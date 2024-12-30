Из оборонительного сооружения — в корпус вуза: что скрывают стены башни в центре Ярославля

Что скрывают стены Знаменской башни Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы











Есть в Ярославле места, мимо которых все ходят сотни раз, а внутри не были. Мы регулярно рассказываем и показываем культовые здания с изнанки. Ранее мы показывали советские художественные мастерские на крыше хрущевки и обсерваторию на здании ЯГМУ.

В этот раз предлагаем забраться внутрь Знаменской башни и поглазеть из старинных бойниц на центр города. Каким образом известнейшее ярославское здание связано с Петром I? Как из-за башни поймали главного преступника начала ХХ века? Что скрывают ее стены?

Была частью городских укреплений

История появления башни восходит к страшному ярославском пожару 1658 года. Ее отстроили на месте прежних деревянных укреплений, уничтоженных огнем. В те времена улицы Свободы, Первомайская и Комсомольская назывались иначе, да и выглядели по-другому. От Волги в сторону современной площади Волкова и далее Спасо-Преображенского монастыря тянулся здоровенный ров. На нем — защитные стены и башни. Укрепления должны были оберегать ярославцев от набегов вражеской армии.

Фрагмент плана Ярославля начала XIX в. Справа от Власьевской башни (на плане — № 43) обозначен Земляной вал Источник: Государственный архив Ярославской области











— Сама башня, которая сохранилась до наших дней, построена в 1658–1660 годах. Как минимум с начала XVI века в Ярославле было две линии обороны: Рубленый город и Земляной город. Знаменская — одна из 18 башен ярославского Земляного города. В пожаре 1658 года деревянный Рубленый город, деревянный кремль, сгорел. Значительная часть города выгорела, в том числе деревянные укрепления и башни Земляного города, — рассказал старший преподаватель кафедры рекламы и связей с общественностью исторического факультета ЯрГУ им. П. Г. Демидова, член президиума Ярославского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Герман Харитонов. — Тогда решили не восстанавливать небольшой по площади кремль, а сосредоточить все силы и средства на более протяженной второй линии обороны — Земляном городе, как его называли.

Историк Герман Харитонов подробно рассказал о башне Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Рубленый город — древнейшая часть Ярославля в форме треугольника, расположенная на высоком мысе при слиянии Волги и Которосли, ограниченная Медведицким оврагом.

Сейчас легко можно представить, как проходили укрепления Земляного города: от современного стадиона «Спартаковец» вдоль Которосли до Спасо-Преображенского монастыря, далее к Знаменской башне, от нее по нынешнему Первомайскому бульвару к Красной площади, через Красный съезд к Волге.

— От Земляного города до наших дней дошли три башни: Знаменская (она же Власьевская), Угличская башня Спасо-Преображенского монастыря, она, кстати, старше Знаменской примерно на 30 лет и была построена еще до пожара 1658 года. Третья башня — Волжская (Арсенальная), — добавил Герман Харитонов.

В этом здании на Волжской набережной сейчас ресторан. А раньше это была важнейшая башня в системе обороны Ярославля А вы знали, что это старинная Арсенальная башня? Сюда в Средневековье причаливали корабли Приблизительный вид башни в середине ХIХ века 1 из 4 В этом здании на Волжской набережной сейчас ресторан. А раньше это была важнейшая башня в системе обороны Ярославля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кроме перечисленных, были еще три проездные башни, которые не сохранились до наших дней.

— На Красной (Семеновской) площади находилась Семеновская башня. В районе церкви Михаила Архангела — Михайловская башня, которая, так же как и Угличская, входила одновременно в систему и городских, и монастырских (Спасо-Преображенский монастырь) укреплений. Сейчас на ее месте небольшая башенка в барочном стиле, а историческая башня была разобрана в середине XVIII в. Дальше в районе современного стадиона «Спартаковец» возвышалась Подзеленская башня, в которой, как считается, хранили порох — «зелье», — отсюда и название. Эта башня была разобрана на кирпич в 1810 году, — объяснил историк.

Помимо перечисленных, вдоль линии Земляного вала было еще 12 глухих башен без проездов. С них военные могли вести обстрел врагов.

Еще одна сохранившаяся до наших дней башня — Угличская Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Несмотря на внушительные оборонительные укрепления, частью которых была Знаменская, башня никогда не держала оборону. Когда ее возвели, на Ярославль уже никто не нападал, а вот ее предшественница фигурировала в сражениях.

— Например, в 1609 году, во время Смутного времени, когда поляки напали на Ярославль, здесь, на месте Знаменской башни, велись бои, город оборонялся. Несмотря на мужество ярославцев, отчаянно отстаивавших свой город, после нескольких дней осады неприятель сумел занять Земляной город благодаря предательству одного из местных жителей, открывшего Семеновские ворота, но кремль (Рубленый город) и Спасо-Преображенский монастырь полякам взять так и не удалось, — рассказал Герман Харитонов.

В 1608 году Земляной город разграбили польские интервенты; в 1609-м крепость почти месяц безуспешно осаждали войска Лжедмитрия II (самозванец, выдававший себя за сына Ивана IV Грозного). В память об избавлении от поляков в Ярославле была основана Казанская церковь.

Не пустили на кирпич

До наших дней дошел остов (внутренняя опорная часть. — Прим. ред.) старинной башни. Хотя пару веков назад сооружение было больше. Считается, что со стороны современной улицы Свободы была еще одна небольшая въездная башенка — отводная, опять же, для целей обороны.

Знаменская башня стала свидетелем многих событий Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В петровские времена через арку башни, один из главных въездов в город, нельзя было пройти без уплаты различных пошлин. В этом месте собирали в том числе и широко известный налог на бороду.

Указом Петра I от января 1705 года устанавливался налог на бороду для разных сословий населения. Взимался при въезде и выезде из города. Размер пошлины возрастал в зависимости от сословия: с крестьянина брали по 2 деньги с бороды. С купцов и посадских людей — 60 рублей в год.

— Изначально прямого прохода не было. Чтобы выйти из города, необходимо было пройти под аркой Знаменской башни, потом попасть в эту небольшую отводную башню и там повернуть налево, — объяснил историк Герман Харитонов. — Во время предполагаемого штурма такая планировка должна была усложнить для неприятеля захват города. Башня-пристройка была разобрана в 1823 году и не сохранилась до наших дней.

Знаменская церковь, построенная в 1861 г. Фото 1870-х гг. Источник: Государственный архив Ярославской области











Почти как в фантастических фильмах, у подножья башни пролегал глубокий ров. Со стороны улицы Свободы к главным городским воротам можно было пройти по деревянному мостку. В случае необходимости, при приближении врага, мост убирали. В конце ХVIII века деревянный мост был заменен на каменный. С годами ров постепенно засыпался, а земляной вал срывался.

Башню по прямому назначению использовали до начала ХVIII века, затем необходимость в земляном вале отпала. Во-первых, границы государства были отодвинуты далеко от Ярославля, во-вторых, в связи с развитием артиллерии такие укрепления уже не имели смысла.

— Ров стали постепенно убирать, башни — разбирать. Очень активно эти работы велись при первом ярославском генерал-губернаторе Алексее Мельгунове. Он развернул активное строительство, требовался кирпич, Ярославль перестраивался согласно утвержденному в 1778 году генеральному плану, — объяснил Герман Харитонов.

Предполагалось снести и Знаменскую башню, ее кирпич должен был пойти на строительство Дома призрения ближнего, ныне — здание приемной комиссии ЯрГУ имени Демидова. Однако против сноса Знаменской выступили ярославские купцы. Дело в том, что к тому моменту особым почитанием среди жителей города стали пользоваться изображенные на стене башни фрески с двумя священными образами.

Внутреннее убранство Знаменской церкви Источник: Государственный архив Ярославской области











К фреске сколотили помост, позже — часовню

Две фрески, о которых идет речь, не сохранились на нынешнем фасаде Знаменской башни. Со стороны улицы Свободы, на маленькой отводной башне располагался образ Спасителя (Иисуса Христа). И потом, когда башенку сносили, кусок фасада с образом вырубили и вмонтировали в стену основной башни. На фасаде со стороны Свободы видна до сих пор область, где была фреска.

С внутренней стороны башни, если смотреть с Кирова, на стене располагалась фреска с образом иконы Божией Матери Знамение.

Казанская улица и Знаменская церковь, построенная в 1861 году Источник: Государственный архив Ярославской области











— По всей видимости, образ иконы Божией Матери Знамение появился на фасаде вскоре после строительства башни, в 60-е годы ХVII века. Он был еще более почитаем у ярославцев, чем изображение Спасителя. В какой-то момент у стены соорудили деревянный помост, чтобы каждый желающий мог подняться и приложиться к образу, — рассказал историк Герман Харитонов.

Кстати, остатки рва и земляного вала у стен Знаменской башни окончательно исчезли лишь в 20-е годы ХIХ века. Уже был принят генеральный план застройки Ярославля, в котором ров и земляной вал были учтены. Поэтому когда в начале XIX века ров засыпали, на освободившемся месте решили устроить бульвар.

Современный Первомайский бульвар проходит по линии оборонительных укреплений. Герман Харитонов историк

Фреска на фасаде башни была настолько почитаема у горожан, что в 1861 г. на средства Арсения Ивановича Оловянишникова к башне была пристроена каменная церковь.

Знаменская церковь, построенная в 1861 году. Фото начала 1890-х годов Источник: Государственный архив Ярославской области











— Та церковь, которая сохранилась, это уже перестройка 1897 года. То здание было чуть приземистое, меньше по площади. Там, соответственно, расположилась уже не просто часовня, а Знаменский храм в честь иконы Божией Матери Знамение, — объяснил Герман Харитонов.

Оловянишниковы — русский купеческий род ярославского происхождения, крупнейшие производители колоколов в Российской империи. Первое упоминание о ярославских посадских людях Оловянишниковых относится к XVII веку.

В оригинальном храме, кстати, нарушался один из главнейших церковных канонов. Алтарь располагался не на востоке, а на западе. Всё дело в том, что главная святыня была вмонтирована в стену и на восток ее было перенести невозможно.

Дело главного преступника ХХ века

Казанская (ныне Первомайская) улица. На втором плане — Знаменская церковь Источник: Государственный архив Ярославской области











Со временем к фреске добавили драгоценную ризу, украшенную бриллиантами и жемчугом. Ее стоимость оценивалась в 25 тысяч рублей, что для тех времен — баснословные деньги. Материальная ценность ризы привлекла в Ярославль одного из известнейших преступников России начала ХХ века.

Риза — фигурная металлическая накладка на иконах, оставляющая открытым только изображение лица и рук.

Возможно, именно из этих церковных окон выпал Варфоломей Стоян Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











— В январе 1909 года известный на всю Россию преступник Варфоломей Стоян ночью залез в этот храм. Сам образ ему было не украсть — он на стене написан, зато он украл ризу, — рассказал Герман Харитонов. — У него план был выйти через двери: открыл одну, а вторая не поддалась, замок не сработал. Поэтому ему пришлось лезть из церкви через окно по веревке. И вот тут, видимо, божья кара его настигла. Веревка оборвалась, он упал с высоты около 6 метров и сломал ногу. Вызвал извозчика, поехал на вокзал, но выехать из города не смог. Ему пришлось сдаваться, идти к властям, чтобы ему оказали медицинскую помощь. И здесь, в Ярославле, его поймали.

Кто такой Варфоломей Стоян (Федор Чайкин) Узнать Это преступник из рода екатеринбургских крестьян. Был известен на всю Россию как «искуснейший мастер воровского дела». Большую известность получил как человек, уничтоживший икону Казанской Божьей Матери. В 1904 году он украл в Казани святыню, содрал с нее драгоценный оклад. И, как считается по официальной версии, сжег икону в печке — считал себя неверующим атеистом. По другой версии, он продал реликвию старообрядцам. В Ярославле его приговорили к 17 годам каторжных работ. В 1916-м он умер в Шлиссельбургской крепости в возрасте 40 лет.

Преступник сорвался с высоты в 6 метров Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Из оборонительной — водонапорную

К ХIХ веку Знаменская башня уже давно не использовалась по назначению и стояла в полузаброшенном виде. Вторую жизнь здание получило с появлением в Ярославле водопровода.

Знаменская церковь. Фото 1930 г. Власьевская башня. Фото 1930 г. Знаменская церковь. Фото 1930 г. 1 из 3 Знаменская церковь. Фото 1930 г. Источник: Государственный архив Ярославской области

— В 1883 году в Ярославле был пущен водопровод. Для тех времен это большое техническое достижение. Для запуска водопровода необходимо было иметь водонапорную башню. Городские власти решили сэкономить и приспособить под эту цель древнюю Знаменскую башню, стоявшую без дела. Надстроили на крыше еще одну башню и разместили внутри огромный резервуар на 15 тысяч ведер (1 ведро — около 12 литров. — Прим. ред.), — объяснил Герман Харитонов. — Отсюда с высоты башни волжская вода под напором попадала в систему водопровода. Бак просуществовал аж до 1951 года — больше 70 лет.

Знаменская башня — один из символов ярославского водопровода Герман Харитонов историк

В начале ХХ века по понятным причинам изменилось и назначение храма. Он был закрыт коммунистами в 1932 году. До Великой Отечественной войны в помещениях храма были детские культурные учреждения, кукольный театр, а после — кинотеатр «Луч», который тоже позиционировался как детский.

Вид на бывшую церковь и кинотеатр «Луч», 1982 год Источник: Константин Лузин











— Кинотеатр «Луч» существовал до 1980 г., затем несколько лет помещение пустовало, а в 1990 году в здание церкви переехала знаменитая на всю страну народная киностудия «Юность». Она просуществовала до 2012 года. Создателем и бессменным руководителем студии был Рэм Юстинов. В студии собирались не только любители кино, в 90-е к Рэму кто только не приезжал, с кем только он встречи не устраивал. Это был своего рода общественный культурный центр. В помещении бывшего кинотеатра висел плакат с лозунгом студии: «Надо не кудахтать, а яйца нести».

И пусть студия находилась не в самой башне, а в здании церкви, в народе всегда говорили: «Пойти к Рэму в башню» Герман Харитонов историк

Рэм Александрович Юстинов — режиссер из Ярославля, создатель киностудии «Юность», которая впоследствии стала культурно-общественным пространством. Заслуженный работник культуры России, кавалер Почетного знака города Ярославля, президент Международного фонда семейного кино. Похоронен на Леонтьевском кладбище.

В начале 2000-х годов Рэм Юстинов был уже не в силах самостоятельно содержать студию. Чтобы сохранить «Юность», ее было решено присоединить к ЯрГУ имени Демидова.

На фото справа — Рэм Александрович Юстинов Мероприятие в студии «Юность», начало нулевых Студия стала общественным пространством Лозунг студии под сводами Рэм Юстинов работал в студии до конца жизни 1 из 5 На фото справа — Рэм Александрович Юстинов Источник: Виталий Вахрушев

— Коммуналку платил университет, а Рэм там располагался и работал до своей смерти. В 2012 году его не стало. Вскоре Ярославская епархия подала документы на возвращение помещений в собственность. И ЯрГУ очень быстро помещение вернул. С 2014 года там вновь ведутся богослужения, — рассказал Герман Харитонов.

Так стало выглядеть убранство церкви после передачи помещений обратно РПЦ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Как выглядит изнутри башня

Спустя четыре века после появления Знаменской башни она выглядит всё так же крепко и внушительно. Конечно, всё изменилось: вместо петровских таможенников в арке башни долгие годы продавали цветы, мрачные средневековые коридоры переделали в учебные аудитории и киностудию ЯрГУ.

Помните, в нулевые в арке торговали цветами? Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В 2023 году университету исполнилось 220 лет, в честь такого события нам разрешили побродить по закуткам башни и показать всё вам. Мы походили по старинным коридорам, спустились к основанию и вылезли на самый верх, к средневековым бойницам. Вид, к слову, оттуда открывается потрясающий.

Что говорить — полюбуйтесь сами!

Крайне необычный ракурс на улицу Свободы Бойницы ни разу не использовали по прямому назначению Проходы на крыше башни очень узкие Отсюда видны все главные достопримечательности Ярославля Сможете узнать церковь на заднем плане? Вид на улицу Кирова как с открытки Сейчас башня находится в ведении ЯрГУ 1 из 7 Крайне необычный ракурс на улицу Свободы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вы когда-нибудь задумывались, проходя арку, что находится по ту сторону двери? Источники: Кирилл Поверинов / 76.RU

Раньше за этой дверью сидел вахтер, тут был дополнительный вход в университет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В учебной аудитории есть необычные лазы — когда-то это был выход к бойницам Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Хотели бы побывать на крыше башни? Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









