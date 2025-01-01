Возле башни Трампа в Лас-Вегасе взорвался Tesla Cybertruck — кадры с места

В небо поднялось густое облако дыма Источник: SHOT / Telegram

У входа в отель Trump International в Лас-Вегасе взорвался Tesla Cybertruck, сообщает телеграм-канал SHOT. Дороги вокруг башни Трампа перекрыли, на месте работает полиция.

Информации о пострадавших нет. Жителям рекомендуют избегать района, где произошло ЧП.

Tesla Cybertruck — электромобиль с необычным дизайном от компании Tesla, которую возглавляет Илон Маск. Бизнесмен является ближайшим советником Дональда Трампа и принимает активное участие в работе переходной администрации избранного президента. Как сообщает «Коммерсантъ», Маск практически поселился в резиденции республиканца во Флориде, а новогоднюю ночь он провел в Мар-а-Лаго, танцуя рядом с политиком.