Что будет с конфликтами и эпидемиями в 2025 году: предсказания Ванги и Нострадамуса

В некоторых предсказаниях Ванга и Нострадамус оказались единодушны Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Есть в нашей редакции старая добрая традиция — в начале каждого года смотреть, что предсказывали на него два известных провидца — Ванга и Нострадамус. Честно, мы не знаем, откуда у них взялось столько свободного времени, чтобы спрогнозировать жизнь на столетия вперед, но поток предсказаний не стихает. Что еще интереснее, в некоторых аспектах Ванга и Нострадамус подтверждают слова друг друга. Так что же они напророчили на этот год?

Что будет с конфликтами в 2025 году

«Европу ждет невиданный конфликт», — без лишних прелюдий цитируют слова ясновидящей ее последователи. По данным издания, континент будет настолько переполнен внутренними разногласиями, что начнется серьезная политическая нестабильность. Всё это приведет к серьезным последствиям, истощению региона и массовой релокации.

Нострадамус от Ванги тоже не отстает — французский астролог, говорят, писал о том, что Европа окажется втянута в «жестокие войны».

Что будет с эпидемиями в 2025 году

По части здоровья и эпидемий Нострадамус писал: «Древняя чума будет хуже врагов».

Прогноз астролога звучит не очень обнадеживающе, но его немного сглаживают предсказания Ванги, которая заявляла о том, что в 2025 году ученые найдут эффективное лекарство от рака. К тому же, по словам ясновидящей, в 2025 году станут реальностью выращенные в лаборатории органы, что произведет революцию в трансплантологии и приведет к тому, что люди станут жить дольше. А то, что бок о бок с «древней чумой», так это уже нюансы.

Что будет со стихийными бедствиями в 2025 году

2024 год выдался бурным, полным штормов, ураганов, наводнений и лесных пожаров. Но, по предсказаниям Ванги, в 2025-м разрушительные землетрясения и стихийные бедствия продолжат опустошать районы по всему миру.

Особенно в пророчествах Ванги упоминаются землетрясение вдоль западного побережья США. Считается, что пророчица еще в семидесятых писала, будто «Америка опустится на дно, исчезнет». И вот уже 50 лет как все ждут, что «скоро всей вашей Америке — кирдык». Бабка, как известно, надвое гадала, но предсказанная США катастрофа приведет к потере человеческих жизней, массовому перемещению людей и разрушению инфраструктуры.

Первый контакт с инопланетянами

Наванговала пророчица и встречу людей с инопланетной жизнью. По ее словам, это обязательно случится в 2025 году, причем произойдет первое знакомство людей с гуманоидами на каком-то крупном спортивном мероприятии. Но учитывая, что происходит в последнее время на международной спортивной арене, возможно, Ванга имела ввиду совсем не инопланетян.

Сбываются ли предсказания Ванги и Нострадамуса

Известно много предсказаний Ванги, которые сбылись. Так, она говорила о сближении России и Китая и об ухудшении отношений с Западом.

Правда, Ванга не видела в 2022 году никаких боевых действий. Но здесь ей на подмогу пришел Нострадамус, который, по словам толкователей его катренов, пророчил «масштабные военные конфликты».