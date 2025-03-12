Власти Ярославля подали иск о сносе незаконного магазина, но потом отказались от претензий: почему

Власти требовали снести построенный без разрешения магазин Источник: Инспекция государственного строительного надзора Ярославской области / Vk.com











Департамент градостроительства мэрии Ярославля отозвал иск в суд о сносе магазина на улице Панина в Дзержинском районе, построенном без разрешения.

Самовольно возведенное двухэтажное здание обнаружили сотрудники региональной Инспекции государственного строительного надзора в августе 2024 года. Уведомление о выявленной незаконной постройке инспекция направила в департамент градостроительства мэрии, а последний в сентябре обратился в суд с иском к владельцу участка — предпринимателю Сейрану Бурнусузяну. Однако в конце февраля 2025 года власти отказались от каких-либо претензий к бизнесмену.

«Департамент отозвал иск в связи с тем, что ответчиком получено положительное заключение экспертизы проектной документации на строительство магазина и разрешение на строительство данного объекта, в отношении которого департаментом заявлялись требования о сносе. То есть причины, послужили основанием для обращения с иском в суд отпали», — пояснили в департамент градостроительства мэрии Ярославля.