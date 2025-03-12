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Пустые коридоры и кричащие вывески: гуляем по ярославскому «ЦУМу», который застрял в нулевых

Показываем, что там продают

1 832
2 комментария
Обзор ярославского универмага | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбзор ярославского универмага | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Обзор ярославского универмага

Источник:

22 декабря 1966 года прошло открытие самого крупного по советским меркам магазина в Ярославле. Универмаг, названный в честь города, распахнул двери для покупателей. Ярославский «ЦУМ» по сути являлся рынком с прилавками под крышей. Торговля шла активно, люди покупали здесь все, от мебели до одежды.

Со временем в Ярославле начали открываться более новые ТЦ и гипермаркеты. Популярность универмага начала утихать. В 2014 году здание капитально отремонтировали: внутри появились эскалатор и отдельные магазины, снаружи фасады обшили типовыми панелями.

Сейчас большинство помещений универмага заняты магазинами одежды. Хотя здесь так же можно купить товары для дома, украшения, электронику. В этом фоторепортаже изучаем ярославский «ЦУМ» и показываем, что в нем продают.

Универмаг стоит на пересечении улиц Свободы и Победы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУнивермаг стоит на пересечении улиц Свободы и Победы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Универмаг стоит на пересечении улиц Свободы и Победы

Источник:
Внутри расположено множество павильонов с различными товарами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВнутри расположено множество павильонов с различными товарами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Внутри расположено множество павильонов с различными товарами

Источник:
Так же в ТЦ&nbsp;есть магазины с интересными названиями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак же в ТЦ&nbsp;есть магазины с интересными названиями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так же в ТЦ есть магазины с интересными названиями

Источник:
Самое уютное место в универмаге | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСамое уютное место в универмаге | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Самое уютное место в универмаге

Источник:
Некоторые этажи заняты большими магазинами. На четвертом работает Kari | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНекоторые этажи заняты большими магазинами. На четвертом работает Kari | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые этажи заняты большими магазинами. На четвертом работает Kari

Источник:
А на третьем этаже «Галактика» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА на третьем этаже «Галактика» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А на третьем этаже «Галактика»

Источник:
Для обедов есть столовая | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДля обедов есть столовая | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для обедов есть столовая

Источник:
Вот еще порция забавных названий | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВот еще порция забавных названий | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вот еще порция забавных названий

Источник:
Почему стильный именно желудь? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПочему стильный именно желудь? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Почему стильный именно желудь?

Источник:
Название игриво намекает, что здесь нет товаров для мужчин | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНазвание игриво намекает, что здесь нет товаров для мужчин | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Название игриво намекает, что здесь нет товаров для мужчин

Источник:
Так и манит… | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак и манит… | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так и манит…

Источник:
Помимо магазинов, здесь есть и ателье | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПомимо магазинов, здесь есть и ателье | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо магазинов, здесь есть и ателье

Источник:
Все этажи связаны эскалаторами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВсе этажи связаны эскалаторами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Все этажи связаны эскалаторами

Источник:
На первом этаже стоят автоматы с кофе и игрушками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа первом этаже стоят автоматы с кофе и игрушками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На первом этаже стоят автоматы с кофе и игрушками

Источник:
В основном, конечно, в универмаге торгуют одеждой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ основном, конечно, в универмаге торгуют одеждой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В основном, конечно, в универмаге торгуют одеждой

Источник:
В павильонах продают вещи на любой возраст | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ павильонах продают вещи на любой возраст | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В павильонах продают вещи на любой возраст

Источник:
И любой размер | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИ любой размер | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

И любой размер

Источник:
Зимняя одежда вперемешку с летней | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗимняя одежда вперемешку с летней | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зимняя одежда вперемешку с летней

Источник:
В коридоре стоит островок с парфюмом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ коридоре стоит островок с парфюмом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В коридоре стоит островок с парфюмом

Источник:
Сложно разобрать, что именно здесь продают, но прилавки увешаны всякой электроникой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСложно разобрать, что именно здесь продают, но прилавки увешаны всякой электроникой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сложно разобрать, что именно здесь продают, но прилавки увешаны всякой электроникой

Источник:
Шубы висят на золотых вешалках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUШубы висят на золотых вешалках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Шубы висят на золотых вешалках

Источник:
А посмотреть на себя в шубе предлагают в гигантское зеркало | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА посмотреть на себя в шубе предлагают в гигантское зеркало | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А посмотреть на себя в шубе предлагают в гигантское зеркало

Источник:
На витринах можно найти смешные товары | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа витринах можно найти смешные товары | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На витринах можно найти смешные товары

Источник:
На первом этаже продают ювелирные украшения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа первом этаже продают ювелирные украшения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На первом этаже продают ювелирные украшения

Источник:
ПО ТЕМЕ
Торговый центр ЦУМ Универмаг Магазин Шоппинг
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Комментарии
2
Гость
1 час
И что?
Гость
1 час
Феерично! Статья ни о чем.
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