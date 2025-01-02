Питон Малышка весом в 30 кило и ее жених Суетолог. Как россиянка поселила в своей квартире 37 змей — история

Тигровый питон Степан — частый гость на фотосессиях с моделями Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Змеи уже не кажутся нам экзотическими животными. Однако завести их в качестве домашнего питомца решится далеко не каждый. Пока одни испытывают перед ними страх, другие видят в этих рептилиях необычайную красоту и прелесть. У Валентины Король из Тюмени живет 37 змей. Есть и совсем малыши, а есть и взрослые особи полозов, питонов и удавов. Все они комфортно расположились в многоуровневом террариуме, похожем на многоэтажку. Все особи разного размера: кто-то с легкостью помещается на ладони, а кто-то весит несколько десятков кило. В чем особенность этих необычных и удивительных животных, которые стали символом 2025 года, в материале 72.RU.

Источник: Семен Громов, Александра Тонку

«Дорогое удовольствие — это сама змея»

В детстве Валентина, как и многие, мечтала о собственном домашнем питомце. Но родители не разделяли ее желания завести животное. Даже уже став взрослой, не сразу смогла исполнить свою мечту. Первая змея у Валентины появилась всего лишь 8 лет назад, когда ей исполнилось 30. Небольшого маисового полоза ей подарили на день рождения. С его появлением она начала изучать особенности содержания таких животных, их поведения и природы.

— Змеи вообще очень интересные животные, — восхищается наша героиня. — Например, они могут хранить в себе материал самца и родить потом без него. Просто захотела и родила через два года. Маисовые полозы от одного спаривания могут два раза снестись, как говорится.

Как считает Валентина, змеи в уходе — одни из самых неприхотливых питомцев. Для счастливой и комфортной жизни им нужно лишь теплое место, свежая вода и корм. Маленькие змеи едят пару раз в неделю, а взрослые — не реже одного раза в месяц.

Первую змею Валентине подарили на ее 30-летие Источник: Ирина Шарова / 72.RU











— Дорогое удовольствие — это именно змея. Остальное всё в доступности, по карману, — считает Валентина. — Греющий коврик стоит до 1 тысячи рублей, большой — до 2 тысяч рублей самый дорогой. На первых годах можно содержать их в пластиковых контейнерах. А когда вырастет, уже в 3–4 года, можно купить террариум. Он стоит порядка 20 тысяч рублей. Думаю, за 3–4 года можно эту сумму накопить. Кормовой объект тоже недорогой. Мои приучены к заморозке. Мышей и крыс для змей выращивают на специальных фермах.

Стоимость змей зависит от размера, возраста и морфы. Например, маисовые полозы стоят около 5 тысяч рублей. Питоны и удавы от 10–15 тысяч рублей. Есть же и очень редкие виды. Абсолютно черные удавы очень ценятся у заводчиков. Они могут стоить сотни тысяч рублей.

На этом снимке парочка малышей-удавов Источник: Ирина Шарова / 72.RU











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Малышка, Суетолог и Степан

Несмотря на простоту в уходе, владельцу любого питомца нужно быть готовым к тому, что любимец может заболеть. Змеи, как и другие животные, в этом плане не исключение. Чаще всего они могут простудиться из-за сквозняка или отсутствия отопления. За время содержания таких питомцев Валентине пришлось не только много чего узнать об их особенностях, но и научиться самой лечить их и даже проводить небольшие операции.

— У нас бывает и пневмония, которая очень тяжело лечится. Там ставятся антибиотики, делаем ингаляции. Бывает флюс, стоматит, и приходится это резать и убирать. Консультируемся с другими городами, с герпетологами, потому что в Тюмени у нас их нет. Заживление у них, конечно, долгое, потому что это хладнокровные, и любая ранка у них заживает до полугода. Так что мы бережем своих рептилий, — говорит хозяйка змей.

Всё время, что мы были в гостях у Валентины, Малышка отдыхала Источник: Ирина Шарова











А вот ее друг Суетолог пристально наблюдал за ходом интервью Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Существует огромное множество видов змей. Правильнее сказать морф. Пятнистые, альбиносы, леопардовые и множество других окрасов. Если скрещивать их между собой, то получится что-то совершенно новое и в каком-то смысле уникальное. Отличаются они не только внешним видом, но и характером. Например, самая большая змея, Малышка, которая весит около 30 килограммов, очень спокойная. Большую часть времени она любит греться на коврике, а когда становится жарко, уходит в более прохладное место в террариуме. А вот имя ее жениха говорит само за себя. Тигровый питон Суетолог не такой спокойный, как его подруга, и нередко бывает не в настроении. Еще более непоседливый императорский удав по прозвищу Соль. А вот его сородич Степан достаточно тактильный и спокойно ведет себя не только на руках у Валентины, но и с другими людьми.

У удава по кличке Соль всегда своя атмосфера Источник: Ирина Шарова / 72.RU











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Змеиные спа и фотосессии

Конечно же, один из первых вопросов: а если укусят? Все питомцы Валентины неядовиты. Чаще всего, по ее словам, могут укусить малыши, которые пытаются таким образом защититься. А вот взрослые могут сделать так только в случае стресса. Валентину впервые укусила Малышка. Это произошло, когда она только забрала ее к себе от предыдущего владельца.

— Это было лето, жарко. Мы прямо с ней спускались в подъезде по лестнице. А в подъезде же много неизвестных запахов. И когда я спускалась по лестнице с ней, просто что-то почувствовала. Смотрю на руку, а там дырочки, капли крови. Тогда я поняла, что ничего страшного и опасного в их укусах нет. Это, кстати, был единственный «кусь» Малыхи. Больше она меня никогда не кусала, — говорит Валентина.

Фото с такими моделями получаются очень красивыми и необычными Источник: Valentina Korol / Vk.com Источник: Valentina Korol / Vk.com

Большие змеи у Валентины живут по отдельности. Она сторонник именно такого порядка. В одном террариуме находятся только маленькие питоны или полозы. Или же пары на время спаривания. Отдельно змей содержат, чтобы они не навредили друг другу после кормежки. Ведь от рептилии будет пахнуть едой, и ее может съесть более крупная особь.

Зато взрослые питомцы Валентины, а именно Малышка, Суетолог и Степан, могут вместе мыться. Для них хозяйка набирает целую ванну, где змеи расслабляются, как в спа. Полозы и удавы поменьше купаются в тазу или прямо в поилке.

Парочка питонов — Нагайна и Карамель Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Живут у Валентины и маисовые полозы. Они достаточно дружелюбные и любопытные Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Есть и то, что змеям категорически не нравится. Например, когда их начинают сильно сдавливать, душить. Так нередко делают модели на фотосессиях, в которых питомцы Валентины также принимают участие.

— Говорю сразу девушкам: не душить, потому что может отомстить. Модели их хватают прям сильно от страха. Говорят: «А он меня не задушит?» — и в то же время сами вцепляются в них со всей силой, — приводит пример хозяйка змей.

Несмотря на то что для многих людей змеи не очень притягательны в качестве питомца, Валентина видит в них особую красоту и прелесть. И с ней очень сложно не согласиться.