Дай посмотреть! Что покажут в кинотеатрах в новогодние каникулы

На какой фильм планируете сходить? Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Проснувшись утром, 2 января, мы поняли, что все салаты подъедены, подарки тоже отправлены, тишина в холодильнике — время придумать себе развлечение на каникулы. Первым делом мы потянулись за минералкой, вторым — за расписанием киносеансов. Ведь в начале января кинокомпании обычно стараются порадовать зрителей мощной подборкой фильмов. Так что же посмотреть в кинотеатрах в первые дни 2025 года?

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+)

Долгожданная адаптация культовой сказки Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» обещает стать ярким событием новогоднего кинорепертуара.

Источник: Central Partnership / YouTube

«Волшебник Изумрудного города» расскажет о приключениях девочки Элли (Екатерина Червова) и ее собаки Тотошки, которые попадают в сказочную страну Жевунов. Вместе с новыми друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — они отправляются на поиски Волшебника Изумрудного города, чтобы попросить его исполнить их заветные желания. Героям предстоит сразиться со злой колдуньей Бастиндой (Светлана Ходченкова) и освободить Фиолетовую страну от ее власти.

«Финист. Первый богатырь» (6+)

Этот фильм Дмитрия Дьяченко рассказывает историю одного из героев вселенной «Последнего богатыря» (12+), Финиста, которого играет Кирилл Зайцев. Также главные роли исполнили Юлия Пересильд, Елена Яковлева, Федор Добронравов и Сергей Лавыгин.

Источник: НМГ Кинопрокат / YouTube

Финист Ясный Сокол — самый сильный, ловкий и красивый богатырь. Им все восхищаются, на него равняются остальные богатыри, о нем мечтают все девушки. Он настолько самоуверен, что соглашается не на каждый подвиг, если сочтет его скучным и недостаточно великим. Стремясь к новым свершениям, Финист отправляется в далекое путешествие на Восток. Это приключение станет для него настоящим испытанием. Оно заставит героя пересмотреть свои взгляды на жизнь и осознать одну простую истину — один в поле не воин!

«Рождественские истории Астрид Линдгрен» (0+)

Норвежский семейный мультфильм объединяет популярные произведения Астрид Линдгрен в одно яркое путешествие, наполненное теплом и радостью. Мультфильм напоминает о важности семьи, дружбы и веры в чудеса.

Источник: Кино афиша VS / YouTube

Канун Рождества. Брат и сестра Гуннар и Гунилла вынуждены встречать праздник в больничных койках. Однако их скучные дни внезапно превращаются в увлекательное приключение благодаря необычному подарку — старинным часам, в которых скрывается секрет: внутри живет деревянная кукушка, хранительница историй, которая и переносит ребят в чудесный мир сказок Астрид Линдгрен.

«Постучись в мою Тверь» (12+)

Кроме любимых сказок, в кинотеатрах идет романтическая комедия «Постучись в мою Тверь» Симона Багдасаряна. И это не франшиза известного турецкого сериала — просто созвучное название. Главные роли исполнили Мария Горбань и Павел Прилучный.

Источник: KINOMETRA / Vk.com

По сюжету, городская фифа Алиса приезжает в Тверь, чтобы получить земельный участок на местной ферме. Но владелец Сергей — суровый и прямолинейный мужчина, который не хочет продавать свое имущество. Не собирается сдаваться и Алиса, решив преодолеть все трудности деревенской жизни. Между героями разгорается настоящая битва за землю, полная комичных ситуаций.

«Свадьба на Рождество» (12+)

Итальянская комедия Франческо Патьерно погрузит вас в новогоднюю атмосферу любви и семейных ценностей.

Источник: kinopoisk.ru

На зимние каникулы в гости к статному мужчине Лоренцо приезжает вся его большая семья, дети и внуки. Он владеет роскошным отелем в заснеженных Альпах. Все предвкушают безмятежные праздники, пока дедушка не шокирует их новостью: он влюбился и скоро женится на Серене, с которой познакомился при странных обстоятельствах пару недель назад назад. Близкие готовы пойти на всё, чтобы уберечь его, и решают вывести Серену на чистую воду.

«Мегалополис» (18+)

Помимо семейных комедий, в кино можно посмотреть эпическую драму от режиссера Френсиса Форда Копполы «Мегаполис», вошедшую в основной конкурс Каннского кинофестиваля — 2024.

Источник: Трейлеры на русском языке / Vk.com

По сюжету фильма, стихийное бедствие разрушило Нью-Йорк и привело всю его городскую инфраструктуру в полный хаос. Амбициозный архитектор Цезарь Каталина проектирует идеальный мегаполис будущего, где все будут счастливы, который должен стать «новым Римом». Против такого подхода и самого Цезаря активно выступает мэр Франклин Цицерон, а его дочь, Джулия, оказывается меж двух огней, разрываясь между преданностью отцу и любовью к Цезарю.

«День недели — любой» (18+)

9 января зрителей ожидает еще одна драма, но уже от российского режиссера Алены Званцовой — «День недели — любой». Главные роли в фильме сыграли Евгения Крегжде, Михаил Тройник и Дарья Квасова.

Источник: Кинокомпания ВОЛЬГА / RUTUBE

Супруги, Алексей и Туся, вместе уже целую вечность. Но известие о тяжелом диагнозе Туси разделяет их жизнь на до и после. Желая счастья любимому мужу, она уговаривает его начать новую жизнь с другой девушкой. Алексей сопротивляется этой идее, но постепенно в нем рождается чувство к молодой девушке Луизе. Пытаясь жить две жизни одновременно, герой оказывается перед сложным выбором — оставаться с тяжело больной женой или сделать то, о чем она просит, и уйти к другой.

«Притворись моей невестой» (18+)

Еще один фильм, который выйдет 9 января, станет эмоционально противоположным предыдущему, ведь вас ожидает легкая французская комедия о мажоре «Притворись моей невестой».

Источник: Фильмы 2024 / Vk.com

Мажор Бенуа живет на широкую ногу, однако он влезает в огромные долги и придумывает авантюру как выманить деньги у своих богатых родителей. Он уговаривает знакомую девушку Эмили сыграть роль его невесты. Они едут в Марокко, чтобы познакомиться с родителями «жениха». Но пара расстается, и по пути из аэропорта Бенуа предлагает притвориться его невестой таксистке по имени Фиона.

«Холоп. Великолепный век» (12+)

Уже после новогодних праздников, 23 января, в кино покажут «Холоп. Великолепный век» — турецкий ремейк одной из самых кассовых российских комедий «Холоп» (18+). Главную роль в фильме играет Керем Бюрсин, прославившийся в роли Серкана Болата из сериала «Постучись в мою дверь» (18+). Главную женскую роль сыграет актриса Мелис Сезен, известная по сериалу «Неверный» (16+).

Источник: The Кино / RUTUBE

В центре повествования оказывается избалованный стамбульский мажор Мете, чья жизнь состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения. После очередной выходки терпение отца иссякает, и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX века Мете попадет в османский XVI век и очнется конюхом в замке вельможи времен султана Сулеймана.

«Василий» (12+)

В этой российской комедии, которая выйдет на экраны 23 января, Александр Петров сыграет сразу двух человек — близнецов. Также в фильме снялись Валентина Мазунина, Ян Цапник, Дмитрий Лысенков, мексиканская звезда Барбара Де Рехиль и другие. Им досталось по одной роли.

Источник: Группа Global Cinema — журнал о кино / Vk.com

Вася — скромный учитель ОБЖ из поселка Ковылкино. Звезд с неба не хватает, живет простой и размеренной жизнью. Зато его брат-близнец Коля, с которым они не виделись с детства, умудрился кинуть мексиканский наркокартель на деньги, и за это его ждет расплата! Василий впервые отправляется навестить брата в Мексику, не предполагая, что теперь ему предстоит применить все знания ОБЖ на практике, спасаясь то от местных бандитов, то от ревнивой мексиканской красавицы Бониты. Таким похожим и таким разным близнецам предстоит снова узнать друг друга, найти свою любовь и свою семью.