Мрачное знамение: как теракты в США повлияют на инаугурацию Дональда Трампа

Густое облако дыма поднялось в небо после взрыва у входа в Trump International Hotel Источник: SHOT / Telegram

В США 2025 год стартовал с тревожных событий: серия терактов, охвативших крупнейшие города, ставит под угрозу инаугурацию избранного президента Дональда Трампа. Эксперты предупреждают о возможной угрозе терроризма, а внимание всего мира приковано к реакции команды Трампа. Подробнее — в материале.

Американский политолог Эрл Расмуссен считает, что наезд на толпу в Новом Орлеане и взрыв Tesla Cybertruck возле башни Трампа в Лас-Вегасе могут быть посланием избранному президенту США.

— Проблема с Лас-Вегасом очень необычна, но в ней есть символизм. Есть Cybertruck и есть отель Трампа. Так что и связь с Илоном Маском и президентом Трампом тоже есть, — рассказал политолог «Известиям».

Расмуссен предполагает, что за обоими инцидентами может стоять одна и та же организация, так как произошедшее «слишком хорошо спланировано». Политолог считает, что после произошедшего необходимо усилить охрану избранного президента Штатов.

Президент США Джо Байден ответил на вопросы американской прессы и заявил, что правоохранительные органы и разведывательные службы занимаются расследованием данного дела, выясняя, есть ли какая-либо возможная связь с атакой в Новом Орлеане. При этом он фактически признал, что сейчас власти не видят взаимосвязи между терактом в Новом Орлеане и инцидентом в Лас-Вегасе. Глава вашингтонской администрации также добавил, что пока нет информации для доклада по этому вопросу.

Русский философ и руководитель Института «Царьград» Александр Дугин, считает, что теракт в Новом Орлеане, по всей видимости, был совершен исламистами, и это явно указывает на нежелание Джо Байдена уходить со своего поста.

А вот взрыв Cybertruck говорит о работе украинских наемников, которые сейчас «всюду». Дугин утверждает, что у тех, кто пытается противостоять Трампу, есть еще две недели, и они явно не собираются останавливаться.

— Это, увы, не конец. Еще 20 дней разгула. Они точно продолжат свое черное дело. Они не могут не понимать, что после 20 января 2025-го им конец. Вот они и стараются, чтобы 20 января вообще никогда не наступило, — пишет эксперт в своем Telegram-канале.

В новогоднюю ночь в американской столице молнии ударили в Капитолий, в котором заседает Конгресс США, и в монумент Вашингтону. Некоторые жители Штатов восприняли этот знак как мрачное знамение. Сенатор-республиканец Майкл Ли, выразил мнение, что это событие можно рассматривать как знак свыше.

Журналист Валентин Богданов, в своем Telegram-канале провел анализ двух террористических актов в США и пришел к выводу, что точка зрения сенатора Ли имеет право на существование.

Накануне во время празднования Нового года водитель на внедорожнике на полной скорости влетел в толпу на пересечении Бурбон-стрит и Канал-стрит в Новом Орлеане. По меньшей мере 15 человек погибли, 35 пострадали. После совершенного наезда, водитель внедорожника открыл огонь по полицейским и был убит ответными выстрелами. Правоохранители пока не приводят данные о мотивах злоумышленника, но предполагается, что он въехал в толпу намерено.

Позже у входа в Trump International Hotel, принадлежащий избранному президенту США Дональду Трампу, загорелся Cybertruck, постояльцы слышали взрыв, а также видели плотные клубы дыма рядом с входом. Погиб один человек, еще семь получили травмы. Илон Маск допустил, что взрыв мог быть терактом.