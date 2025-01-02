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«Ждем перемен»: таролог дала прогноз на 2025 год

Чего ждать в ближайшие 12 месяцев

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Что ждет Россию в 2025 году — расклад Таро

Источник:

Новый год — время надежд и планов. Что скрывает за собой 2025 год в социально-политическом поле?

Разгадываем тайны будущего вместе с тарологом Еленой Петровой.

Чего ждать на мировой арене

2025 год будет сложным, но мы справимся.

— Выпала карта Луна — темный аркан, который говорит о том, что мы на мировой арене будем скрывать свои истинные намерения, — отметила таролог Елена Петрова. — Можно сказать, что на мировой арене Россия будет показывать своим партнерам ту картинку, которую от нас ждут, но на самом деле будет готовиться к другим, более глобальным и интересным событиям. Мы не раскроемся нашим западным партерам и будем идти своим путем.

Несмотря на непростой период в коммуникации с западными странами, есть шанс завершения спецоперации.

— Двойка кубков — отличная карта для этого вопроса. Да, шансы очень хорошие, — высказалась таролог. — Шансы завершить этот процесс очень велики и с выгодном для России исходом.

Что будет с экономикой России

По прогнозу таролога, тенденция с инфляцией и ростом цен в 2025 году приостановится.

— Большого роста инфляции не будет, она остановится на нынешнем уровне. Глобального роста цен в будущем году тоже не нужно ждать. Всё будет в адекватных рамках, — рассказала эксперт. — Экономическое состояние страны — без особых изменений. Четверка кубков — карта некоторой стагнации. Скорее всего, руководство будет держать сложную ситуацию, но она будет стабильной. Здесь вышла карта кубковая, она говорит об отказе от эмоций. Возможно, нам надо будет отказаться от ненужных капризов, покупок.

А вот рост цен на недвижимость остановить не удастся.

— Первичка продолжит дорожать. Рынок недвижимости будет достаточно уверен, хорошая покупательская способность. Квартиры продолжат покупать, поэтому они так же будут расти в цене, — пояснила таролог Елена Петрова.

Общий уровень жизни россиян в 2025 году

Из общих тенденций на будущий год таролог отметила стремление к здоровому образу жизни. Пандемий и карантинов ждать не стоит. Эпидемиологическая ситуация в стране будет в пределах нормы. Если и будем болеть, то сезонными вирусами.

— Королева пентаклей — отличная карта достатка, благополучия, заботы. Поэтому можно сделать вывод, что граждане будут чувствовать себя защищенными, материально уверенными. Государство будет делать всё, чтобы они в этом процветали. Очень хорошая карта. Отличный знак, — отметила Елена Петрова.

Из изменений, которые нас ждут, таролог назвала возможные изменения в законодательстве.

— Это не обязательно плохие перемены. Они могут прийти к лучшему. Изменения будут неприятными в силу того, что некоторые вещи придется делать по-другому. Это могут быть изменения в законодательстве, правил ПДД, новая транспортная реформа. Такого стоит ждать на федеральном уровне.

Несмотря на сложный процесс принятия изменений, в конечном счете они приведут нас к улучшениям.

— Ждем перемен. Готовимся воспринимать их открыто. Важно понимать, что то, что кажется непривычным и неудобным, приведет нас к хорошему положению.

Иногда перемены нужно встречать глазами ребенка, который просто принимает и радуется всему тому, что у него появляется.

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