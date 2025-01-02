Преследовала Гуфа и развела бизнесмена на миллионы. Скандальной звезде «Дома-2» грозит 10 лет тюрьмы

Рассказываем о главных скандалах звезды «Дома-2» Источник: Яна Шевцова / Vk.com











Бывшая участница «Дома-2» Яна Шевцова родилась в 2000 году в Ирбите Свердловской области, где получила только школьное образование. На реалити-шоу она пришла в 2019 году, когда ей исполнилось 18 лет. Однако популярность девушка обрела еще до этого. Ради привлечения внимания она рассказывала разные истории о себе. Например, о том, что была любовницей известного рэпера Гуфа.

В 2024 году Яне снова удалось наделать шуму: почти год она обманывала местного бизнесмена, заявляя о существовании совместного ребенка. E1.RU решил вспомнить все громкие скандалы звезды «Дома-2».

«Я настолько был зол на эту Яну, что почти пошел на „Пусть говорят"»

Шевцова делилась с Е1.RU, что с Гуфом познакомилась, когда ей было 16. Она встречалась с ним, хотя он был в отношениях с солисткой группы «А'Студио» Кети Топурия. Положение любовницы не смущало Яну, а обнародовать отношения она решила, когда рэпер, по ее словам, начал плохо себя вести — проводить время с другими женщинами.

Музыкант долго не комментировал свои отношения с Яной, но в одном из прямых эфиров в соцсети решил высказаться.

— Яна, я знаю, что ты смотришь этот эфир. Задумайся, какая у тебя репутация и какая у меня. Я напишу трек про тебя и изложу все факты, он уже есть, «Опасный пассажир» называется. В Екатеринбурге у меня тоже есть пара человек, которые смогли про тебя пробить, — заявил Гуф. — Я настолько был зол на эту Яну, что почти пошел на «Пусть говорят», но меня вовремя остановили. Не из-за Яны я расстался с Кети. Ее тупо под меня подложили в Екатеринбурге, а Кети я буду любить до конца жизни.

Шевцова даже сделала на руке большое тату с именем рэпера.

Шевцова набила тату с полным именем Гуфа Источник: Яна Шевцова / Vk.com

Тогда Яне явно понравилось быть в центре внимания, и она решила согласиться на предложение продюсеров и стать участницей скандального проекта «Дом-2». При этом сама она признавалась, что шоу не смотрит, но знает, чье сердце будет там завоевывать.

— Я не смотрю «Дом-2», но мне часто на глаза попадались снимки Захара Саленко. Буду бороться за него. Насколько мне известно, сейчас он свободен. Если надо будет, стану его любовницей, — говорила она изданию StarHit.

Когда Шевцова впервые оказалась перед телекамерами, она сразу же привлекла к себе внимание, станцевав стриптиз. Правда, полностью раздеваться девушка не стала, но пообещала, что с легкостью сможет сделать это, когда останется наедине с Захаром.

— Я могу полностью снять [одежду], но это будет перебор. Я ему потом один на один полностью сниму. Без проблем, — сказала Яна.

Первый выпуск с Яной показали 7 января 2019 года. На проекте она пробыла всего 29 дней Источник: ТНТ

В конце января 2019 года 18-летняя Яна утверждала, что беременна от Гуфа. Чтобы доказать, что она говорит правду, девушка пришла на шоу Первого канала, где участников подключают к детектору лжи.

Правда, организаторы программы сразу оговорились, что беременным проходить полиграф нельзя. Зато его прошла мама Яны, а также охранник девушки, с которым она ходила из-за якобы поступавших угроз.

Сам рэпер в студии программы не присутствовал. Сторону Гуфа отстаивала его сестра Ольга Долматова. Она обвинила Шевцову в том, что та в Екатеринбурге занималась эскортом.

— Простите, вас зовут Яна?! Но на сайте эскорт-услуг Екатеринбурга ваша фотография и ваш номер под другими именами. Насколько я знаю, когда у моего брата был концерт в Екатеринбурге, вы постучали к нему в номер, очень сексуально расстегнули свое пальто, и уж не знаю, было там нижнее белье или нет… — заявила сестра артиста.

Источник: Первый канал











В ноябре 2019 года Яна вышла замуж, но не за рэпера, а за успешного бизнесмена. Фотографии с торжества она публиковала у себя на странице во «ВКонтакте». И рассказывала, что ее супругу Виктору 33 года, он финансист.

— Жениха не смущает мое темное прошлое: он говорит, что любит, что всё, что было до него, его не интересует. Его родители — серьезные люди, они работают в полиции. Они тоже меня приняли. Я сказала: «Всё, что пишут в интернете — это слухи, а на самом деле я звезда, и меня знает вся страна». Они верят, — писала девушка в соцсетях.

В 2019 году Яна вышла замуж Источник: Яна Шевцова / Vk.com

В 2021 году у пары родилась дочка. Однако спустя время брак распался.

Источник: «Дом 2 Новости» / Vk.com

Источник: yanamkr / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Также Шевцова утверждала, что в 16 лет родила еще и мальчика, которого сейчас воспитывает бабушка.

— У меня нет времени на воспитание Никиты, увы, — заявила она StarHit. — Я много работаю, у меня съемки, проекты, к тому же я стала лицом одной компании. Какой — об этом расскажу чуть позже, а пока это секрет. Мне надо содержать сына, поэтому приходится идти на такие жертвы. Знаете, он растет умным и послушным мальчиком. Исправно посещает детский сад, ходит в спортивную секцию. Славный парень получился.

С отцом ребенка экс-участница «Дома-2», по ее словам, рассталась практически сразу после появления сына на свет.

Кстати, в апреле Яна заявила своим подписчикам, что теперь она занимается косметологией, и вообще, по образованию она врач косметолог-дерматолог. Причём об этом все знали уже давно, уверена сама Яна. Но, судя по всему, училась Яна только в школе, после чего пошла на шоу. Работала либо эскортницей, либо чем-то похожим — но точного подтверждения нет. В 2025-м году ей исполнится 25 лет.

«Познакомился с ней на сайте интим-услуг»

В 2024 году Яна попала в центр очередного скандала. В августе она объявила о расставании с возлюбленным. Она больше двух лет встречалась с предпринимателем из Екатеринбурга Алексеем, который старше ее на 25 лет. Она утверждала, что в ноябре 2023-го родила от него дочь, а после узнала, что всё это время бизнесмен был официально женат.

— Мы жили раздельно, но фактически были парой. У нас родилась желанная дочка, всё было хорошо. Я знала, что у Алексея есть дети от первого брака, но он говорил, что давно разведен. Я замечала, что он довольно скрытный, иногда что-то недоговаривал, но я привыкла, что он весь в делах. А оказалось, что он живет на две семьи, — рассказывала Шевцова.

Яна заявила, что больше двух лет не догадывалась, что ее мужчина женат Источник: Яна Шевцова / Vk.com











Позже выяснилось, что почти год она обманывала своего любовника-бизнесмена и брала деньги на их общую дочь, которой, как выяснилось, не существует.

— Алексей рассказал, что познакомился с ней на сайте интим-услуг. Потом она заявила, что забеременела от него. Тянула с него деньги на тяжелую беременность, роды и так далее, — рассказал E1.RU осведомленный источник. — При очередной передаче денег она написала расписку, что полученный миллион ей передали на их общего ребенка и претензий она не имеет, а потом оказалось, что никакого ребенка нет. Задержали ее при передаче денег.

Алексей потребовал предъявить ребенка и сделать тест на отцовство. В ответ Яна стала угрожать, что предаст огласке их связь, в том числе через СМИ. Когда бизнесмен понял, что его обманули, он пошел в полицию и написал заявление.

У Яны и Алексея разница в возрасте — 25 лет Источник: Яна Шевцова / Vk.com











В начале ноября 2024 года Шевцову доставили в Верх-Исетский суд Екатеринбурга для избрания меры пресечения. Там она подтвердила, что никакого ребенка не было. По словам адвоката потерпевшего Ангелины Малаховой, общая сумма денег, полученных Яной за несуществующую дочку, превышает 3 миллиона рублей.

— В суде Яна призналась, что у них с Алексеем никогда не было общих детей, но она врала бизнесмену, а потом и СМИ, предоставила ложные сведения. Под предлогом наличия ребенка, угрожая оглаской, она длительное время получала деньги от предпринимателя, который хотел сохранить их связь в тайне, — отметила адвокат.

Свидетельство о рождении ребенка, которое Шевцова всем показывала, оказалось искусной подделкой. В действительности она воспитывает только дочь дошкольного возраста.

Источник: Яна Шевцова / Vk.com

По версии самой Яны, вся ее ложь про ребенка была просто игрой, а бизнесмен будто бы угрожал ей и принуждал вступать в интимную связь.

Суд избрал Шевцовой запрет некоторых действий. Ей нельзя общаться со свидетелями и пользоваться интернетом. Такая мягкая мера стала возможной из-за наличия на ее иждивении малолетнего ребенка. По части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») ей грозит до десяти лет колонии.

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