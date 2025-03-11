Аэропорт под Ярославлем закрыли для полетов. Причина

Утром 11 марта в аэропорту в Туношне Ярославского района были введены ограничения на полеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 05:15 МСК введены также в ярославском аэропорту Туношна», — говорится в сообщении.
Также 11 марта закрыли все московские аэропорты. Как сообщают наши коллеги из MSK1.RU, причина — БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал случившееся самой массированной атакой. Как сообщили в Минобороны, над территорией Московской области был перехвачен и сбит 91 беспилотник. Всего над российскими регионами уничтожены 337 украинских беспилотников.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об одном погибшем. Еще несколько человек пострадали. Подробнее о ситуации в Москве и Московской области — читайте в онлайн-трансляции.