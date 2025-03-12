«На роль Брагина меня утвердили без проб»: извилистый путь Ивана Колесникова к «Первому отделу»

Иван Колесников шутит, что в артисты попал после четырех сотрясений Источник: пресс-служба НТВ











Недавно создатели «Первого отдела» (16+) показали фото со съемок пятого сезона сериала, из которых мы узнали, что Брагин и Шибанов снова будут в деле. Когда выйдет пятый сезон «Первого отдела», точно неизвестно — но говорят, что ближе к концу 2025 года. В любом случае у нас есть время познакомиться поближе с одним из любимых актеров — Иваном Колесниковым, известным по роли Юрия Брагина.

Иваново детство

Семья Ивана Колесникова — сплошь творческие люди. Отец, Сергей Колесников, — потомственный актер. Мать, Мария Великанова, росла в семье «голубых кровей», в чью квартиру на Кутузовском проспекте то и дело заглядывали друзья семьи — Андрей Битов, Резо Габриадзе, Белла Ахмадулина и другие известные люди того времени.

— Поэтесса Белла Ахмадулина, мой дедушка, архитектор Александр Александрович Великанов, театральный художник Борис Мессерер, Андрей Битов… Я их всех знал «с горшка», — рассказывает актер. — Я видел, как они выпивали, устраивали застолья, читали стихи.

Иван Колесников признается, что и сам не прочь пропустить немного в приятной компании Источник: ivan_kolesnikov83 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Кажется, жизненный путь Ивана Колесникова был предопределен.

— Мой папа работал во МХАТе артистом, и я с ранних лет тоже выходил на сцену, а лет в 14 у меня была даже главная роль в спектакле. В первом акте я играл деревенского пацанчика, а во втором акте его, уже повзрослевшего, играл Борис Щербаков, — рассказывает Иван. — Так что, когда пришло время выпускаться из школы, у меня не было вариантов, в какой институт поступать. Я сразу знал, что это будет театральный.

Хотя у Ивана есть и другая версия, почему он стал актером. По этой легенде, причиной всему стали четыре сотрясения мозга и летаргический сон, которые он получил и пережил еще в детстве.

И все сотрясения сделали мне мои родственники, но не потому, что они меня не любили. Просто так случалось. Иван Колесников актер

Первое сотрясение Иван получил, когда вместе с родителями возвращался домой из гостей.

— Пришел троллейбус, и мы бежали на остановку. Папа держал меня за одну руку, а мама — за другую. И вот дерева они и не заметили, — вспоминает Иван.

Второе сотрясение случилось после того, как маленький Колесников скатился с лестницы на санках. Третье — в результате игры со старшим братом.

— Мы в детстве очень ругались, но никогда не дрались. Он всегда только делал вид, что сейчас меня ударит, — рассказывает Иван. — А у нас на кухне висел и до сих пор висит деревянный молот для отбивания мяса. Мы им никогда не пользовались, он висел для красоты и рассохся. И однажды мой брат бежал за мной и делал вид, что сейчас его в меня кинет, а его часть отлетела мне в затылок.

Ну а четвертый раз очень простой — меня просто сбила машина. Иван Колесников актер

Всё это Иван шутливо называет предысторией, почему он пошел в театральный институт.

В любом случае актер признается, что когда пришло время выпускаться из школы, у него не было вариантов, в какой институт поступать, и он стал студентом Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина.

«Я очень рано женился»

Именно в Щепке Иван познакомился со своей будущей женой — Линой Раманаускайте. Чувства так захлестнули влюбленных, что они решили немедленно пожениться.

— Я очень рано женился — в 18 лет, сейчас у нас уже три дочери, — рассказывает Иван.

Колесников уверен: «Семья — это каждый день» Источник: ivan_kolesnikov83 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Чтобы заработать деньги и содержать молодую семью, Колесников пошел работать осветителем. И именно в это время узнал многое о работе актера.

— За год очень многое понял о том, как надо и как не надо вести себя артисту на съемочной площадке, как относиться к цехам, — говорит Иван. — Это прекрасный опыт, и я о нём никогда не жалел.

Колесников признается, что очень рано, еще до свадьбы, понял, что ему нужно самому зарабатывать. Не потому, что родители не давали денег, а потому, что семья жила крайне бедно.

Колесников прекрасно видел, что актеры много не зарабатывают, но его это не остановило Источник: ivan_kolesnikov83 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Мой папа работал в театре, а там никогда нельзя было заработать. Это так, для души, — признается актер. — Уже в шестом классе я устроился дворником в американское посольство, там были знакомые. То, что любой труд облагораживает, правда! Очень удобно работать дворником и, например, философствовать.

«У меня на лице было написано, что я выпиваю»

Несмотря на то, что Иван Колесников с самого раннего детства видел, что карьера артиста не самое прибыльное дело, это не оттолкнуло его от актерского ремесла. Долгое время он перебивался едва заметными ролями в спектаклях и эпизодами в сериалах. А в 2015 году получил свою первую заметную роль в кино — сыграл Андрея Лентулова в драме Станислава Говорухина «Конец прекрасной эпохи» (18+). В этот фильм, признается Колесников, он попал совершенно случайно.

Звонок от помощника Говорухина Иван получил, когда «гудел» с друзьями. На предложение приехать на следующее утро на «Мосфильм» на кинопробы согласился. Но многого от этого не ждал, потому что его еще никогда не утверждали на роли в большом кино, и сразу после телефонного разговора продолжил застолье. Утром надо было вставать и ехать на пробы.

— Я встал в жутком состоянии, еле себя собрал, был нечесаный, что-то на себя натянул и поехал на «Мосфильм», — вспоминает Иван. — Там сидел Говорухин со своей неизменной трубкой. Он долго на меня смотрел, а потом спросил: «Ты куришь? Выпиваешь?»

А у меня на лице было написано, что я выпиваю. И он позвал меня пробоваться. Иван Колесников актер

В результате Говорухин утвердил Колесникова на главную роль. Актер уверен, что именно этот момент сыграл в его жизни очень большую роль. За работу в фильме «Конец прекрасной эпохи» Иван получил «Нику» как «Открытие года», его номинировали на премию «Золотой орел». Ну а дальше был только взлет: «Движение вверх» (6+), «Союз спасения» (12+), наконец, «Первый отдел» (16+), где Иван исполнил главную роль — следователя по особо важным делам Юрия Брагина.

За четыре сезона «Первого отдела» представить на месте Брагина другого актера невозможно Источник: ivan_kolesnikov83 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— В жизни я полная противоположность своему персонажу, — утверждает Иван. — Это мой единственный проект, связанный с комитетом, с милицией. На роль Юрия Брагина меня утвердили без проб. Я прочитал сценарий, мне понравилось. Не знал, кто будет моим партнером. Приезжаю в первый съемочный день — и вижу Сергея Жаркова. И мы с ним подружились в первые две минуты нашего разговора! Этот проект мне стал очень близок только из-за него. Когда мы с ним вдвоем в кадре, этот тандем мне очень нравится. Мы до сих пор дружим.

«Кино — далеко не главное»

Фирменные черты Ивана Колесникова — открытая улыбка и задорный блеск глаз. Глядя на актера, нельзя сказать, что у него бывают боли и проблемы. Но они есть у каждого, и горю наплевать на твои таланты. В апреле 2023 года отец артиста, долго болевший после перенесенного инсульта, скончался. Для Ивана это стало тяжелым ударом, ведь он всегда был очень близок с отцом. Справиться с утратой Колесникову помогли работа и поддержка любимой семьи.

Хотя артист и не скрывает — его отношения с женой не всегда были счастливыми. Но пара сумела выстоять.

— В первую очередь долгие отношения существуют потому, что есть терпение, понимание, взаимоуважение — это главное в долгом браке, — отмечает актер. — Даже если кто-то был неправ, нужно не судить его, а попробовать понять, разобраться, поговорить. Мне кажется, люди расходятся и разводятся из-за того, что не говорят, а надо говорить, рассуждать, делать много вещей вместе, потому что это работа над отношениями.

Уверены, Колесникова мы увидим еще во многих замечательных ролях Источник: ivan_kolesnikov83 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сейчас в планах Ивана (но не в самых ближайших) — состариться вместе со своей женой «и желательно умереть в один день, чтобы не страдать потом». Сделать это он намерен в доме, который сам построил. А до тех пор пока бьется его сердце, мечтает спокойно сидеть дома в деревне, отбирать сценарии, соглашаться только на самые интересные и больше отдыхать.