначала лечу до столицы Венесуэлы — Каракаса, оттуда до города Баркисимето. Оттуда еще несколько часов. Миллионный город, в него прилетаешь, а там в аэропорту всего две машины в аренду сдаются. И те не подходят. Да, красненький режим довел, конечно, страну до ручки. Звоню Сталину, он пригоняет нам транспорт.

Кофе на подходе Источник: Личный архив Павла Стаброва

— У них же была дикая инфляция.

— Эта вся история продолжается, она немножко пришла в чувство, потому что, наверное, где-то три года назад они наконец-то сделали реформу, убрали государственный курс боливара. И теперь только один курс есть, и инфляция не такая большая. А пять лет назад за один доллар там давали три с половиной миллиона боливар (национальная валюта Венесуэлы). То есть, условно, на доллар можно было купить 3,5 миллиона литров бензина.

— Неплохо звучит.

— Да. Прикольно. И сейчас там бензина нет. В смысле он есть, но его как бы не хватает. У нас в сельскохозяйственном регионе, например, топливо — дефицит. Его привозят раз в неделю, и все стоят там три дня в очереди и ждут, пока его привезут. Если хочешь попасть в очередь вперед — плати 10 баксов. Это так называемый бесплатный бензин. Есть еще коммерческий, полдоллара стоит, но он тоже есть не везде.

Борщ для южноамериканцев

— Нефтедобывающая страна, в мировых лидерах по разведанным запасам нефти.

— Да. Это просто капец какой-то, вообще. Допрыгались в социализм, называется. Когда мы пять лет назад прилетели, у них в магазинах не было кофе. Представляешь. Просто двадцать лет подряд он считался социальным продуктом, цена на который ограничивалась государством. Вроде того, что: «Этот товар нужен народу, соответственно, вы должны работать на народ. Мы у вас закупаем вместо 5 долларов за 10 копеек, но ведь мы вам привозим еще прекрасные продукты, чтобы вы не сдохли с голода. Вот вам курица, вот вам рис, вот вам лепешка». Фермерам просто невыгодно стало заниматься кофе, дураков нет работать себе в убыток. Еще и экспорт кофе был запрещен. Только когда убрали госрегулирование, отрасль начала потихоньку восстанавливаться… Я сейчас работаю с бывшим госслужащим, который работал в Центральном избирательном комитете в Каракасе — у него пенсия 16 долларов в месяц. Так что, когда прилетаю туда, привожу ему отсюда продукты. И гречку, конечно — уже для наших соотечественников там. Это святое. Корюшку еще заказывают и черный хлеб. Бешено популярно.

Павел Стабров, Красноярск Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

— Ты же еще борщ там варил на всю деревню.

— Это вообще у нас обязательное дело. Борщ мы теперь, практически, каждый раз варим. Ну в зависимости от того, где находимся. А первый раз литров шестьдесят приготовили на 100 человек. Это надо было, чтобы отношения хорошие установить. Научил их макать лук и чеснок в соль. И закусывать ром этим делом.

— Когда будешь снимать первый урожай кофе?