НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Ярославле
Погода-4°

пасмурно, без осадков

ощущается как -9

5 м/c,

южн.

 738мм 86%
Подробнее
1 Пробки
USD 101,68
EUR 106,10
Тест-драйв катка на Советской
Трезвый забег
Экстренное предупреждение о погоде
Новогодние столы ярославцев
Афиша на 1 января
Повысятся тарифы ЖКХ
Каким был 2024 для бизнеса
Концерты в январе
График работы ПВЗ
Подорожает проезд
Происшествия Возле башни Трампа в Лас-Вегасе взорвался Tesla Cybertruck — кадры с места

Возле башни Трампа в Лас-Вегасе взорвался Tesla Cybertruck — кадры с места

Место окружили полицейские и спасатели

106
1 комментарий

В небо поднялось густое облако дыма

Источник:

У входа в отель Trump International в Лас-Вегасе взорвался Tesla Cybertruck, сообщает телеграм-канал SHOT. Дороги вокруг башни Трампа перекрыли, на месте работает полиция.

Информации о пострадавших нет. Жителям рекомендуют избегать района, где произошло ЧП.

Tesla Cybertruck — электромобиль с необычным дизайном от компании Tesla, которую возглавляет Илон Маск. Бизнесмен является ближайшим советником Дональда Трампа и принимает активное участие в работе переходной администрации избранного президента. Как сообщает «Коммерсантъ», Маск практически поселился в резиденции республиканца во Флориде, а новогоднюю ночь он провел в Мар-а-Лаго, танцуя рядом с политиком.

Ранее мы рассказывали, как в ночь на 1 января в Новом Орлеане внедорожник на высокой скорости въехал в толпу людей, праздновавших Новый год на знаменитой улице Бурбон-стрит. Не менее 10 человек погибло, еще около 30 получили ранения различной степени тяжести.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
11 минут
Инсценировка Zа Инсценировкой по Плану 👹 пипл хавает
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Взгляните на Ярославль чужими глазами! Подборка лучших фото 2024 года
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
Работа в −50, алкоголь и тоска по дому: нефтяник — о том, как празднуют Новый год на вахте
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Делайте так и будете стройняшкой. Нутрициолог — о том, как не наесть лишние килограммы за Новый год
Марина Лубешко
Мнение
«Месяц жизни в Гоа обходится примерно в 60 тысяч рублей»: россиянка рассказала, как уехала на зимовку к морю
Юлия
Мнение
«Украла у меня 107 часов»: как корреспондент чуть не утонул в игре Baldur’s Gate 3
Кирилл Митин
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление