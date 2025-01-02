«Терпи, потому что Господь с тобой еще не закончил». Главные мемы 2024 года

Наибольшую популярность видео с медвежонком приобрели в «Инстаграме»* и «Тиктоке» Источник: TikTok

Как бы ни было сложно в уходящем году, в наших сердцах всегда оставалось место для юмора — иногда очень плоского, доброго и даже трогательного. В этой подборке «Фонтанка» собрала самые запоминающиеся мемы 2024-го.

«Гедагедигедагедао». Стоять, ковбой!

В начале года в «ТикТоке», а затем на других платформах появился мем с танцующим наггетсом в ковбойской шляпе, который на деревенский манер поет кантри-песню Cotton Eye Joe. Считается, что ковбой пришел в широкий интернет из платформы Roblox, где можно создавать свои игры и персонажей. Лицо ковбоя-наггетса можно купить за монетки для фотографии своего профиля. В 2024 наггетс нашел себе друзей в виде куриной ножки и макаронины. Послушайте, если вдруг пропустили.

Источник: TikTok / kristinaleonidovnatt

Грустный хомяк

Это был обычный хомяк, который жил свою недолгую хомячью жизнь и в конечном итоге умер. Через несколько лет его хозяин опубликовал фотографию питомца, а кто-то из пользователей отредактировал картинку с малышом, который на протяжении нескольких месяцев строил глазки в соцсетях в виде мема.

Источник: TikTok Источник: TikTok

Источник: TikTok

Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя?

«Субстанция» — один из главных фильмов года. Кажется, все сразу стали экспертами в жанре боди-хоррор, а кто-то так и не понял, что это было. Но звук «Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Моложе. Красивее. Идеальнее» ушел в народ.

Источник: TikTok

Источник: TikTok

Чилловый парень

В декабре интернет-пользователи поймали дзен с антропоморфной собакой, которая стала олицетворением жизни без волнений. В западных «ТикТоке» и Х он получил название Chill Guy, который перевели как Чилловый парень.

Источник: TikTok

Я хочу быть как все эти дельфины

Источник: TikTok / brandy_4u











В августе в соцсетях завирусился трек Symphony британской группы Clean Bandit и шведской певицы Зары Ларссон. Строки I just wanna be part of your symphony (Я просто хочу стать частью твоей симфонии) начали накладывать на картинку с жизнерадостными дельфинами. При этом сам мем был о чем-то грустным. Когда вокалистка заметила весь этот тренд, то тоже выложила дельфинов с подписью: «Что, черт возьми, происходит?»

Источник: TikTok / minnixww_jimin

В конечном итоге дельфины стали частью шоу Зары Ларссон.

Источник: TikTok / zaralarsson

До Слободы доеду?

Отрывок из сериала «Мама будет против», созданного командой «Уральских пельменей», часто можно было встретить в YouTube-Shorts, которые смотрит, как правило, более возрастная аудитория. Именно мемом отрывок стал на других площадках — TikTok и Instagram*, благодаря нелепым фильтрам и высмеиванию заезженной «сигма-мелодии», которую часто не к месту накладывают как раз на фрагменты из кино или сериалов.

Источник: TikTok / kino1uv

Енот «Педро-Педро-Педро»

Один из добрых мемов этого года — енот в кружочке, который крутился под песню итальянской певицы Рафаэллы Карра Pedro. Сама артистка ушла из жизни в 2021 году, спустя три года ее трек залетел в тренды благодаря ремиксу Jaxomy и Agatino Romero.

Источник: TikTok / cazetv

Бу! Испугался?

Кот-аниматроник Вискер из шоу девяностых ТV Funhouse. Кто-то из пользователей «оживил» куклу с помощью нейросетей, добавив странный монолог: «Бу! Испугался? Не бойся, я твой друг».

Источник: TikTok / den8I8

Терпи, потому что Господь с тобой еще не закончил

Этот мем появился как никогда кстати — под конец 2024 года, быстро сменив кота Вискера. Это криповая мягкая игрушка с большими глазами, странной улыбкой и в смешном колпаке, которая зловеще напоминает: «Терпи, потому что Господь с тобой еще не закончил».

Источник: TikTok

Мистер Фреш

Котик, который всегда ждет свежий корм и не притрагивается к заветренному, попал на камеру приложения Hello Street Cat — в нем пользователи подкармливают уличных животных за деньги и смотрят, как они едят. Из-за «подозрительного» взгляда питомца пустили на мемы.

Источник: TikTok











Планктон

Страдающий планктон, как оказалось, гулял по Сети еще в 2010-х, но в этом году один из пользователей «ТикТока» наложил поверх картинки чей-то искаженный стон или храп. В таком виде мем разошелся по всем соцсетям в конце 2024-го.

Источник: TikTok

Чем заканчивается всё? Хорошим!

Анатолий, юный блогер из белорусского Гомеля, регулярно попадается в рекомендациях в Instagram в компании с людьми с алкокозависимостью. Одна из них, Виктория, стала частым персонажем его роликов. На видео парень задает своим собеседникам банальные вопросы из школьной программы, но правильные ответы получает далеко не всегда. Так, на вопрос «Чем заканчивается „всё“?» Виктория ответила: «Всё? Хорошим?» Зумеры увидели в этом глубокую мысль и запустили грустный тренд.

Источник: TikTok

Источник: TikTok