Коммуналку поднимут, а ипотеку будет сложнее взять: какие изменения ждут россиян в 2025 году

Прожиточный минимум вырастет 1 января. Его размер может отличаться в разных регионах, но не должен быть ниже федерального показателя.

В 2025 году начнет действовать ряд изменений, направленных на улучшение жизни россиян. Вот самые важные.

Прожиточный минимум — это минимальная сумма, которая необходима россиянам для удовлетворения базовых потребностей. Ее размер устанавливает государство, учитывая стоимость продуктов, коммунальных услуг, медицины и образования.

Минимальный размер оплаты труда в 2025 году проиндексируют тоже 1 января. Его размер вырастет на 16,6% с 19 242 рублей до 22 440 рублей.

Федеральный прожиточный минимум на душу населения в 2025 году вырастет с 15 453 рублей до 17 733 рублей в месяц. Для трудоспособного населения поднимется — с 16 844 до 19 329 рублей, для детей — с 14 989 до 17 201 рубля, а для пенсионеров — с 13 290 до 15 250 рублей.

МРОТ — это та сумма, меньше которой работодатель не вправе заплатить своему сотруднику за месяц работы. Этот показатель учитывают и для индексации зарплат сотрудникам. Согласно Трудовому кодексу, ее должны проводить регулярно, но размер индексации при этом работодатель определяет сам.

МРОТ также используют для расчета некоторых социальных выплат, например больничного или пособия по беременности, отпускных. Если эти выплаты получаются ниже МРОТ, их пересчитывают исходя из этого показателя.

Пенсии

Страховые пенсии в 2025 году проиндексируют на 7,3% с 1 января, а социальные — на 14,75% с 1 апреля. Итоговая прибавка у каждого будет разной, так как размер выплат индивидуален. В среднем размер страховой пенсии составит 24 059 рублей, а социальной — 15 456 рублей.

В 2025 году впервые за девять лет индексация коснется работающих пенсионеров. Она была заморожена с 2016 года. Подробнее о том, как будет действовать закон, мы рассказывали ранее.

Маткапитал

Материнский капитал проиндексируют в феврале 2025 года. Он вырастет на 7,3%. За первенца будут платить 676,4 тысячи рублей, за второго ребенка — 893,8 тысячи рублей.

Полная сумма на второго ребенка начисляется в случае, если ранее родители не получали права на маткапитал. Иначе родители получат только разницу между этими суммами — 217,4 тысячи рублей.

Единое пособие

Единое пособие получают семьи с детьми и беременные женщины с низкими доходами. Во внимание также берут наличие недвижимости и вкладов.

В среднем по стране выплата на ребенка будет составлять от 8600 до 17 201 рубля, пособие для беременных — от 9664 до 19 329 рублей. Подробнее о том, как именно рассчитывается данная льгота, а также выплаты из маткапитала, декретные и больничные, — в материале.