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Страна и мир В России полицейские получат право заходить в дома мигрантов без ордера: что это значит

В России полицейские получат право заходить в дома мигрантов без ордера: что это значит

Полицейские будут искать мигрантов с помощью электронных устройств

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1 комментарий

С 5 марта в России начнет действовать миграционный режим высылки иностранцев

Источник:

Полицейские начнут следить за мигрантами, которых собираются депортировать. Теперь сотрудники правоохранительных органов смогут без ордера заходить в помещения, где есть мигранты. Соответствующие нормы закреплены в законе, который вступит в силу 5 марта.

Полицейские смогут запрашивать у госорганов РФ и других стран информацию и документы, необходимые для проверки. Теперь появится возможность узнать, есть ли у иностранца банковские счета, сколько на них средств, а также как гражданин ими распоряжается, передает ТАСС.

Сотрудники правоохранительных органов будут использовать электронные устройства, чтобы найти мигрантов, которые находятся в стране без разрешения. Эта норма распространяется как на физических, так и на юридических лиц, которые оказывают таким иностранцам «содействие в пребывании на территории РФ». Полиция сможет использовать данные мобильных устройств и геолокации, платежных систем, работающих в системе распознавания лиц.

Согласно законопроекту о повышении эффективности контроля за мигрантами, такие граждане могут находиться в России не больше 90 дней в году. Сейчас срок временного пребывания в России иностранного гражданина, прибывшего в страну в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток.

С 5 марта в России начнет действовать миграционный режим высылки иностранцев или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших закон. Для этих людей существуют ограничения в отношении некоторых прав и свобод. Также они находятся под федеральным государственным контролем в сфере миграции.

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Мигранты Мигрант Иностранец Полиция Ордер Депортация
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Комментарии
2
Гость
1 час
..это значит что с мигрантами дело полная труба..политика " пылесоса"( высасывание из Средней Азии местного населения не самого лучшего качества с целью разбавления русского населения в РФ) это заказ из очень дальнего зарубежья.. очень дальнего, а поскольку РФ не суверенна последние тридцать лет как компрадорский зависимый капитализм ( сырьевой придаток) то ситуация видимо сложилась очень серьезная ..
Гость
1 минута
Зачем вообще их сюда завозить ! Визовый режим с ними ввести .
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