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Развлечения тест А вы точно помните «Иронию судьбы»? На эти 10 вопросов ответят только внимательные зрители

А вы точно помните «Иронию судьбы»? На эти 10 вопросов ответят только внимательные зрители

Не каждый справится с заданиями

1 454
1 комментарий

Можете размяться на картинке. Найдете, чего не было в фильме?

Источник:

Есть в России такая традиция — каждый год перед новогодними каникулами «Иронию судьбы, или С легким паром!» (6+) по телевизору крутить. И ведь мы каждый год ее с удовольствием смотрим! Ну а что еще смотреть по телевизору в эти дни? Кажется, за годы мы должны были запомнить этот фильм наизусть. Но что-то нам подсказывает, что вы совсем забыли эту комедию. Проверим?

ТЕСТПройден 145 раз
1 / 10

Где Гале (невесте Жени Лукашина) предлагали отмечать Новый год?

  • В монастыре в Суздале

  • В гостях у близких друзей Катанянов

  • В роскошном кафе в Ленинграде

2 / 10

Что нарезает на дощечке Марина Дмитриевна, когда Женя приходит ей рассказать про женитьбу?

  • Морковь

  • Картошку

  • Огурец

3 / 10

Когда Женя Лукашин проснулся в аэропорту Ленинграда, он спросил у мужчины, который час. Что мужчина ему ответил?

  • «До Нового года 3 часа 10 минут»

  • «До Нового года 2 часа 50 минут»

  • «Спи давай!»

4 / 10

Что стоит за спиной Жени Лукашина, когда он сидит на кровати?

  • Керосиновая лампа

  • Глобус

  • Тот самый телефон

5 / 10

О какой примете рассказывает Лукашин Наде после встречи Нового года?

  • Как встретишь Новый год, так его и проведешь

  • В новогоднюю ночь загаданное желание нужно написать на бумажке, сжечь и выпить пепел с шампанским под бой курантов

  • Под бой курантов принято целоваться

6 / 10

В чем признаётся Надя Лукашину на кухне, когда он ест салат?

  • Она любит играть на гитаре, когда дома никого нет

  • Она не любит отмечать Новый Год

  • Она ненавидит готовить

7 / 10

Какой номер квартиры у Нади?

  • 25

  • 12

  • 3

8 / 10

Что мы увидим на спине пальто Ипполита, когда он пьяный пойдет принимать душ?

  • Следы от обуви

  • Белую краску

  • Дырку

9 / 10

Какую последнюю фразу говорит Надя Жене, когда тот всё-таки решает вернуться в Москву?

  • «Хорошего полета!»

  • «Тогда уезжай поездом»

  • «Если нелетная погода, ты можешь остаться»

10 / 10

Что держит в руках Саша?

  • Торт и цветы

  • Мандарины и шампанское

  • Шампанское и торт

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Тест Ирония судьбы или С легким паром Ирония судьбы Новый год - 2025 Новогодние фильмы Традиции Нового года
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Комментарии
1
Гость
21 час
Не помню этого мусора - и слава богу. Нет ничего глупее, чем всю жизнь смотреть одно и то же.
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