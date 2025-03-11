«С командой опытных мастеров»: в Ярославле продают швейное производство. Сколько денег просят

Швейный цех находится в Дзержинском районе Источник: Avito.ru











В Ярославле выставили на продажу действующее швейное производство. Цех расположен на Ленинградском проспекте в Дзержинском районе города. Объявление о продаже появилось на сайте «Авито».

— Продается прибыльное швейное производство с командой опытных мастеров и всем необходимым оборудованием. Производственная площадь — 262 квадратных метра. 24 сотрудника, 12 работающих швей, возможность расширения до 20, — говорится в объявлении.

По словам продавца, на производстве оборудован полностью укомплектованный цех на 2 миллиона рублей. Производство специализируется на трикотажных изделиях: отшивает платья, кофты и спортивную одежду.

За готовый бизнес просят 3,5 миллиона рублей. Вместе с предприятием продают ООО, на которое оно оформлено.

— Идеально для предпринимателей, желающих инвестировать в реальное производство с перспективой роста. Все бизнес-процессы настроены, — говорится в объявлении.

Уточняется, что при быстрой сделке возможен торг. В объявлении указано, что на 2024 год выручка составила 18 миллионов рублей, расходы — 16,2 миллиона. Чистая прибыль за год — 1,8 миллиона рублей.