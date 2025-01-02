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Происшествия Стрельба в ночном клубе США: 11 человек пострадали

Стрельба в ночном клубе США: 11 человек пострадали

На данный момент личности подозреваемых не установлены

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По информации приложения Citizen, сотрудники правоохранительных органов проверяют серый автомобиль с номерами Нью-Джерси на причастность к инциденту со стрельбой

Источник:

Американские телеканалы сообщают о стрельбе в районе Куинс в Нью-Йорке. По данным местной полиции, пострадали по меньшей мере 11 человек, стрельба была в ночном клубе. Согласно приложению Citizen, в котором были опубликованы кадры с места преступления, полиция проверяет серый седан с номерными знаками Нью-Джерси на причастность к стрельбе. Подробности — в материале.

— В среду вечером, около 23:20, рядом с концертным залом «Амазура» на пересечении 144-й улицы и Арчер-авеню в районе Ямайка, Квинс, прозвучали выстрелы, — сообщает AMNY.

Трое человек, получивших огнестрельные ранения, уже обратились за медицинской помощью в местную больницу.

Клуб «Амазур», в котором произошла перестрелка

Источник:

По данным Департамента полиции Нью-Йорка (NYPD), еще несколько человек были доставлены в больницу бригадой скорой помощи. По информации, DailyMail.com, никто из доставленных в больницу пока не находится в критическом состоянии.

По информации приложения Citizen, в котором были опубликованы фотографии с места происшествия, сотрудники правоохранительных органов проверяют серый автомобиль с номерами Нью-Джерси на причастность к инциденту со стрельбой.

Личности подозреваемых пока не установлены. По сообщениям, после прибытия на место происшествия нескольких полицейских машин и машин скорой помощи полиция якобы обнаружила несколько гильз от пуль возле клуба.

Подробности инцидента со стрельбой пока неизвестны.

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