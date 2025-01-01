Пока все отсыпались: ярославцы устроили массовый забег в первый день 2025 года

Трезвый забег в Ярославле Источник: Роман Микрюков











Днем 1 января ярославцы приняли участие в новогоднем трезвом забеге по центру города. Маршрут пролегал от памятника Некрасову на Волжской набережной до стадиона «Спартаковец».

Первоянварский забег в Ярославле проводится уже в 13-й раз. Главная его цель — показать, как весело и полезно можно отметить праздник, не вредя здоровью.

— В забеге приняли участие около двух тысяч человек. Также у нас были гости из десяти стран: Германии, Франции, Италии, Непала, Турции и других государств, — рассказал в беседе с 76.RU Алексей Горохов, председатель общественного движения «Трезвый Ярославль». — Мы показали нашим гостям из других стран, как у нас празднуют Новый год.

После забега на стадионе «Спартаковец» всех участников наградили медалями. Также были организованы традиционные русские забавы.

В забеге приняли участие семьи с детьми. Школьники наравне со взрослыми пробежали многокилометровую дистанцию вдоль набережной в Ярославле.

На стадионе «Спартаковец» ярославцев угощали теплым чаем и сладостями Источник: Роман Микрюков











Все участники забега получили медали Источник: Роман Микрюков









