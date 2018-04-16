|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославле пропала 16-летняя школьница
16 апреля 2018 16:13
2 481 0
В Ярославле разыскивают 16-летнюю Анну Туманову. Девушка ушла из дома во Фрунзенском районе в субботу, 14 апреля, с тех пор её не видели.
— На вид Анне 16 лет, рост 160 сантиметров, светло-русые волосы, серые глаза, — рассказали в пресс-службе полиции.
Девушка была одета в толстовку светло-серого цвета, светло-голубые джинсы и кроссовки.
Всех, кто знает, где находится Анна или видел её после 14 апреля, просят позвонить в полицию по телефонам 02, 102, 48-80-80 или на горячую линию поискового отряда «ЯрСпас»: 8 910 964-08-38.
На прошлой неделе в Ярославской области в общественный розыск объявили маму с ребёнком. Правда, пропали они восемь лет назад.
Фото: УМВД
|
Новое на сайте
Фильм недели
10 апреля
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
Посмотрел... Лучше бы не... далее
5 апреля
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
очередная туфта(((( в яркой... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров