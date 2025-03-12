Город обзор Пустые коридоры и кричащие вывески: гуляем по ярославскому «ЦУМу», который застрял в нулевых
Пустые коридоры и кричащие вывески: гуляем по ярославскому «ЦУМу», который застрял в нулевых
Показываем, что там продают
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22 декабря 1966 года прошло открытие самого крупного по советским меркам магазина в Ярославле. Универмаг, названный в честь города, распахнул двери для покупателей. Ярославский «ЦУМ» по сути являлся рынком с прилавками под крышей. Торговля шла активно, люди покупали здесь все, от мебели до одежды.
Со временем в Ярославле начали открываться более новые ТЦ и гипермаркеты. Популярность универмага начала утихать. В 2014 году здание капитально отремонтировали: внутри появились эскалатор и отдельные магазины, снаружи фасады обшили типовыми панелями.
Сейчас большинство помещений универмага заняты магазинами одежды. Хотя здесь так же можно купить товары для дома, украшения, электронику. В этом фоторепортаже изучаем ярославский «ЦУМ» и показываем, что в нем продают.