Возле башни Трампа в Лас-Вегасе взорвался Tesla Cybertruck — кадры с места

У входа в отель Trump International в Лас-Вегасе взорвался Tesla Cybertruck, сообщает телеграм-канал SHOT. Дороги вокруг башни Трампа перекрыли, на месте работает полиция.
Информации о пострадавших нет. Жителям рекомендуют избегать района, где произошло ЧП.
Tesla Cybertruck — электромобиль с необычным дизайном от компании Tesla, которую возглавляет Илон Маск. Бизнесмен является ближайшим советником Дональда Трампа и принимает активное участие в работе переходной администрации избранного президента. Как сообщает «Коммерсантъ», Маск практически поселился в резиденции республиканца во Флориде, а новогоднюю ночь он провел в Мар-а-Лаго, танцуя рядом с политиком.
Ранее мы рассказывали, как в ночь на 1 января в Новом Орлеане внедорожник на высокой скорости въехал в толпу людей, праздновавших Новый год на знаменитой улице Бурбон-стрит. Не менее 10 человек погибло, еще около 30 получили ранения различной степени тяжести.