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Развлечения обзор «Кровавая Луна» в марте 2025 года: где ее можно будет увидеть и как она на нас повлияет

«Кровавая Луна» в марте 2025 года: где ее можно будет увидеть и как она на нас повлияет

Название у этого явления слишком уж грозное. Но что за ним скрывается?

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2 комментария
«Кровавая Луна»&nbsp;— звучит угрожающе. Но есть ли в этом явлении реальная угроза? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Кровавая Луна»&nbsp;— звучит угрожающе. Но есть ли в этом явлении реальная угроза? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Кровавая Луна» — звучит угрожающе. Но есть ли в этом явлении реальная угроза?

Источник:

Еще в древние времена люди приписывали разным астрономическим явлениям разные сверхспособности и выстраивали свои планы в соответствии с ними. Эта особенность в некоторой степени передалась и нам. Но если к некоторым явлениям, таким как ретроградный Меркурий, мы привыкли, то другие вызывают настороженность. Например, «Кровавая Луна». Мало того что она редкий гость на небосводе, так еще и «кровавым», кажется, просто так ничего не называют. Что же это за явление такое и что оно нам принесет?

Что такое «Кровавая Луна»

Когда Земля оказывается между Луной и Солнцем, блокируя солнечный свет и отбрасывая тень на поверхность Луны, происходит лунное затмение. Это явление можно наблюдать минимум дважды в год, но иногда их бывает и больше. Например, в 2020 году было четыре лунных затмения. Столько же их в следующий раз ожидается только в 2038-м.

Лунные затмения бывают частные, полутеневые и полные. В первом случае Луна частично попадает в тень Земли и на время погружается в красноватый сумрак, при полутеневых блеск лунного диска лишь незначительно меняется, ну а при полных затмениях видимый диск спутника нашей планеты целиком входит в тень Земли. Солнечный свет рассеивается в атмосфере, красные лучи достигают поверхности Луны, и ее поверхность начинает постепенно «краснеть».

«Кровавая Луна» 14 марта 2025-го станет первым лунным затмением в году, которое можно будет увидеть с территории России. Правда, не повсеместно. Например, на европейской территории страны и в Сибири «Кровавая Луна» будет не видна, сколько ни вглядывайся. Зато лучшие для наблюдения условия будут на востоке.

Хотя астрономы говорят, что лунное затмение, как его ни назови, это просто завораживающее явление, астрологи уверены: «Кровавая Луна» на нас обязательно отразится.

Как на нас повлияет «Кровавая Луна»

Этот март астрологи вообще называют самым непростым месяцем года из-за стечения многих обстоятельств. Среди них — ретроградная Венера, которая тут же перейдет в ретроградный Меркурий. На фоне этих двух ретроградов лунное затмение заметно усилится и заставит нас заглянуть в себя поглубже. А еще «Кровавая Луна» 14 марта 2025 года произойдет в знаке Девы — символе порядка, заботы о себе и стремления к совершенству.

— Лунное затмение в Деве затронет сферы повседневной рутины, здоровья, обслуживания, а также мистики, религии, — говорит астролог Ольга Шпекан. — В этот период рекомендуется обратить внимание на порядок в доме, жизни и своих мыслях. Но излишняя придирчивость к себе и к близким может привести к конфликтам и нервному срыву. Люди могут ощущать необходимость навести порядок не только в доме, но и в голове, избавиться от хаоса и ненужных привязанностей. Могут усилиться тревожность, желание контроля и перфекционизм.

Во время этого лунного затмения произойдет своеобразная космическая перезагрузка. И это время нужно использовать не только для рефлексии, но и для конкретных шагов — открыться для роста, переоценить отношения, вернуться к вопросам, которые давно лежат без ответа. То есть нам вместе с Луной желательно перестроиться, чтобы обрести более ясный и осознанный взгляд на жизнь.

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Луна Лунное затмение Астрология Астрономия Небо Звезды Кровавая луна Земля
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Комментарии
2
Гость
9 часов
Скоро вам запретят писать про "повлияет". Единственный хороший запрет.
Гость
9 часов
Не раскрыта тема связи с ретроградным Меркурием.
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