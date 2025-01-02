Среди кокосов, в снегах, со змеей на шее. Звезды показали, как встретили Новый год

Анастасия Волочкова и ее красная елка поздравляли подписчиков балерины несколько дней Источник: Анастасия Волочкова / T.me











Новогодние каникулы для одних — повод уехать в теплые края. А для других — наконец провести время с семьей. Для третьих — задуматься. Не все об этом любят рассказывать, но «Фонтанка» посмотрела на тех, кто охотно делится своими праздниками. Итак, как знаменитости встречали 2025 год?

Судя по фотографиям, жарче всех отожгла Анастасия Ивлеева — фотографии, можно сказать, из медового месяца блогер выложила, не стесняясь себя ни в каком облике. «Будьте счастливы, вы это заслужили!» — сопроводила фотографии телеведущая, то ли имея в виду заслуженное счастье, то ли что подписчики заслужили посмотреть ее фото без цензуры. Что ж, после того как ты бежала от грабителя из собственной ванной на крышу, уже ничего не страшно.

Источник: Настя Ивлеева / T.me

Ольга Бузова в платье с золотыми подвесками на фоне телевизора с эфиром ТНТ и Кремлем, явно нервничая, пыталась уместить все желания на одной бумажке, да еще и сжечь ее, пока бьют куранты. Хлопнув полбокала напитка со льдом, телеведущая едва не расплакалась: «С Новым годом, любимая страна!»

Телеведущая в ударе Источник: Ольга Бузова / t.me

Анастасия Волочкова и ее красная елка поздравляли подписчиков балерины несколько дней. Сначала звезда опубликовала две фотосессии на лестнице своего дома, богато украшенной гирляндами и иллюминацией, в том числе со своей дочерью Ариадной, потом выложила пару видео в домашнем — и с котом Риччи, который из кадра в итоге сбежал. Ну а 1 января подписчиков ждало парадное фото Анастасии с распущенными волосами и в алом платье с разрезом, сопровожденное подписью: «С Новым годом! Дорогие мои. В моей жизни он был прекрасным! Это был год Дракона. В который я родилась. Этот год принес мне много счастья! А я подарила Москве и Подмосковью 50 показов моего нового шоу ОДЕРЖИМОСТЬ. Счастья вам! С 5 января ОДЕРЖИМОСТЬ вновь набирает обороты. Я одержима творчеством».

Источник: Анастасия Волочкова / t.me











Девушка Павла Дурова Юлия Вавилова в черно-белом платье выложила фотографии и видео из Парижа — с салютом над Триумфальной аркой и высвечивающимися цифрами 2025. Новогодний стол в ресторане украшали тарелки с часами-конфетами. В меню был краб-паук с кремом из кресс-салата и осетровой икрой, морские гребешки с трюфельным маслом и фруктами и прочие радости.

Источник: Юлия Вавилова / t.me

В трудах встречала утро официальный представитель МИДа Мария Захарова. Утром 1 января она вышла в радиоэфир — из любви и уважения к тем, кто проводит Новый год на работе, «обеспечивая остальным праздник, сон, возможность побыть с семьей и так далее». Для тех, кто «на страже всего: безопасности, благополучия, тепла, света, транспорта, логистики и, кстати, возможности что-то срочно купить, начиная от лекарств и заканчивая продуктами», она вышла в скайп в интерьере из светлого дерева и небольшой украшенной елки.

Источник: кадр эфира / радио Sputnik











Ксения Бородина тем временем улетела в теплые, но дождливые края и оттуда выкладывала фотографии с елочкой из кокосов.

Источник: Ксения Бородина / t.me

«Встречаю Новый год с новогодним шариком в руке и со змеей на шее! В добрый путь, как говорится!» — написала Ксения Собчак под роскошной парной фотосессией с Константином Богомоловым в парадных интерьерах со свечами, люстрами и перилами, идеальными, как в фотостудии.

Источник: Ксения Собчак / t.me

А ректор Академии балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе выложил селфи под куполом со звездой — и рассказал о своей фамилии.

«Друзья, с наступившим Новым годом! — поздравил он. — Бесконечно благодарен всем за тысячи поздравлений с днем рождения со всего мира. Выхожу на связь из центра событий, несу в Ваш дом первую звездочку счастья в этом году. Фамилия „Цискаридзе“ в переводе с грузинского звучит очень красиво. Слово „ца“ — значит „небо“, „кари“ — это „врата“. Словосочетание это пишется вместе — „цискари“ — и имеет два значения: если слово произносится утром — это „заря“, если вечером — „первая звезда“. Всё, что первым появляется на небе, является небесными вратами и зовется „цискари“…»

Источник: Николай Цискаридзе / t.me

В качестве бонуса подписчикам он выложил ссылку на «Щелкунчика» своих воспитанников — спектакль 2023 года — и пожелал, чтобы искусство стало хорошей привычкой в новом году.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко вместе с детьми записали обращение, сидя в зеленых пижамах и красных гномских шапочках. Для тех, кому было интереснее поразглядывать праздничный стол, чем самих звезд, продюсер потом выложила еще одно видео с пирожками, морсами, оливье, бужениной, селедкой под шубой — и глядящей на всё это с камина русалкой.

Источник: Яна Рудковская /t.me

Источник: https://t.me/doveoftheworld/4631

С детьми позировал перед камерой и певец Сергей Лазарев. Всего хорошего, побольше улыбок и веселья семья пожелала, стоя в белом.

Источник: Сергей Лазарев / t.me

Зато гораздо проще выступили спортсмены. Футболист Артем Дзюба заставил своих подписчиков аж полторы минуты дрожать за него, стоящего в одной футболке на морозе среди снегов. Казалось, Артем может еще долго рассказывать о том, как «мы набираемся опыта, становимся лучше, добрее, сдержаннее», — но за лесом началась, хочется верить, праздничная канонада, и эфир пришлось свернуть.

Источник: Артем Дзюба / t.me