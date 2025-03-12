«Забрал и расписался»: история героя Федора Шаповалова, который захватил карту в последнем пристанище Гитлера

Федор Шаповалов отправился на войну в возрасте 19 лет Источник: Тихорецкий историко-краеведческий музей











В этом году в России празднуется 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Событие, которое оставило глубокий след в сердцах миллионов людей. Увы, многие свидетели — участники тех трагических событий уже ушли из жизни. Но их воспоминания об их подвигах живут в семейных и музейных архивах, в письмах и книгах.



А еще в наградных листах к медалям. Самой важной и уважаемой среди них для простых фронтовиков была медаль «За отвагу». Этот знак отличия наравне с медалью «За боевые заслуги» считается едва ли не первой советской госнаградой военнослужащих. Ценность этой награды заключалась в том, что ее вручали исключительно за личную храбрость, проявленную на поле боя. А обладателями становились в основном рядовые, сержанты и младший офицерский состав.

Среди них был и уроженец села Великое в Краснодарском крае Федор Шаповалов. Потомственный военный, участник Великой Отечественной войны, он прошел путь от Тихорецка до Берлина и дослужился до звания майора. Батальон, которым командовал Шаповалов, штурмовал имперскую канцелярию — последнее пристанище Гитлера.

Жизнь до войны

Федор Шаповалов родился 26 сентября 1923 года. Судьба пророчила ему путь военного с самого детства. А как иначе, если мать — Дарья Филипповна — в Гражданскую воевала в составе конного красногвардейского отряда Кочубея. А отец — Кузьма Петрович — в то же время командовал батареей артиллеристов 4-й дивизии Конармии Буденного.

В 1939 году Федор поступил в Тихорецкий железнодорожный техникум. До войны работал зоотехником. А летом 1942 года добровольцем ушел на фронт, став командиром расчета 120-мм минометов 761-го стрелкового полка 317-й дивизии.

Путь к Победе: от Тамани до Берлина

Федора Шаповалова направили в 103-ю отдельную курсантскую стрелковую бригаду. В ее составе он принял участие в оборонительных боях за станицы Таманского полуострова, Северного Кавказа и Новороссийска. Но уже 12 сентября 1942 года при оставлении войсками западной части Новороссийска был эвакуирован в Геленджик.

Затем целый год Шаповалов служил в 1133-м стрелковом полку: командовал взводом разведки, затем стрелковой ротой. Участвовал в боях по обороне Северного Кавказа, в прорыве «Голубой линии» — Новороссийско-Таманской операции.

При освобождении станиц Северного Кавказа получил тяжелое ранение, лечился в кисловодском госпитале. После восстановления продолжил свой боевой путь — теперь в составе 1050-го стрелкового полка. Участвовал в Ясско-Кишиневской операции — в боях за освобождение от фашистских захватчиков Украины и Молдавии.

Наградной лист Федора Шаповалова, подтверждающий получение им медали «За отвагу» Источник: интернет-портал «Память народа»











За проявленную храбрость и за то, что в каждом бою «показывал пример мужества», в 1943 году был удостоен правительственной награды — медали «За отвагу».

В странах Восточной Европы Федор Шаповалов командовал 2-м батальоном во время Ковельского наступления, боев в Польше и Висло-Одерской операции.

Поставил свою подпись на карте Гитлера

Самым ярким событием в военной биографии Федора Шаповалова стало участие в штурме Берлина. В битве за Берлин его батальон участвовал в штурме военно-инженерного училища в Карлсхорсте, зданий школы гестапо, Министерства авиации.



В начале мая 1945 года он первым ворвался в имперскую канцелярию, служившую пристанищем фюрера, и поставил свою подпись на последней личной карте Гитлера. Символически это означало конец войны. Сейчас карта хранится в Москве, в Центральном музее Российской Армии. Также во время этой операции Федор Шаповалов смог добыть еще один ценный трофей — жезл фельдмаршала Роммеля.

— …Трудно передать все чувства, с которыми мы спускаемся в так называемый фюрер-бункер. Залы рейхсканцелярии завалены бумагами, коробками с фашистскими орденами, которые никому больше не нужны… Нас осторожно проводят по скользким лестницам вниз, в колодезную темноту, мимо бесчисленных дверей, похожих на плиты могильных склепов. Гарь, отвратительная духота, стекло битых бутылок… А я прислушиваюсь к шагам майора Ф. Шаповалова и проникаюсь еще большим уважением к нашим солдатам, сержантам и офицерам. Еще час назад Шаповалов руководил последним штурмом, а теперь — начальник охраны «фюрер-бункера», — вспоминал о той операции Герой Советского Союза, генерал-лейтенант запаса Иван Рослый.

Батальон Шаповалова в Берлине Источник: Тихорецкий историко-краеведческий музей











За эту операцию Федора Шаповалова наградили полководческим орденом Суворова. Также за время войны его удостоили орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, Октябрьской Революции и другими наградами.

Был депутатом и ходил в море

После войны Федор Шаповалов переехал в Мурманск. Сначала работал начальником АХО Мурманского рыбного порта, затем заведующим промышленным отделом Микояновского р-на ВКП(б). В 1951 году стал депутатом Микояновского районного Совета депутатов трудящихся. А с 1965 по 1970-е годы решил уйти в море в качестве помощника капитана на судах «Севрыбхолодфлота».

После войны Федор также работал помощником капитана на суднах Источник: Государственный архив Мурманской области











Затем последовал очередной переезд. Теперь уже в теплый Севастополь. Там Шаповалов познакомился с художником Константином Головченко. В 70-х годах началось их тесное сотрудничество над общим проектом: галереей портретов ветеранов — участников штурма имперской канцелярии Гитлера.

В 1975 году Головченко написал портрет Шаповалова, который сам вел активную переписку со своими товарищами — героями штурма Берлина. Так, художник за 2 года создал 14 портретов. Картины экспонировались на персональных выставках в Уфе, Стерлитамаке, Донецке, Николаеве и Москве.

Федор Шаповалов скончался 29 июля 1977 года.