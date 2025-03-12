Звезду «Оскара» Юру Борисова заметили в соседней от Ярославля области. Что он здесь делает

Номинанта на «Оскар», звезду российского кино Юру Борисова заметили в соседней от Ярославской Костромской области. 32-летний актер приехал на съемки нового фильма. Фото со съемочной площадки под Костромой появилось в Сети 11 марта.
— Юру Борисова в смокинге вы уже видели, а на съемках «Вани» (возрастной ценз авторами пока не определен. — Прим. Ред.) в окрестностях Щелыкова еще нет. У нас как раз есть фото в стиле голливудских папарацци, — сообщили в музее-заповеднике «Щелыково», где и проходят съемки.
Музей-заповедник «Щелыково» (119 км от Костромы. — Прим. Ред.) — это усадьба драматурга Александра Николаевича Островского в Костромской области, куда входят мемориальный дом, старинный усадебный парк, храм святителя Николая XVIII века и семейный некрополь Островских, а также литературно-театральный музей, этнографический музей «Дом Соболева», резиденция Снегурочки в Голубом доме. Усадьба находится в одноименном селе Островского муниципального округа.
Как стало известно 76.RU, речь идет о фильме «Ваня» режиссера Клавдии Коршуновой, съемки проводят киностудии «СТВ Лаб» и «Ленфильм-дебют», продюсер Сергей Сельянов. Режиссер получила грант Министерства культуры.
Клавдия Коршунова — выпускница лаборатории для сценаристов и режиссёров-дебютантов в полнометражном игровом кино на базе киностудии «Ленфильм». Массовому зрителю Клавдия больше известна как актриса, в ее портфолио — 33 картины, в том числе мелодрама «Голубка» (16+) и криминальная драма «Дубровский» (18+).
Отметим, что ранее Юра снимался в дебютной короткометражке Клавдии под названием «Прости меня, Аня» (18+), созданной в поддержку благотворительного фонда «Дом с маяком».
Напомним, Юра Борисов стал первым российским актером, номинированным на «Оскар». Так киноакадемики оценили его игру в фильме «Анора» (18+). Главную кинонаграду Борисов не получил, но стал настоящей звездой мероприятия. Сначала вместе с актером Марком Эдельштейном они пытались похитить огромную декорацию с красной дорожки, а после Борисова со сцены похвалил сам Роберт Дауни Младший. Как это было — смотрите в нашей хронике.
Юра Борисов родился в подмосковном Реутове, окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. В кино он начался сниматься с 2010 года. Дебютировал с эпизодической ролью в драме Андрея Звягинцева «Елена» (18+). В 2015–2019 годах сыграл в военных фильмах «Дорога на Берлин» (18+) и «Т-34» (12+), сериале «Молодая гвардия» (12+) и криминальной драме «Бык» (18+). Массовому зрителю он также известен своими работами в картинах «Мир! Дружба! Жвачка!» (18+), «Калашников» (12+), «Кентавр» (18+) и других.