«Для дополнительного питания»: в ярославских школах поставят вендинговые аппараты

В ярославских школах поставят аппараты для дополнительного питания Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











В ярославских школах поставят вендинговые аппараты для дополнительного питания детей. Решение было принято на заседании балансовой комиссии по отрасли «Образование».

«Члены комиссии рассмотрели вопрос заключения договора аренды помещений между муниципальным образовательным учреждением и индивидуальным предпринимателем для размещения вендинговых автоматов с целью организации дополнительного питания обучающихся», — сообщили 11 марта на сайте мэрии.

Согласно нормам СанПиН, в ассортимент продуктов, которые можно продавать через торговые автоматы в образовательных учреждениях могут входить, например, молоко, молочные коктейли, продукты на основе йогурта, творожные продукты, негазированная вода, негазированные напитки, фруктовые соки и нектары. Товары должны продаваться в индивидуальной упаковке. При необходимости к ним должна прилагаться пластиковая ложечка.

Место установки автомата в школах должно обеспечивать свободный доступ к нему и при этом не ограничивать потоки движения учеников.