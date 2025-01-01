«От всего откажемся!»: спросили у стариков, кем они работали, какую пенсию получают и как встретили Новый год, — видео

А что будет у вас на новогоднем столе? Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











Наши коллеги из 63. RU накануне наступления 2025 года решили узнать у пожилых людей, на что хватает их пенсии, кем они работали всю жизнь и что будет на праздничном столе. От чего пришлось отказаться из-за роста цен и на что уходит вся зарплата и пенсия? Опрос проводили на рынке, где чаще всего пенсионеры и делают покупки. Подробности — в материале и видео.

Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

На прилавке у Ларисы Журавлевой — банки соленых огурцов и помидоров. Все овощи пенсионерка сначала сама вырастила, а потом законсервировала. Теперь продает на импровизированном прилавке. Говорит, что при пенсии в 17 тысяч рублей торговля закрутками — неплохое подспорье. На вопрос о том, на какие расходы не хватает денег, Лариса Александровна сходу дает ироничный ответ:

— Почему не хватает? На всё хватит, если отказаться от еды! Квартира есть, таблетки мы не пьем. На остальное нам хватит. На столе будет всё то же, как и всегда. Кроме «шубы». Сын не хочет этот салат. А так и пельмени сделаем, и холодец наварим. Вот откроем огурчики, помидорчики. Салатики поедим. Если работать будешь, будет на всё хватать. Пусть народ не плачется. У всех деньги есть. Есть у всех! Они просто прячут их под матрацем!

Тот случай, когда смех сквозь слезы Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











Бойкая женщина сетует на несправедливое, по ее мнению, начисление пенсии:

— Некоторые пять лет работают, а получают пенсию больше, чем те, кто 50 лет трудился.

— А вы сколько работали?

— 50 лет я работала в детском саду воспитателем. У меня стаж практически без перерыва. Я с детьми-то в декрете не сидела. Год отсидишь нормально, и всё. А пенсия — три копейки. Люди на заводах у станка были, они зарабатывали. А мы их детей воспитывали. Поэтому и пенсия такая.

За следующей парой пенсионеров нам приходится буквально бежать. Жена, не оборачиваясь, идет к супермаркету, а муж отвечает на наши вопросы на ходу. Говорит, что работал в энергетике, а его супруга — поваром.

— А большая пенсия?

— Вот у нее 12,5 тысячи, не разгуляешься. Она всю жизнь поваром работала, кормила по тысяче человек. У меня пенсия в 2 раза больше.

— Что на новогоднем столе будет?

— А что нам, пенсионерам, надо? Водку не пьем. Оливье жена сама приготовит — повар все-таки. Вкуснее, чем в магазине. Да и вообще сами готовим.

— Когда работал, зарплата была у меня большая, на двоих нам с женой хватало, — вспоминает Евгений Александрович Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











— А на лекарства хватает? — задаем мы провокационный для пенсионера вопрос.

— Ну перебиваемся потихоньку, стараемся через интернет заказать. Там подешевле, — делится секретом Евгений Александрович.

У крыльца магазина перехватываем Ольгу Николаевну, она преподаватель в Педуниверситете. До пенсии ей еще далеко. Но зарплата не поспевает за ростом цен, поэтому праздники будет встречать в режиме экономии:

— Мы от всего откажемся. Сократим потребление продуктов. Что предполагали купить — красную рыбу, икру, — уже не можем себе позволить. Ну и минимизировать подарки придется. Потому что цены растут на всё очень здорово. Рыба дороже, чем мясо! Основные статьи расходов — платежи за коммуналку и продукты питания. На какие-то накопления или излишества зарплаты не хватает, к сожалению.

Ольге Николаевне до пенсии еще работать и работать, а зарплаты не хватает уже сейчас Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











А вот Галина Власова уже давно на пенсии, всю жизнь она работала учителем. Ей 80 лет. С прибавкой на возраст получает 30 тысяч рублей.

— У меня внучка говорит, что у пенсионеров всегда деньги есть. Правильно, мы экономим, а молодежь — нисколько. Всё подряд покупают. А у нас с такими ценами рыбу разве купишь? Может, 1–2 раза в год себе позволю, не больше. А так — молочка, масло, мясо дешевенькое на бульончики, сало покупаю, сама солю. Заготовки делаю. Фрукты стараюсь покупать.

— Зарплата у меня, как у учителя, всю жизнь мизерная была — 80 рублей. И из нее еще вычитали обязательные платежи: то в Красный Крест платим, то в педагогическое общество. И что там остается? — предлагает нам простую задачку Галина Александровна Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











— Больше, чем на продукты, трачу на лекарства. Коммуналка, конечно, ощутимая статья в бюджете. Да еще сэкономить надо обязательно для внука с внучкой денег. А как же?

А вот Татьяна Баринова говорит, что ни на чём экономить не собирается. Она всю жизнь работала на заводах. На одном собирала часы, а на другом — стартеры. Сейчас ее пенсия порядка 24 тысяч рублей.

За съемочным процессом с интересом наблюдали уличные продавцы Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











— Пенсии хватает. Живу не одна, а с дочкой. Поэтому расходы делим. Из продуктов ни от чего не откажемся. Манты уже свои сделала, оливье традиционно на столе будет. Я как-то всю жизнь так жила, никогда не экономила. Продукты у нас всегда на первом плане были.

А вот преподаватель на пенсии Владимир Иванович, кажется, исповедует другую денежную философию.

— От многого придется отказаться в этом году. Всё стало дорого: зелень, овощи, фрукты, молочка. После Нового года мы все увидим еще подорожание.

— А на коммуналку, на лекарства хватает? — Мне хватает. У меня пенсия северная — 36 тысяч рублей. Если бы не северная пенсия, я не знаю, как тут жить, допустим, на те 12 тысяч, какие нам предлагаются Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











Ксения Святогорская до пенсии была программистом на заводе «Прогресс». Перед ответом на вопрос об экономии она на секунду поднимает глаза вверх:

— Ни на чём не экономлю. Получаю нормальную пенсию 40 тысяч рублей и не экономлю.

— А цены устраивают на продукты? — Не смотрю даже! Представьте себе. Живу одна. Мне хватает выше крыши, даже отложить есть что, — говорит Ксения Борисовна Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











— Мы с Севера, нам всего хватает. Отпахали в «Лукойле» 35 лет. Теперь вот ноги отказывают, — поделилась со съемочной группой 63.RU не пожелавшая представиться пожилая дама. — Лекарства дорогие. У меня подруга-соседка жила на пенсию в 12,5 тысячи. Зайдем с ней в аптеку, плачет, что нет денег на таблетки. Всё время предлагала ей купить. А она отказывалась. Умерла вот недавно без лечения.

Неподъемными цены на медикаменты считает и другая пенсионерка — Валентина Ивановна. По ее словам, то, что выписывают в поликлинике, стоит от одной до трех тысяч рублей за упаковку. И для лечения каждый месяц нужно купить несколько наименований.

— Без лекарств нельзя. Но и купить их невозможно. Пенсия не самая маленькая, но и не сильно большая. Я ж не депутат, а бюджетник. С 16 лет работала. На заводе, потом педагогом. Стаж — 53 года. Муж — инвалид. Из дома не выходит. Нам хватает на еду, коммуналку, лекарства. А вот на технику и одежду — уже нет.

— Рыба, мясо, колбасы заметно в цене выросли. Конфеты подорожали. Теперь коробка конфет весит меньше, а стоимостью стала больше, — перечисляет изменения в ценовой политике супермаркетов Валентина Ивановна. — В магазин стараюсь утром ходить, когда действует скидка в 10% для пенсионеров, чтобы хоть 10–15 рублей по бонусной карте сэкономить Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











— А что на новогодний стол планируете?

— Мы любим мясо. Я курицу зажарю, свинину запеку. Деревенское всё. У меня грибы там есть, какие-то салаты сделаю. Ну стол у нас хороший. Фрукты вот куплю обязательно. Виноград, мандарины. Торт не буду брать. Испеку пирог из своих яблок замороженных. В этом году от икры откажемся. Сейчас вот 10 тысяч за килограмм она стоит. Баночка 250 граммов — 2,5 тысячи рублей. Ну что это такое? Нет, не куплю в этом году.

Нина Носова отработала на ГПЗ-4 и табачной фабрике в общей сложности 38 лет. Пенсию в 25 тысяч рублей она считает нормальной, но признаётся, что в этот Новый год придется отказаться чуть ли не от всех продуктов.

— Пенсия 4 января. Вот что сумею купить, что племянница принесет, то и будет на столе. Селедку уж купим, хоть и дорогая она. Салатики приготовлю, курицу, — перечисляет Нина Ивановна.

Муж Нины Ивановны умер два года назад. Сейчас пенсионерка живет с одним из сыновей Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











— У меня на столе ничего не будет, — заявила одна из пенсионерок. — Не хватает денег? — Денег хватает, сил не хватает! Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











Маргарита и ее мама Марья Дмитриевна — обе на пенсии. И обе работали на ГПЗ-4. Но разница в деньгах, которые они сейчас получают, большая.

— Пенсия маленькая у меня, вот 13 тысяч рублей. Ну про бабулю что говорить? Она уже в возрасте. Мы так-то красную икру едим на ее пенсию. А так бы я на свою не прожила бы совсем, — признается нам Маргарита.

— Большая у мамы вашей пенсия?

— Ой, огромная, как у Путина, — шутя отвечает за себя Марья Дмитриевна.

— 32 тысячи рублей, — поясняет ее дочь Маргарита.

— Что на праздник приготовите?

— Оливье, крабовый салат и, как обычно, картошку тушеную с курицей. Ну вина поставим на стол. Бабулька у меня еще употребляет коньячок.

— На что больше всего денег у вас уходит: лекарства, ЖКХ, продукты?

— Об этом говорить прям тяжело, ей-богу. Очень всё дорого! Опять же, повышение сейчас будет, — грустнеет Маргарита.

— Давят, давят нас этими ценами. Набавляют на нищету деньги, — не стесняется в выражениях Марья Дмитриевна Источник: Алексей Ногинский / 63.RU











На прощание мама с дочкой поздравляют нас с наступающим Новым годом и желают здоровья и богатого стола.