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Город

Звери — не люди: как во время пожара в «Вернисаже» спасали животных из контактного зоопарка

19 апреля 2018 14:29
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вернисаж, Ярославль, пожар

Пожар в торговом центре «Вернисаж», который наделал много шуму в Ярославле, коснулся не только посетителей. Внутри торгового центра находится контактный зоопарк — эвакуировать надо было и зверушек.

О том, как прошла эвакуация, рассказала жительница Ярославля Мария Локалова.

— Когда пожарных машин насчитали порядка семи, я начала расспрашивать людей. Оказалось, тревога совсем не учебная, а в здании очевидцы действительно чувствовали запах горящей проводки и видели клубы дыма из окон задней части комплекса. Тут же вспомнилась «Зимняя вишня», то, как плохо и тяжело даётся тушение подобных зданий и… наличие контактного зоопарка внутри ТРК.

Мария не увидела людей с клетками с животными и побежала ко входу, где предположительно должен был находиться зоопарк.

— Там девушка молила охранника, чтобы ее впустили в здание, чтобы открыть дверь из зоопарка на улицу, так как она открывается только изнутри. Охранник отказывался впускать девушку, говоря, что там небезопасно. А мы уже вдвоем с ней продолжали наседать на него и судорожно перебирать варианты, кто бы мог открыть дверь изнутри, чтоб можно было эвакуировать зверушек. Оказалось, когда сработала тревога, сотрудники подумали, что она учебная, ведь в последнее время все торговые центры подвергаются проверкам и отрабатывают эвакуацию в случае ЧП. Соответственно, решили животных не беспокоить и выйти на улицу, а когда учения закончатся, вернуться назад.

Но запах горелого чувствовался остро. Девушка поняла — нужно срочно действовать.

— Я сказала охраннику, что необходимо сообщить тем, кто внутри здания, что там есть животные. На что мне был дан ответ: «Всех людей эвакуировали, а звери — не люди».

Но в итоге внутрь всё-таки пустили.

— Однако открыть ничего не удалось, так как сам павильон запирается на выдвижную дверь, которая срабатывает от электричества, а к тому времени все электричество в здании уже отключили. В итоге вернулись ни с чем.

Решили ждать около двери в зоопарк — и если что, просто разить стекло, за которым сидели животные.

— Делать всё это нам не пришлось, так как пришли отличные новости — пожар потушен, а сотрудники могут вернуться в магазины. Мы конечно же сразу побежали к зверью. Все были на месте и в порядке, в здании, конечно, очень неприятно пахло. Я успокоилась, и мы пошли по магазинам. Но только начали покупки, как опять сработала пожарная тревога и кто-то шепнул, что снова началось возгорание в магазине недалеко от зоопарка. Я на всех порах кинулась на помощь в контактный зоопарк. На месте уже были сотрудники зоопарка, те же девочки-активистки из магазина, а на улице стояли люди, которые принимали животных и следили за ними, чтобы не разбежались.

Многие животные, говорит Мария, не хотели выходить из домиков и отчаянно пытались сбежать во время отлова.

— Но какое же это счастье знать, что у нас есть такие люди! Быстро, оперативно сработали! Потом ещё следили, чтобы весь этот зверинец не разбежался. А малышня сидела — кто в клетках, кто в корзинах, а кто на ручках, любезно укутанные кофтами, и грызли морковь, капусту и корм.

Пожар в «Вернисаже» начался 17 апреля. К торговому центру приехали сразу 15 пожарных машин. Вчера озвучили версии случившегося.

Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: Мария Локалова
Продажа авто, мото
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