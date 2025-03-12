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Политика «Интересы США и России не сходятся»: Лавров дал интервью американским блогерам — главные заявления

«Интересы США и России не сходятся»: Лавров дал интервью американским блогерам — главные заявления

Глава МИД считает, что США хотят помешать заключить мир на Украине

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6 комментариев
Лавров рассказал о необходимости развития отношений с США | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUЛавров рассказал о необходимости развития отношений с США | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Лавров рассказал о необходимости развития отношений с США

Источник:

У Украины был шанс сохранить свои границы, но власти страны решили пойти на обман. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу. В беседе с ними глава МИД также обратил внимание на разные интересы США и России. Расскажем об основных тезисах.

«Если бы они сотрудничали и реализовывали свою же собственную инициативу, то у них всё еще были бы границы 1991 года без Крыма, без какой-то части Донбасса. Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают. Этот процесс продолжается», — сказал Лавров.

По его словам, для сохранения границ власти в Киеве должны были соблюдать Минские соглашения. Именно нарушения договоренностей привели к тому, что Россия была вынуждена признать 22 февраля 2022 года Луганскую и Донецкую народные республики.

Начало же спецоперации было вынужденным шагом, потому что все остальные попытки, альтернативы по направлению сложившейся ситуации в положительное русло потерпели крах, добавил Лавров. По словам министра, есть противники мирного урегулирования действующего конфликта на Украине. В частности, Европа и Британия пытаются подтолкнуть США к агрессивным действиям против России. Лавров подчеркнул, что присутствие на украинской территории войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве, в том числе миротворцев, является угрозой для РФ.

Глава МИД высказался по поводу выхода США из НАТО. Он считает, что этого не будет.

«Трамп никогда даже не намекал на то, что это может произойти. Но он сказал прямо, что если страны — члены НАТО хотят, чтобы США их защищали и дали гарантии безопасности, то они должны платить столько, сколько необходимо», — добавил Лавров.

Также во время интервью блогеры обсудили с Лавровым политику США по отношению к РФ. Действия новой администрации Штатов глава МИД назвал возвращением к нормальности. Он оценил желание американских властей вести диалог с РФ. У России и США разные интересы, подчеркнул Лавров. Однако схожести необходимо развивать.

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Сергей Лавров Интервью США Украина СВО
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Комментарии
6
Гость
10 часов
Запад не меняется веками, в плане своих действий. Каждые лет 100 лезут к нам, или провоцируют на военные действия. Подначивает всех почти всегда мелкобритания. В целом они все привыкли жить колониальным мышлением, ограбление других стало для них нормой еще веками назад. Все их богатства основаны на грабеже и разорении других.
Гость
8 часов
Наши интересы никогда не сойдутся с бандитскими хотелками США. Тут говорить не о чем.
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