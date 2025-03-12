Пустые коридоры и кричащие вывески: гуляем по ярославскому «ЦУМу», который застрял в нулевых

Обзор ярославского универмага Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











22 декабря 1966 года прошло открытие самого крупного по советским меркам магазина в Ярославле. Универмаг, названный в честь города, распахнул двери для покупателей. Ярославский «ЦУМ» по сути являлся рынком с прилавками под крышей. Торговля шла активно, люди покупали здесь все, от мебели до одежды.

Со временем в Ярославле начали открываться более новые ТЦ и гипермаркеты. Популярность универмага начала утихать. В 2014 году здание капитально отремонтировали: внутри появились эскалатор и отдельные магазины, снаружи фасады обшили типовыми панелями.

Сейчас большинство помещений универмага заняты магазинами одежды. Хотя здесь так же можно купить товары для дома, украшения, электронику. В этом фоторепортаже изучаем ярославский «ЦУМ» и показываем, что в нем продают.

Универмаг стоит на пересечении улиц Свободы и Победы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Внутри расположено множество павильонов с различными товарами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Так же в ТЦ есть магазины с интересными названиями Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Самое уютное место в универмаге Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Некоторые этажи заняты большими магазинами. На четвертом работает Kari Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А на третьем этаже «Галактика» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Для обедов есть столовая Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вот еще порция забавных названий Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Почему стильный именно желудь? Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Название игриво намекает, что здесь нет товаров для мужчин Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Так и манит… Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Помимо магазинов, здесь есть и ателье Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Все этажи связаны эскалаторами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На первом этаже стоят автоматы с кофе и игрушками Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В основном, конечно, в универмаге торгуют одеждой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В павильонах продают вещи на любой возраст Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











И любой размер Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Зимняя одежда вперемешку с летней Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В коридоре стоит островок с парфюмом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сложно разобрать, что именно здесь продают, но прилавки увешаны всякой электроникой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Шубы висят на золотых вешалках Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А посмотреть на себя в шубе предлагают в гигантское зеркало Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На витринах можно найти смешные товары Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









