Самые неблагоприятные дни в январе 2025 года: у кого всё пойдет насмарку

Ретроградный Марс в январе способен довести до слёз Источник: Дарья Пона / 74.RU











Начало года обещает быть непростым: звезды приготовили массу сюрпризов, и, увы, далеко не все из них приятные. Самая «задиристая» из планет, Марс, будет ретроградить вплоть до конца февраля. Кто окажется в зоне риска и когда стоит перестраховаться? Ответы знают астролог и нумеролог, которые рассказали, когда лучше поберечь нервы, а когда можно расслабиться.

Благоприятные и опасные дни в январе 2025 года

Январь 2025-го обещает быть месяцем сюрпризов, где звезды диктуют свои правила игры. О том, когда лучше сконцентрироваться или не начинать важные дела, рассказала нумеролог, консультант Ба-Цзы и фэншуй Яна Губина.

— Очень сложные дни, которые не сулят ничего хорошего, — 7, 14, 17, 19, 21 26 и 28 января . Не стоит начинать новые дела, чтобы не потерять энергию удачи. 9 и 31-го дежурит звезда болезни, и этот день — без энергии, поэтому медучреждения лучше не посещать и выделить больше времени для отдыха, — объясняет нумеролог.

В январе будут дни, которые позволят устранить из жизни то, что нам мешает. Это могут быть и страхи, и финансовые блоки, и даже долги.

— Два дня, 9 и 21 января , подходят для выплаты кредита. Можно либо заранее отложить деньги, чтобы платеж списался эту в дату, а если это кредитка, то хотя бы 100 рублей погашаем. Здесь важен сам факт оплаты долга, — рекомендует Яна Губина. — 11 и 23 января лучше не начинать суд или участие в тендере, так как энергия дня забирает наше преимущество перед оппонентами.

Однако не спешите отчаиваться. Начало года принесет дни, когда дела будут спориться

— 3 января — день успеха. Можно его использовать и для встреч с друзьями, и для бизнеса, для подписания документов, для инвестиций. В этот день запрещены только юридические дела и сносы старых построек, — отмечает Яна Губина. — 4 января тоже хороший день. Благоприятны 6, 8, 11, 30 января. 10 и 22 января — это дни наполнения, когда очень важно делать только позитивные дела.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Сильная энергетика января, по словам Яны Губиной, сулит взрывы и техногенные катастрофы.

— Сам по себе месяц — это огненный бык. Образ месяца — это такая свечка в снегу. Энергия месяца говорит о том, что могут быть технологические взрывы, выход огня из недр на поверхность, — предупреждает нумеролог. — Это могут быть ЧП на производствах, катастрофы, травмы, потери финансов, банкротства. Очень сильная энергия огня может спровоцировать пожары, поэтому люди должны очень внимательно отнестись к электрике, всё проверить на 10 раз. Также могут вернуться рецидивы болезней и в компаниях сотрудники будут чаще брать больничные.

Неблагоприятные даты в январе для знаков зодиака

Январь 2025 года готовит для каждого знака зодиака свои испытания: кому-то придется ловко балансировать между семьей и делами, кому-то — следить за кошельком, а кто-то будет разбираться в хитросплетениях личной жизни. Астролог и энергокоуч Мила Ангарова подготовила советы и предупреждения для представителей каждого знака.

Овен

В этом месяце очень вероятны конфликтные ситуации и разногласия. Помните, что Марс, отвечающий за борьбу и активность, всё еще ретроградный.

Благоприятные дни: 1, 6, 14, 24, 29 января.

Неблагоприятные дни: 4, 12, 22, 31 января.

Телец

В начале года финансовые вопросы могут вызвать беспокойство. Лучше в январе придерживаться дисциплины в расходах и не совершать импульсивных покупок.

Благоприятные дни: 5, 9, 13, 18, 28 января.

Неблагоприятные дни: 2, 7, 15, 26 января.

Близнецы

В этом месяце звезды советуют обратить внимание на здоровье. Не налегайте на жирное ни во время новогодних застолий, ни после длинных выходных.

Благоприятные дни: 1, 6, 10, 19, 29 января.

Неблагоприятные дни: 8, 17, 27 января.

Рак

Не забывайте в январе уделять внимание своим потребностям, ведь забота о себе так же важна, как и о близких. Вы обычно очень внимательны к окружающим, но в этом месяце следите, чтоб на вас не повесили все дела.

Благоприятные дни: 9, 13, 23, 28 января.

Неблагоприятные дни: 2, 11, 21, 30 января.

Лев

В этом месяце сохраняйте баланс в личной и рабочих сферах. Воспользуйтесь передышкой, которую предоставляют длинные выходные, и проведите это время с семьей. Пусть это послужит для вас компенсацией за офисные авралы в декабре.

Благоприятные дни: 3, 7, 16, 26, 30 января.

Неблагоприятные дни: 5, 13, 23, 28 января.

Дева

В январе вы рискуете кинуться в работу как в омут с головой. Деловые процессы могут затянуть, звезды советуют вам бережнее относиться к себе.

Благоприятные дни: 8, 17, 27, 31 января.

Неблагоприятные дни: 1, 6, 14, 24 января.

Весы

В начале года возможны изменения в личной жизни. Также из-за ретроградного Марса у вас могут быть разногласия с партнерами.

Благоприятные дни: 2, 11, 15, 20, 30 января.

Неблагоприятные дни: 4, 8, 17, 27 января.

Скорпион

В этом месяце звезды советуют вам присмотреться к своему окружению. Понаблюдав, вы точно увидите, кто друг, а кто нет.

Благоприятные дни: 5, 9, 13, 22, 28 января.

Неблагоприятные дни: 3, 11, 20, 30 января.

Стрелец

В январе уделите больше времени своему здоровью. Настала пора заняться спортом и немного похудеть. Чаще проводите время с семьей и на свежем воздухе.

Благоприятные дни: 2, 7, 11, 15, 25 января.

Неблагоприятные дни: 4, 13, 22, 28 января.

Козерог

В январе рабочие процессы потребуют от вас большего внимания, чем обычно. Вам понадобится полная концентрация внимания на делах, чтобы не допустить ошибку.

Благоприятные дни: 5, 9, 13, 18, 27 января.

Неблагоприятные дни: 7, 16, 25, 29 января.

Водолей

Особое внимание в этом месяце уделите личным отношениям. Дела сердечные могут потребовать от вас пересмотра и решения вопросов, которые вы давно откладывали.

Благоприятные дни: 3, 7, 11, 21, 30 января.

Неблагоприятные дни: 5, 9, 18, 28 января.

Рыбы

Вам стоит обратить внимание на свой внутренний мир, и январь подходит для этой цели как нельзя лучше. Наметьте планы на год, чтобы понять, куда двигаться дальше.

Благоприятные дни: 4, 12, 22, 27, 31 января.

Неблагоприятные дни: 6, 10, 19, 29 января.