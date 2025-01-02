В России полицейские получат право заходить в дома мигрантов без ордера: что это значит

С 5 марта в России начнет действовать миграционный режим высылки иностранцев Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Полицейские начнут следить за мигрантами, которых собираются депортировать. Теперь сотрудники правоохранительных органов смогут без ордера заходить в помещения, где есть мигранты. Соответствующие нормы закреплены в законе, который вступит в силу 5 марта.

Полицейские смогут запрашивать у госорганов РФ и других стран информацию и документы, необходимые для проверки. Теперь появится возможность узнать, есть ли у иностранца банковские счета, сколько на них средств, а также как гражданин ими распоряжается, передает ТАСС.

Сотрудники правоохранительных органов будут использовать электронные устройства, чтобы найти мигрантов, которые находятся в стране без разрешения. Эта норма распространяется как на физических, так и на юридических лиц, которые оказывают таким иностранцам «содействие в пребывании на территории РФ». Полиция сможет использовать данные мобильных устройств и геолокации, платежных систем, работающих в системе распознавания лиц.

Согласно законопроекту о повышении эффективности контроля за мигрантами, такие граждане могут находиться в России не больше 90 дней в году. Сейчас срок временного пребывания в России иностранного гражданина, прибывшего в страну в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток.