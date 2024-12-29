Альтернатива «шубе» и оливье: 6 небанальных рецептов блюд на новогодний стол

Новый год всё ближе. Вы уже придумали меню? Для тех, кому наскучили оливье, «мимоза» и «шуба», мы собрали необычные закуски, которые точно удивят домашних и гостей. Это турецкие мезе. Такие блюда прекрасно сочетаются и с пельменями, и привычными новогодними напитками. А главное, их готовка не займет много времени.
Мезе — это набор турецких закусок или маленьких блюд, часто подаваемых с алкогольными напитками.
Закуска из грибов и кабачков
В отличие от многих привычных нам салатов, в турецких мезе редко где используются яйца. Один из простых вариантов — закуска из грибов и кабачков. Для ее приготовления нужны следующие ингредиенты:
грибы (лучше шампиньоны) — 250–300 граммов;
два маленьких кабачка;
пучок укропа;
сметана или греческий йогурт;
оливковое масло;
соль.
Способ приготовления:
Мелко нарежьте грибы и обжарьте их на небольшом количестве оливкового масла, затем переложите в отдельную миску, чтобы они остыли.
Натрите кабачки на терке и еще раз обжарьте их с небольшим количеством оливкового масла, пока они не пустят сок. Дайте остыть.
Мелко нарежьте укроп, соедините все ингредиенты (кабачки, грибы, укроп, йогурт, соль) в миске и перемешайте.
Можно подавать в салатнике или на тарталетках.
Салат с тунцом
Этот рецепт необычайно прост, приготовление салата можно поручить даже ребенку. Нам понадобится:
2 небольшие банки тунца (160 граммов);
2 столовые ложки майонеза с горкой;
маленькая банка кукурузы (150 граммов);
пучок укропа;
маленькая луковица.
Мелко нарезаем лук и укроп. Из кукурузы и рыбных консервов полностью сливаем жидкость: воду и жир. Ингредиенты перекладываем в миску и слегка перемешиваем. Добавьте майонез, перемешайте и переложите на сервировочную тарелку. По желанию вместо репчатого можно добавить две веточки зеленого лука — получится вкусно.
Мезе с брокколи
Этот рецепт понравится тем, кто следит за фигурой и даже в новогодние праздники героически старается считать калории. Потребуется:
морковь;
3 столовые ложки растительного масла (лучше оливкового);
3–4 столовые ложки (с горкой) кукурузы;
пару столовых ложек грецких орехов;
маленькая брокколи;
пучок укропа;
2 зубчика чеснока;
7–8 столовых ложек сметаны или греческого йогурта, по желанию вы можете добавить 2 столовые ложки майонеза;
соль по вкусу.
Отварите брокколи 5 минут, она не должна стать слишком мягкой, а оставаться твердой. Также отварите тертую морковь. Откиньте овощи на дуршлаг и слейте жидкость.
В широкой миске смешайте сметану (или йогурт), майонез, соль и измельченный чеснок. Затем добавьте кукурузу и мелко нарезанный укроп, измельченные грецкие орехи и снова перемешайте.
Когда овощи остынут, нарежьте брокколи небольшими кусочками, добавьте морковь и всё хорошо перемешайте. Подавать можно в салатнике, на бутербродах или тарталетках.
Закуска из моркови и кабачков
Этот рецепт наверняка оценят владельцы огорода, так как практически все ингредиенты на него могут найтись у садовода. Нам нужны:
кабачок средних размеров;
2 моркови;
3–4 ложки растительного масла;
5–6 ложек сметаны или греческого йогурта;
1–2 столовых ложки воды (для разбавления йогурта);
½ стакана грецких орехов;
2 зубчика чеснока;
½ ч. л соли;
петрушка.
Очистите кабачки и морковь от кожицы и натрите на крупной терке. На дно сковороды налейте растительное масло и потушите кабачки до выделения сока, затем добавьте морковь и тушите овощи вместе 5–6 минут.
Дождитесь, пока овощи остынут, иначе йогурт или сметана могут свернуться. После этого в салатник выложите тушеные кабачки и морковь, мелко порезанные орехи и чеснок, а также соль, йогурт или сметану. Тщательно перемешайте. Если будет слишком густая консистенция, добавьте немного воды. После этого оставьте закуску в холодильнике на 1–2 часа.
Салат из макарон
Это блюдо в Турции обожает и стар, и млад. Да и хозяйки тоже рады стараться, ведь готовится оно без особых усилий и из тех продуктов, что всегда под рукой. Нам нужны:
150 граммов консервированного зеленого горошка;
100 граммов отварной моркови;
огурцы маринованные или консервированные — 5–6 штук;
2–3 веточки укропа;
100 граммов консервированной кукурузы;
стакан сметаны;
столовая ложка майонеза;
2 столовых ложки оливкового масла;
чайная ложка сушеной мяты (по вкусу);
упаковка макарон;
½ чайной ложки соли.
Отварите макароны в кипящей воде 10–12 минут. Слейте воду и оставьте макароны остывать. Чтобы приготовить заправку, смешайте в миске сметану и майонез. Добавьте туда остывшие макароны. Затем высыпьте мелко нарезанный укроп, маринованный огурец, зеленый горошек, кукурузу, порезанную на кубики отварную морковь. Смешайте все ингредиенты и подавайте на стол.
Мусака из баклажанов
В Турции очень любят баклажаны, поэтому готовят из них всевозможные закуски, салаты и вторые блюда. Один из таких рецептов — мусака, которая станет украшением стола. Готовить его несложно. Нам потребуется:
4 баклажана среднего размера;
350 граммов мясного фарша;
3 зеленых перца;
2 помидора;
луковица среднего размера;
1,5 стакана горячей воды;
2 зубчика чеснока;
3 столовые ложки оливкового масла;
соль и черный перец;
перец чили;
тмин;
столовая ложка томатной пасты.
Сначала очистите баклажаны и нарежьте их кружками не толще одного сантиметра, замочите их в соленой воде примерно на полчаса, затем обсушите и слегка обжарьте на горячем масле. Обжаренные баклажаны выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало излишки масла.
Затем в подходящую сковороду налейте немного масла и слегка обжарьте фарш, добавьте в него мелко нарезанный лук и перец и продолжайте обжаривать. Следом добавьте измельченный чеснок, нарезанные мелкими кубиками помидоры (кожицу лучше снять), томатную пасту, соль, перец, тмин.
Когда из тушащегося фарша выпарится томатный сок, добавьте 0,5 стакана горячей воды и продолжайте помешивать, пока он не выпарится, после чего выключите конфорку.
Разложите баклажаны по дну кастрюли и вылейте на них смесь фарша, добавьте 1 стакан горячей воды и тушите на среднем огне около 15 минут. Мусакку можно подавать после остывания.
Что будете готовить на новогодний стол?