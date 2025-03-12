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Образование «Для дополнительного питания»: в ярославских школах поставят вендинговые аппараты

«Для дополнительного питания»: в ярославских школах поставят вендинговые аппараты

Такое решение приняли власти

1 672
45 комментариев
В ярославских школах поставят аппараты для дополнительного питания | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUВ ярославских школах поставят аппараты для дополнительного питания | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

В ярославских школах поставят аппараты для дополнительного питания

Источник:

В ярославских школах поставят вендинговые аппараты для дополнительного питания детей. Решение было принято на заседании балансовой комиссии по отрасли «Образование».

«Члены комиссии рассмотрели вопрос заключения договора аренды помещений между муниципальным образовательным учреждением и индивидуальным предпринимателем для размещения вендинговых автоматов с целью организации дополнительного питания обучающихся», — сообщили 11 марта на сайте мэрии.

Согласно нормам СанПиН, в ассортимент продуктов, которые можно продавать через торговые автоматы в образовательных учреждениях могут входить, например, молоко, молочные коктейли, продукты на основе йогурта, творожные продукты, негазированная вода, негазированные напитки, фруктовые соки и нектары. Товары должны продаваться в индивидуальной упаковке. При необходимости к ним должна прилагаться пластиковая ложечка.

Место установки автомата в школах должно обеспечивать свободный доступ к нему и при этом не ограничивать потоки движения учеников.

Согласны, что вендинговые аппараты нужны в школах?

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Школьное питание Вендинговые автоматы Мэрия Ярославля
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Комментарии
45
Гость
8 часов
Есть столовая в которой обязаны кормить нормальной едой. А аппараты это зло , дети перестанут есть и будут брать что повкуснее . Недело выдумали , как всегда ради того чтобы свой карман набить, об здоровье детей речи не идет (
Гость
8 часов
Может сначало стоило бы провести испытания в Администрации области? Было бы прикольно, Евраев, ложечкой, йогурт, нежно...🤣🤣🤣
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