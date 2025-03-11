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Бизнес «С командой опытных мастеров»: в Ярославле продают швейное производство. Сколько денег просят

«С командой опытных мастеров»: в Ярославле продают швейное производство. Сколько денег просят

Рассказываем, что известно про готовый бизнес

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13 комментариев
Швейный цех находится в Дзержинском районе | Источник: Avito.ruШвейный цех находится в Дзержинском районе | Источник: Avito.ru

Швейный цех находится в Дзержинском районе

Источник:

В Ярославле выставили на продажу действующее швейное производство. Цех расположен на Ленинградском проспекте в Дзержинском районе города. Объявление о продаже появилось на сайте «Авито».

— Продается прибыльное швейное производство с командой опытных мастеров и всем необходимым оборудованием. Производственная площадь — 262 квадратных метра. 24 сотрудника, 12 работающих швей, возможность расширения до 20, — говорится в объявлении.

По словам продавца, на производстве оборудован полностью укомплектованный цех на 2 миллиона рублей. Производство специализируется на трикотажных изделиях: отшивает платья, кофты и спортивную одежду.

За готовый бизнес просят 3,5 миллиона рублей. Вместе с предприятием продают ООО, на которое оно оформлено.

— Идеально для предпринимателей, желающих инвестировать в реальное производство с перспективой роста. Все бизнес-процессы настроены, — говорится в объявлении.

Уточняется, что при быстрой сделке возможен торг. В объявлении указано, что на 2024 год выручка составила 18 миллионов рублей, расходы — 16,2 миллиона. Чистая прибыль за год — 1,8 миллиона рублей.

Ранее мы рассказывали, что в центре Ярославля закрылась известная кофейня. Её владелец рассказал о причинах такого решения.

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Бизнес Швейное производство Продажа Авито
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Комментарии
13
Гость
15 часов
Бизнесу здесь конец по плану
Гость
11 часов
Кстати, в Авито немало (да можно сказать просто много) объявлений о продаже "прибыльного" швейного бизнеса. Регионы Москва и область, Иваново и т.д. У всех и штат и заказов на миллиард. Но продают. Забавно, да? Хотя, какое отечественное производство возможно в государстве, где рынок завален контрафактом и шмурдяком.
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