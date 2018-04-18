В Ярославле на Промышленном шоссе загорелся пассажирский автобус

Пассажиров внутри нет

На Промышленном шоссе загорелся пассажирский автобус. Сейчас на месте работают две пожарные машины.

— Автобус изнутри подкопченный. Пассажиров не было, — рассказали очевидцы произошедшего.

В управлении МЧС по Ярославской области рассказали, что у автобуса загорелись тормозные колодки. Водитель затушил их сам.

Накануне мы рассказывали о том, как в Ярославле загорелся торговый центр.