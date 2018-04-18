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В Ярославле на Промышленном шоссе загорелся пассажирский автобус
18 апреля 2018 09:15
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На Промышленном шоссе загорелся пассажирский автобус. Сейчас на месте работают две пожарные машины.
— Автобус изнутри подкопченный. Пассажиров не было, — рассказали очевидцы произошедшего.
В управлении МЧС по Ярославской области рассказали, что у автобуса загорелись тормозные колодки. Водитель затушил их сам.
Накануне мы рассказывали о том, как в Ярославле загорелся торговый центр.
Фото: Андрей Павлов
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