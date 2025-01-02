Коммуналку поднимут, а ипотеку будет сложнее взять: какие изменения ждут россиян в 2025 году

2025 год уже наступил и принес с собой множество изменений в различных сферах, начиная с налоговой системы и заканчивая выплатами от государства. Расскажем о самых громких законах нового года, которые изменят жизнь россиян.
Социальная сфера
В 2025 году начнет действовать ряд изменений, направленных на улучшение жизни россиян. Вот самые важные.
Прожиточный минимум
Прожиточный минимум вырастет 1 января. Его размер может отличаться в разных регионах, но не должен быть ниже федерального показателя.
Прожиточный минимум — это минимальная сумма, которая необходима россиянам для удовлетворения базовых потребностей. Ее размер устанавливает государство, учитывая стоимость продуктов, коммунальных услуг, медицины и образования.
Федеральный прожиточный минимум на душу населения в 2025 году вырастет с 15 453 рублей до 17 733 рублей в месяц. Для трудоспособного населения поднимется — с 16 844 до 19 329 рублей, для детей — с 14 989 до 17 201 рубля, а для пенсионеров — с 13 290 до 15 250 рублей.
МРОТ
Минимальный размер оплаты труда в 2025 году проиндексируют тоже 1 января. Его размер вырастет на 16,6% с 19 242 рублей до 22 440 рублей.
МРОТ — это та сумма, меньше которой работодатель не вправе заплатить своему сотруднику за месяц работы. Этот показатель учитывают и для индексации зарплат сотрудникам. Согласно Трудовому кодексу, ее должны проводить регулярно, но размер индексации при этом работодатель определяет сам.
МРОТ также используют для расчета некоторых социальных выплат, например больничного или пособия по беременности, отпускных. Если эти выплаты получаются ниже МРОТ, их пересчитывают исходя из этого показателя.
Пенсии
Страховые пенсии в 2025 году проиндексируют на 7,3% с 1 января, а социальные — на 14,75% с 1 апреля. Итоговая прибавка у каждого будет разной, так как размер выплат индивидуален. В среднем размер страховой пенсии составит 24 059 рублей, а социальной — 15 456 рублей.
В 2025 году впервые за девять лет индексация коснется работающих пенсионеров. Она была заморожена с 2016 года. Подробнее о том, как будет действовать закон, мы рассказывали ранее.
Маткапитал
Материнский капитал проиндексируют в феврале 2025 года. Он вырастет на 7,3%. За первенца будут платить 676,4 тысячи рублей, за второго ребенка — 893,8 тысячи рублей.
Полная сумма на второго ребенка начисляется в случае, если ранее родители не получали права на маткапитал. Иначе родители получат только разницу между этими суммами — 217,4 тысячи рублей.
Единое пособие
Единое пособие получают семьи с детьми и беременные женщины с низкими доходами. Во внимание также берут наличие недвижимости и вкладов.
В среднем по стране выплата на ребенка будет составлять от 8600 до 17 201 рубля, пособие для беременных — от 9664 до 19 329 рублей. Подробнее о том, как именно рассчитывается данная льгота, а также выплаты из маткапитала, декретные и больничные, — в материале.
Налоговая система
Прогрессивная шкала
С января в России расширят прогрессивную шкалу налогообложения. Чем больше человек зарабатывает в год, тем выше будет его ставка.
13% — на доходы до 2,4 млн рублей;
15% — для диапазона 2,4–5 млн рублей;
18% — на доходы до 20 млн рублей;
20% — для суммы 20–50 млн рублей;
22% — на доходы свыше 50 млн рублей.
Налоговые вычеты станут больше
С 2025 года будут расти не только расходы, но и сумма, которую можно вернуть из уплаченных налогов.
Социальные
вычеты на обучение, лечение или спорт — 150 000 рублей в год;
вычет на обучение детей — 110 000 рублей для обоих родителей на одного ребенка.
Стандартные
С 2025 года сумма, которую можно вернуть на второго и последующих детей, тоже вырастет:
на второго ребенка — 2800 рублей;
на третьего и последующего ребенка — 6000 рублей;
на ребенка-инвалида — 12 000 рублей.
Новый вычет
С нового года начнут поощрять людей, ведущих здоровый образ жизни. Если успешно сдать нормативы ГТО и получить знаки отличия, то можно вернуть из уплаченных налогов 18 000 рублей.
Госпошлины
При продаже жилья
С нового года ставки государственных пошлин начнут считать иначе. В первую очередь это касается регистрации перехода прав собственности. Теперь ее размер будет зависеть от кадастровой стоимости объекта, а не от суммы, указанной в договоре.
Кадастровая стоимость простыми словами — это сумма, в которую государство оценивает различные объекты недвижимости. В отличие от рыночной, которую устанавливает собственник, она не учитывает индивидуальные особенности, например вид из окна или ремонт.
Если кадастровая стоимость недвижимости не превышает 20 млн рублей или не установлена, то размер госпошлины составит 4 тысячи рублей.
Если же она выше 20 млн, то придется заплатить 0,2% от кадастровой стоимости. При этом сумма должна быть не меньше 0,02% от цены сделки и не более 500 тысяч рублей.
При строительстве дома
За регистрацию нового дома, то есть постановку на кадастровый учет, нужно будет платить госпошлину.
при строительстве нового объекта — 2000 рублей;
при изменении сведений об объекте — 1000 рублей.
Также вырастет оплата за регистрацию права на земельный участок для ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) и ЛПХ (личное подсобное хозяйство), объект капитального строительства и за регистрацию ограничений на сделки с сельскохозяйственными участками. В каждом регионе свои правила, но в среднем цена подскочит в два раза.
Кредитование
Самозапрет на выдачу кредитов
С 1 марта 2025 года россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу кредитов через «Госуслуги», а к 1 сентября и во всех отделениях МФЦ. Ограничить себя можно будет в потребительских займах, на ипотеку такой запрет не устанавливается.
Для оформления или снятия запрета нужно подать заявление. Услуга совершенно бесплатная.
Ограничение выдачи ипотеки
Оформление ипотечных займов усложнят и без желания заемщика. С 1 апреля людям с высокой кредитной нагрузкой взять такой заем будет практически невозможно. Дело в том, что с указанной даты ЦБ сможет применять макропруденциальные лимиты.
Макропруденциальные лимиты — инструмент, позволяющий Центробанку регулировать долю заемщиков с высокой кредитной нагрузкой. Это снизит риски для банков и поможет сдержать рост закредитованности граждан.
В ипотечный стандарт войдут:
единые условия: ипотечный договор можно будет заключать на срок до 30 лет и брать деньги, чтобы оплатить не более 80% стоимости жилья;
отмена бонусов банкам от застройщиков: кредитные организации не смогут получать вознаграждение, если это приводит к росту стоимости;
изменение первоначального взноса: в эту сумму не могут включаться средства, которые вернутся покупателю после покупки в виде кешбэка или бонусов от застройщика;
информирование заемщика: покупателю должны будут объяснить все условия кредитного договора, предупредить о рисках и ответить на любые вопросы.
ЖКУ
Индексация тарифов
Стоимость коммунальных услуг вырастет с 1 июля. Коэффициенты в регионах отличаются, но в среднем тарифы проиндексируют на 11,9%. Самое маленькое повышение ждет жителей Амурской области — 8,6%, а больше всего Пермского края — 21,1%. Тарифы на газ вырастут на 10,3%, а на электроэнергию — на 12,6%.
Единые нормативы ЖКУ
К 1 января наступающего года регионы России должны завершить переход на единые нормы потребления жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о стандартизации размера платы за ЖКУ в домах, в которых нет общедомовых приборов учета.
Такая мера позволит избежать ситуации, когда в одинаковых по техническим условиям зданиях плата может существенно отличаться. Переход на единые нормативы также предполагает реализацию программ энергосбережения. Некоторые регионы уже внедряют нововведение, но поэтапно, чтобы избежать резкого увеличения платы за коммунальные услуги.
Штрафы
С 2025 года вырастут штрафы для собственников жилья. Речь идет о нарушениях пожарной безопасности: загромождение балконов и подъездов горючими материалами, неправильное использование электросетей и бытовых приборов, использование общих площадей в качестве складских помещений и отсутствие противопожарных датчиков. По новым правилам штрафы подскочат до 5–15 тысяч рублей. Хотя раньше можно было обойтись 2–3 тысячами.
Капремонт
Минстрой России разработал поправки к процедуре начисления взносов на капитальный ремонт. С 2025 года она будет дифференцированной. Ожидается, что собственники помещений в домах с лифтами, которые пора заменить, будут платить больше, чем граждане, проживающие без них.
Средний взнос на капремонт в РФ составляет 12,6 рубля за квадратный метр, что примерно в два раза меньше экономически обоснованного, заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По его словам, тарифы необходимо увеличить. Как они вырастут в реальности, пока неизвестно.
Авто
Штрафы за превышение скорости
С 1 января за нарушение скоростного режима будут наказывать строже. Чем выше скорость, тем больше штраф:
превышение на 20–40 км/ч: штраф — 750 рублей (сейчас — 500 рублей);
превышение на 40–60 км/ч: штраф — от 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей (сейчас — от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей);
превышение на 60–80 км/ч: штраф — от 3 тысяч до 3,75 тысячи рублей (сейчас — от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей);
превышение свыше 80 км/ч: штраф — 7,5 тысячи рублей (сейчас — 5 тысяч рублей).
Наказание за вождение в нетрезвом виде
Штрафы за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения также значительно возрастут — с 30 тысяч до 45 тысяч рублей. Отказ от медосвидетельствования не спасет. Придется заплатить штраф — те же 45 тысяч.
Штрафы за причинение вреда здоровью
Если вследствие нарушения правил дорожного движения вы нанесли вред здоровью, придется платить штраф. С 2025 года сумма, которую нужно заплатить, вырастет:
за причинение легкого вреда здоровью — от 3,75 тысячи до 7,5 тысячи рублей (сейчас — от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей);
за причинение вреда здоровью средней тяжести — от 15 тысяч до 37,5 тысячи рублей (сейчас — от 10 тысяч до 25 тысяч рублей).
Другие штрафы для автомобилистов
Проезд на красный сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика обойдется в 1,5 тысячи рублей вместо 1 тысячи, а за повторное нарушение придется заплатить уже 7,5 тысячи рублей вместо 5 тысяч.
За непристегнутый ремень безопасности у водителя или пассажиров штраф вырастет до 1,5 тысячи рублей вместо 1 тысячи.
За езду по встречке по дороге с односторонним движением придется заплатить 7,5 тысячи рублей вместо 5 тысяч.
За нарушение правил остановки или стоянки штраф вырастает до 2,25 тысячи рублей вместо 1,5 тысячи.
Также наличие ОСАГО будут проверять по камерам. Если полиса нет, то за это придется заплатить 800 рублей. Однако в случае повторных нарушений штраф вырастет до 3–5 тысяч рублей.
Скидка уменьшится
При получении штрафа для россиян есть льготный период для оплаты. С 2025 года он изменится. У автовладельцев будет 30 дней, чтобы заплатить со скидкой. Однако ее размер сократится с 50% до 25%.
Образование
Новая система
С 1 сентября в России вводят обновленную структура высшего образования и отходят от Болонской системы. Вместо привычного «бакалавриата», «специалитета» и «магистратуры» появится две категории — базовое высшее и специализированное высшее образование.
Базовое высшее образование станет эквивалентом нынешнего бакалавриата, но учиться придется 4–6 лет в зависимости от специализации.
Специализированное высшее образование заменит специалитет и магистратуру. Срок обучения составит 1–3 года.
В российских дипломах также больше не будет приложений европейского образца. Это связано с переходом на национальную модель высшего образования.
Школьная форма
В 2025 году школьников ждут новые требования к школьной форме. Она должна быть изготовлена по утвержденному стандарту в соответствии с требованиями к показателям качества и безопасности. Речь идет, например, про износостойкость ткани и ее воздухопроницаемость. Требования направят производителям.
Ограничений по фасону и цвету вводить не собираются. Также нововведения не коснутся спортивной одежды и обуви.