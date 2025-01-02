«Существенное похолодание»: синоптики рассказали, какой погоды ждать в январские праздники

Прогноз погоды на январь Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Какая погода будет на январских праздниках в Центральной России, в беседе с 76.RU рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

— В первые дни января на большей части ЦФО будут наблюдаться положительные температуры воздуха, за исключением самых северных районов Костромской и Ярославской областей. Там температура будет находиться в пределах от -1 до -3 градусов с приближением теплого фронта, — отметил эксперт.

Что касается осадков, в первую неделю января снегопады не ожидаются. По прогнозу Александра Ильина, к 7 января в центральных регионах похолодает:

— Существенных похолоданий ждем к Рождеству. В течение трех суток будет достаточно холодный период с понижением температуры или с усилением мороза до -7… -12 градусов. Приблизительное похолодание ожидается в период с 6 по 8 января либо позже — с 7 по 9 января.