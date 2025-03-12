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Город Что построят на месте опасных шламонакопителей в Ярославле: ответ мэрии

Что построят на месте опасных шламонакопителей в Ярославле: ответ мэрии

Пруды с химическими отходами находятся посреди спального района города

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40 комментариев
В Ярославле думают, как использовать территорию шламонакопителей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле думают, как использовать территорию шламонакопителей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле думают, как использовать территорию шламонакопителей

Источник:

На месте опасных шламонакопителей в спальном районе Ярославля могут построить магазины, склады и дорогу. Об этом на заседании комиссии муниципалитета по экономике и развитию города 12 марта сообщила заместитель начальника отдела охраны окружающей среды и зеленого хозяйства департамента городского хозяйства мэрии Олеся Андрианова.

«Земельный участок относится к зоне транспортной инфраструктуры. Здесь пройдет дорога от улицы Елены Колесовой до улицы Механизаторов. Также возможно размещение складских помещений. Обсуждается использование земли под объекты торговли», — пояснила она.

По данным Андриановой, сейчас идут инженерные изыскания и составление проектно-сметной документации на рекультивацию шламонакопителей. Работа должна завершиться до 1 июля 2025 года. После этого документацию направят на экспертизу.

Напомним, мы не раз писали о шламонакопителях на улице Елены Колесовой в Ярославле. Это пруды-отстойники, куда в советские годы сливали отходы лакокрасочного производства. Затем их частично завалили грунтом.

Находятся шламонакопители прямо посреди жилой застройки. Само место выглядит как пустырь. Между тем исследования почвы, проводившиеся здесь несколько лет назад, показали повышенное содержание тяжелых металлов. Например, норма по хлору превышена в 45,7 раза. Всё это с пылью разносится по округе.

Площадь участка, на котором расположены пруды — 11,5 гектара.

В июле 2020 года суд обязал мэрию Ярославля направить в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации заявление о включении шламонакопителей в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде и ликвидировать их. Сделать это требовалось до 31 декабря 2021 года. Но мэрия в сроки не уложилась. Только в 2023 году отстойники включили в федеральный реестр. Теперь деньги на утилизацию отходов и рекультивацию земли должен выделить федеральный бюджет. На местном уровне нужно подготовить проектно-сметную документацию. Власти планировали сделать это еще в 2023 году. Однако не успели.

Только летом 2024 года нашли проектировщика. Им стала организация из Санкт-Петербурга «Северо-Западная инжиниринговая компания». За работу она должна получить 22,3 миллиона рублей.

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Комментарии
40
280344857
6 часов
Хуже, чем при губере Евраеве и мэре Молчанове ярославцы ещё не жили! А к врачу записаться на приём очень трудно - это пытка, геноцид какой-то! Зато чиновников развелось - плюнуть некуда!
Гость
6 часов
Построить там здания для разных управлении и министерств , ну и мэрию туда же
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