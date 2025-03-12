«Нас объединит экологическая катастрофа»: обнародованы неизвестные предсказания Владимира Жириновского

Политик рассказывал о самых знаковых событиях в истории раньше, чем они происходили Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Количество хлестких и громких фраз Владимира Вольфовича, которые он произнес во время своих выступлений, отсчитывается сотнями, но многие не воспринимали их всерьез. Только три года назад, после смерти лидера ЛДПР, на них обратили внимание.

Владимир Жириновский строил прогнозы, анализируя историю, научную литературу и современную прессу. Он предугадал приход Барака Обамы, события 2014 года и начало СВО. Теперь стали известны новые прогнозы, которые политик хранил в дневниках и архивных видеозаписях.

Владимир Вольфович был уверен в крепких отношениях между Россией и Америкой, о чем не раз говорил. Политик считал, что Европа потеряла былую мощь и все мировые решения будут совместно принимать Америка и Россия.

— Мы не должны доводить до горячей фазы, до ядерной войны между США и Россией. Если в ядерном пепле будут лежать все штаты и у нас половина России будет гореть в аду, кто же выиграет? Немцы, китайцы, японцы? Зачем нам это надо? Пускай выигрывают русские и американцы, пускай выигрывают Путин и Трамп, — говорил политик.

Для Европы у Жириновского были не такие позитивные прогнозы. В одном из его дневников, которые показали в эфире программы «Пусть говорят» (16+), он писал о том, что из-за конфликта России и Украины сильно пострадают и западные страны, которые не смогут остаться в стороне.

Он был уверен, что в 2026 году в мире произойдут сильные перестановки, предпосылки для которых мы можем видеть уже сейчас.

— В 2026 году НАТО развалится. Отношения России с Европой ухудшатся. Америка вернется на свой континент и создаст единое государство с Канадой и Мексикой, — писал Владимир Вольфович.

Есть среди предсказаний Жириновского и долгоиграющие, которые люди смогут проверить только через несколько десятков лет. Политик предрек исчезновение многих городов и большое переселение народов.

— Нас всех объединит лет через 20–30 страшная экологическая катастрофа. Все прибрежные города погибнут: Амстердам, Лондон, Лиссабон, Стамбул, Таллин и т. д. Все будут двигаться к центру своих государств. Где-то будет заливать, где-то будет жарко, где-то холодно — начнется большое переселение народов, которое вызовет конфликт, — был уверен Жириновский.