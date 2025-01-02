НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

5 м/c,

ю-з.

 731мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 101,68
EUR 106,10
Сбили ребенка на остановке
Тест-драйв катка на Советской
Трезвый забег
Экстренное предупреждение о погоде
Новогодние столы ярославцев
Повысятся тарифы ЖКХ
Каким был 2024 для бизнеса
Концерты в январе
График работы ПВЗ
Подорожает проезд
Развлечения обзор Самые неблагоприятные дни в январе 2025 года: у кого всё пойдет насмарку

Самые неблагоприятные дни в январе 2025 года: у кого всё пойдет насмарку

Некоторым стоит готовиться к особенным испытаниям

154
Написать комментарий

Ретроградный Марс в январе способен довести до слёз

Источник:

Начало года обещает быть непростым: звезды приготовили массу сюрпризов, и, увы, далеко не все из них приятные. Самая «задиристая» из планет, Марс, будет ретроградить вплоть до конца февраля. Кто окажется в зоне риска и когда стоит перестраховаться? Ответы знают астролог и нумеролог, которые рассказали, когда лучше поберечь нервы, а когда можно расслабиться.

Благоприятные и опасные дни в январе 2025 года

Январь 2025-го обещает быть месяцем сюрпризов, где звезды диктуют свои правила игры. О том, когда лучше сконцентрироваться или не начинать важные дела, рассказала нумеролог, консультант Ба-Цзы и фэншуй Яна Губина.

— Очень сложные дни, которые не сулят ничего хорошего, — 7, 14, 17, 19, 21 26 и 28 января. Не стоит начинать новые дела, чтобы не потерять энергию удачи. 9 и 31-го дежурит звезда болезни, и этот день — без энергии, поэтому медучреждения лучше не посещать и выделить больше времени для отдыха, — объясняет нумеролог.

В январе будут дни, которые позволят устранить из жизни то, что нам мешает. Это могут быть и страхи, и финансовые блоки, и даже долги.

— Два дня, 9 и 21 января, подходят для выплаты кредита. Можно либо заранее отложить деньги, чтобы платеж списался эту в дату, а если это кредитка, то хотя бы 100 рублей погашаем. Здесь важен сам факт оплаты долга, — рекомендует Яна Губина. — 11 и 23 января лучше не начинать суд или участие в тендере, так как энергия дня забирает наше преимущество перед оппонентами.

Однако не спешите отчаиваться. Начало года принесет дни, когда дела будут спориться

— 3 января — день успеха. Можно его использовать и для встреч с друзьями, и для бизнеса, для подписания документов, для инвестиций. В этот день запрещены только юридические дела и сносы старых построек, — отмечает Яна Губина. — 4 января тоже хороший день. Благоприятны 6, 8, 11, 30 января. 10 и 22 января — это дни наполнения, когда очень важно делать только позитивные дела.

Источник:

Сильная энергетика января, по словам Яны Губиной, сулит взрывы и техногенные катастрофы.

— Сам по себе месяц — это огненный бык. Образ месяца — это такая свечка в снегу. Энергия месяца говорит о том, что могут быть технологические взрывы, выход огня из недр на поверхность, — предупреждает нумеролог. — Это могут быть ЧП на производствах, катастрофы, травмы, потери финансов, банкротства. Очень сильная энергия огня может спровоцировать пожары, поэтому люди должны очень внимательно отнестись к электрике, всё проверить на 10 раз. Также могут вернуться рецидивы болезней и в компаниях сотрудники будут чаще брать больничные.

Неблагоприятные даты в январе для знаков зодиака

Январь 2025 года готовит для каждого знака зодиака свои испытания: кому-то придется ловко балансировать между семьей и делами, кому-то — следить за кошельком, а кто-то будет разбираться в хитросплетениях личной жизни. Астролог и энергокоуч Мила Ангарова подготовила советы и предупреждения для представителей каждого знака.

Овен

В этом месяце очень вероятны конфликтные ситуации и разногласия. Помните, что Марс, отвечающий за борьбу и активность, всё еще ретроградный.

Благоприятные дни: 1, 6, 14, 24, 29 января.

Неблагоприятные дни: 4, 12, 22, 31 января.

Телец

В начале года финансовые вопросы могут вызвать беспокойство. Лучше в январе придерживаться дисциплины в расходах и не совершать импульсивных покупок.

Благоприятные дни: 5, 9, 13, 18, 28 января.

Неблагоприятные дни: 2, 7, 15, 26 января.

Близнецы

В этом месяце звезды советуют обратить внимание на здоровье. Не налегайте на жирное ни во время новогодних застолий, ни после длинных выходных.

Благоприятные дни: 1, 6, 10, 19, 29 января.

Неблагоприятные дни: 8, 17, 27 января.

Рак

Не забывайте в январе уделять внимание своим потребностям, ведь забота о себе так же важна, как и о близких. Вы обычно очень внимательны к окружающим, но в этом месяце следите, чтоб на вас не повесили все дела.

Благоприятные дни: 9, 13, 23, 28 января.

Неблагоприятные дни: 2, 11, 21, 30 января.

Лев

В этом месяце сохраняйте баланс в личной и рабочих сферах. Воспользуйтесь передышкой, которую предоставляют длинные выходные, и проведите это время с семьей. Пусть это послужит для вас компенсацией за офисные авралы в декабре.

Благоприятные дни: 3, 7, 16, 26, 30 января.

Неблагоприятные дни: 5, 13, 23, 28 января.

Дева

В январе вы рискуете кинуться в работу как в омут с головой. Деловые процессы могут затянуть, звезды советуют вам бережнее относиться к себе.

Благоприятные дни: 8, 17, 27, 31 января.

Неблагоприятные дни: 1, 6, 14, 24 января.

Весы

В начале года возможны изменения в личной жизни. Также из-за ретроградного Марса у вас могут быть разногласия с партнерами.

Благоприятные дни: 2, 11, 15, 20, 30 января.

Неблагоприятные дни: 4, 8, 17, 27 января.

Скорпион

В этом месяце звезды советуют вам присмотреться к своему окружению. Понаблюдав, вы точно увидите, кто друг, а кто нет.

Благоприятные дни: 5, 9, 13, 22, 28 января.

Неблагоприятные дни: 3, 11, 20, 30 января.

Стрелец

В январе уделите больше времени своему здоровью. Настала пора заняться спортом и немного похудеть. Чаще проводите время с семьей и на свежем воздухе.

Благоприятные дни: 2, 7, 11, 15, 25 января.

Неблагоприятные дни: 4, 13, 22, 28 января.

Козерог

В январе рабочие процессы потребуют от вас большего внимания, чем обычно. Вам понадобится полная концентрация внимания на делах, чтобы не допустить ошибку.

Благоприятные дни: 5, 9, 13, 18, 27 января.

Неблагоприятные дни: 7, 16, 25, 29 января.

Водолей

Особое внимание в этом месяце уделите личным отношениям. Дела сердечные могут потребовать от вас пересмотра и решения вопросов, которые вы давно откладывали.

Благоприятные дни: 3, 7, 11, 21, 30 января.

Неблагоприятные дни: 5, 9, 18, 28 января.

Рыбы

Вам стоит обратить внимание на свой внутренний мир, и январь подходит для этой цели как нельзя лучше. Наметьте планы на год, чтобы понять, куда двигаться дальше.

Благоприятные дни: 4, 12, 22, 27, 31 января.

Неблагоприятные дни: 6, 10, 19, 29 января.

Верите ли вы в гороскопы?

Конечно, ведь звезды знают обо мне всё
Читаю ради интереса — иногда совпадает, иногда нет
Только если прогноз хороший, тогда начинаю верить
Какие гороскопы? У меня планеты ретроградят круглый год
Не верю, но кто этот астролог, что так точно описал мою жизнь?
Всё это ерунда
ПО ТЕМЕ
Гороскоп Гороскоп на 2025 год Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы Астрологический прогноз Неблагоприятные дни
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Месяц жизни в Гоа обходится примерно в 60 тысяч рублей»: россиянка рассказала, как уехала на зимовку к морю
Юлия
Мнение
Делайте так и будете стройняшкой. Нутрициолог — о том, как не наесть лишние килограммы за Новый год
Марина Лубешко
Мнение
Работа в −50, алкоголь и тоска по дому: нефтяник — о том, как празднуют Новый год на вахте
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Государство тратит на нефтяников триллионы». Эксперт жестко ответил ФАС из-за спора о цене бензина
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Очередная новогодняя солянка? Какими получились «Елки-11» с турецкой звездой и «уральским пельменем»
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление