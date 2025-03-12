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Город Власти Ярославля подали иск о сносе незаконного магазина, но потом отказались от претензий: почему

Власти Ярославля подали иск о сносе незаконного магазина, но потом отказались от претензий: почему

Публикуем ответ мэрии

8 комментариев
Власти требовали снести построенный без разрешения магазин | Источник: Инспекция государственного строительного надзора Ярославской области / Vk.comВласти требовали снести построенный без разрешения магазин | Источник: Инспекция государственного строительного надзора Ярославской области / Vk.com

Власти требовали снести построенный без разрешения магазин

Источник:

Департамент градостроительства мэрии Ярославля отозвал иск в суд о сносе магазина на улице Панина в Дзержинском районе, построенном без разрешения.

Самовольно возведенное двухэтажное здание обнаружили сотрудники региональной Инспекции государственного строительного надзора в августе 2024 года. Уведомление о выявленной незаконной постройке инспекция направила в департамент градостроительства мэрии, а последний в сентябре обратился в суд с иском к владельцу участка — предпринимателю Сейрану Бурнусузяну. Однако в конце февраля 2025 года власти отказались от каких-либо претензий к бизнесмену.

«Департамент отозвал иск в связи с тем, что ответчиком получено положительное заключение экспертизы проектной документации на строительство магазина и разрешение на строительство данного объекта, в отношении которого департаментом заявлялись требования о сносе. То есть причины, послужили основанием для обращения с иском в суд отпали», — пояснили в департамент градостроительства мэрии Ярославля.

Напомним, также в суде сейчас находится дело о сносе незаконного многоквартирного дома в Ярославле.

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Комментарии
8
Гость
2 часа
Нормально работает департамент градостроительства серии, за шесть месяцев предприниматель получил разрешение на незаконно построенный объект!
Гость
1 час
Кто-то где-то может быть купит себе теперь новую машину. То есть я правильно понимаю, можно захватить землю, самовольно построить здание, а потом окажется, что всё норм?
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