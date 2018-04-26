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В Рыбинске автобус выехал на встречку и укатился на тротуар: водителю стало плохо за рулём

26 апреля 2018 09:32
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ДТП, авария, Ярославль, Рыбинск

В Рыбинске автобус с пассажирами выкатился прямо на газон. По словам пассажиров, водителю стало плохо прямо за рулём.

К счастью, автобус ехал медленно. Он покатился наперерез другим машинам и выехал на тротуар.

 

— Водителю стало плохо прямо за рулём. Мы ехали на этом автобусе. Все живы, водителю оказали первую помощь. Спасибо женщине, которая не растерялась и привела его в чувство. Он уже синеть начал, — рассказала пассажирка автобуса Галина Гунтина.

Также некоторые пассажиры говорят и том, что один из находившихся в автобусе в последний момент успел зайти в кабину водителя и нажать на тормоз.

Странно, но никто из проезжающих мимо водителей не остановился, чтобы узнать, что произошло и оказать помощь.

Анна Лурье
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Фото: "Ател"
Видео: «Ател»
Продажа авто, мото
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