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Еда Альтернатива «шубе» и оливье: 6 небанальных рецептов блюд на новогодний стол

Альтернатива «шубе» и оливье: 6 небанальных рецептов блюд на новогодний стол

Публикуем простые и быстрые рецепты закусок

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10 комментариев

Шесть простых и необычных рецептов блюд на новогодний стол

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Новый год всё ближе. Вы уже придумали меню? Для тех, кому наскучили оливье, «мимоза» и «шуба», мы собрали необычные закуски, которые точно удивят домашних и гостей. Это турецкие мезе. Такие блюда прекрасно сочетаются и с пельменями, и привычными новогодними напитками. А главное, их готовка не займет много времени.

Мезе — это набор турецких закусок или маленьких блюд, часто подаваемых с алкогольными напитками.

Закуска из грибов и кабачков

В отличие от многих привычных нам салатов, в турецких мезе редко где используются яйца. Один из простых вариантов — закуска из грибов и кабачков. Для ее приготовления нужны следующие ингредиенты:

  • грибы (лучше шампиньоны) — 250–300 граммов;

  • два маленьких кабачка;

  • пучок укропа;

  • сметана или греческий йогурт;

  • оливковое масло;

  • соль.

Способ приготовления:

  1. Мелко нарежьте грибы и обжарьте их на небольшом количестве оливкового масла, затем переложите в отдельную миску, чтобы они остыли.

  2. Натрите кабачки на терке и еще раз обжарьте их с небольшим количеством оливкового масла, пока они не пустят сок. Дайте остыть.

  3. Мелко нарежьте укроп, соедините все ингредиенты (кабачки, грибы, укроп, йогурт, соль) в миске и перемешайте.

  4. Можно подавать в салатнике или на тарталетках.

Рецепт закуски из грибов и кабачков на Новый год

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Салат с тунцом

Этот рецепт необычайно прост, приготовление салата можно поручить даже ребенку. Нам понадобится:

  • 2 небольшие банки тунца (160 граммов);

  • 2 столовые ложки майонеза с горкой;

  • маленькая банка кукурузы (150 граммов);

  • пучок укропа;

  • маленькая луковица.

Мелко нарезаем лук и укроп. Из кукурузы и рыбных консервов полностью сливаем жидкость: воду и жир. Ингредиенты перекладываем в миску и слегка перемешиваем. Добавьте майонез, перемешайте и переложите на сервировочную тарелку. По желанию вместо репчатого можно добавить две веточки зеленого лука — получится вкусно.

Вместо крабового салата на стол можно приготовить салат с тунцом

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Мезе с брокколи

Этот рецепт понравится тем, кто следит за фигурой и даже в новогодние праздники героически старается считать калории. Потребуется:

  • морковь;

  • 3 столовые ложки растительного масла (лучше оливкового);

  • 3–4 столовые ложки (с горкой) кукурузы;

  • пару столовых ложек грецких орехов;

  • маленькая брокколи;

  • пучок укропа;

  • 2 зубчика чеснока;

  • 7–8 столовых ложек сметаны или греческого йогурта, по желанию вы можете добавить 2 столовые ложки майонеза;

  • соль по вкусу.

Отварите брокколи 5 минут, она не должна стать слишком мягкой, а оставаться твердой. Также отварите тертую морковь. Откиньте овощи на дуршлаг и слейте жидкость.

В широкой миске смешайте сметану (или йогурт), майонез, соль и измельченный чеснок. Затем добавьте кукурузу и мелко нарезанный укроп, измельченные грецкие орехи и снова перемешайте.

Когда овощи остынут, нарежьте брокколи небольшими кусочками, добавьте морковь и всё хорошо перемешайте. Подавать можно в салатнике, на бутербродах или тарталетках.

Простой и полезный рецепт — намазка из овощей

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Закуска из моркови и кабачков

Этот рецепт наверняка оценят владельцы огорода, так как практически все ингредиенты на него могут найтись у садовода. Нам нужны:

  • кабачок средних размеров;

  • 2 моркови;

  • 3–4 ложки растительного масла;

  • 5–6 ложек сметаны или греческого йогурта;

  • 1–2 столовых ложки воды (для разбавления йогурта);

  • ½ стакана грецких орехов;

  • 2 зубчика чеснока;

  • ½ ч. л соли;

  • петрушка.

Очистите кабачки и морковь от кожицы и натрите на крупной терке. На дно сковороды налейте растительное масло и потушите кабачки до выделения сока, затем добавьте морковь и тушите овощи вместе 5–6 минут.

Дождитесь, пока овощи остынут, иначе йогурт или сметана могут свернуться. После этого в салатник выложите тушеные кабачки и морковь, мелко порезанные орехи и чеснок, а также соль, йогурт или сметану. Тщательно перемешайте. Если будет слишком густая консистенция, добавьте немного воды. После этого оставьте закуску в холодильнике на 1–2 часа.

Еще один низкокалорийный рецепт на Новый год

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Салат из макарон

Это блюдо в Турции обожает и стар, и млад. Да и хозяйки тоже рады стараться, ведь готовится оно без особых усилий и из тех продуктов, что всегда под рукой. Нам нужны:

  • 150 граммов консервированного зеленого горошка;

  • 100 граммов отварной моркови;

  • огурцы маринованные или консервированные — 5–6 штук;

  • 2–3 веточки укропа;

  • 100 граммов консервированной кукурузы;

  • стакан сметаны;

  • столовая ложка майонеза;

  • 2 столовых ложки оливкового масла;

  • чайная ложка сушеной мяты (по вкусу);

  • упаковка макарон;

  • ½ чайной ложки соли.

Отварите макароны в кипящей воде 10–12 минут. Слейте воду и оставьте макароны остывать. Чтобы приготовить заправку, смешайте в миске сметану и майонез. Добавьте туда остывшие макароны. Затем высыпьте мелко нарезанный укроп, маринованный огурец, зеленый горошек, кукурузу, порезанную на кубики отварную морковь. Смешайте все ингредиенты и подавайте на стол.

Удивите гостей салатом с макаронами

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Мусака из баклажанов

В Турции очень любят баклажаны, поэтому готовят из них всевозможные закуски, салаты и вторые блюда. Один из таких рецептов — мусака, которая станет украшением стола. Готовить его несложно. Нам потребуется:

  • 4 баклажана среднего размера;

  • 350 граммов мясного фарша;

  • 3 зеленых перца;

  • 2 помидора;

  • луковица среднего размера;

  • 1,5 стакана горячей воды;

  • 2 зубчика чеснока;

  • 3 столовые ложки оливкового масла;

  • соль и черный перец;

  • перец чили;

  • тмин;

  • столовая ложка томатной пасты.

Сначала очистите баклажаны и нарежьте их кружками не толще одного сантиметра, замочите их в соленой воде примерно на полчаса, затем обсушите и слегка обжарьте на горячем масле. Обжаренные баклажаны выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало излишки масла.

Затем в подходящую сковороду налейте немного масла и слегка обжарьте фарш, добавьте в него мелко нарезанный лук и перец и продолжайте обжаривать. Следом добавьте измельченный чеснок, нарезанные мелкими кубиками помидоры (кожицу лучше снять), томатную пасту, соль, перец, тмин.

Когда из тушащегося фарша выпарится томатный сок, добавьте 0,5 стакана горячей воды и продолжайте помешивать, пока он не выпарится, после чего выключите конфорку.

Разложите баклажаны по дну кастрюли и вылейте на них смесь фарша, добавьте 1 стакан горячей воды и тушите на среднем огне около 15 минут. Мусакку можно подавать после остывания.

Мусака удивит гостей

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Что будете готовить на новогодний стол?

Закуску из грибов и кабачков
Салат с тунцом
Мезе с брокколи
Закуску из моркови и кабачков
Салат из макарон
Мусаку из баклажанов
Я за традиционные новогодние блюда
Не буду готовить, пойду в ресторан
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Комментарии
10
Гость
26 декабря 2023, 15:31
Ха-ха-ха. Каких, каких рецептов?
Гость
26 декабря 2023, 15:47
Самое лучшее удивление для гостей это когда они 💩💩💩
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