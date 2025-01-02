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Происшествия Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде: десятки человек пострадали — кадры

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде: десятки человек пострадали — кадры

Автобус ехал на большой скорости и врезался в бетонное ограждение

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1 комментарий

Автобус с российскими туристами протаранил внедорожник Toyota в Таиланде

Источник:

Российские туристы попали в аварию на автобусе в Таиланде. Водитель потерял управление и влетел в бетонное ограждение. В ДТП пострадали 27 россиян. Публикуем подробности и кадры происшествия.

— Туристический автобус протаранил внедорожник Toyota, после чего врезался в бетонное ограждение на въезде в Паттайю, — сообщают местные СМИ.

Автобус ехал на большой скорости, несмотря на то, что подъезжал к пункту пропуска.

Автобус с российскими туристами протаранил внедорожник Toyota в Таиланде

Источник:

Туроператор ANEX TOUR рассказал «Известиям», что на борту находились 39 туристов, гид и водитель. 27 человек, пострадавших в аварии, — россияне.

Все находящиеся на борту автобуса люди живы и доставлены в местные больницы. Их состояние и дополнительные данные уточняются.

Автобус с российскими туристами протаранил внедорожник Toyota в Таиланде

Источник:

Автобус с российскими туристами врезался в бетонное ограждение

Источник:

Обновлено.

В аварии пострадали 32 россиянина, сообщает газета Matichon. Всего в транспорте находилось 42 пассажира.

За рулем туристического автобуса был 74-летний водитель. Мужчина потерял управление и выехал на соседнюю полосу. После этого автобус врезался в ограждение и столкнулся с автомобилем Toyota Fortuner. В машине были три человека, их госпитализировали.

Накануне пять человек погибли, 30 получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с туристическим автобусом, которое произошло в провинции Сураттхани в Таиланде. По словам спасателей, которые извлекали раненых из перевернутого автобуса, пострадавшие были жителями провинции Самутсакхон, в большинстве — пенсионного возраста, передает газета «Тхаи Рат».

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Авария ДТП Таиланд Турист Путешественники Туристы
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Комментарии
1
Гость
57 минут
Что хорошо в нашем Любимском краю. Без всякого пропускного режима к нам в тайгу лишние, не нужные нам граждане не въезжают.
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