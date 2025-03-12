«Выпал с балкона»: в Ярославле погиб 26-летний мужчина

В Ярославле мужчина выпал из пятиэтажки Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram











В Ярославле из пятиэтажки в центре города выпал мужчина. ЧП случилось вечером 11 марта.

«Выпал с балкона. Не известно, с какого именно этажа. Улица Победы, 51», — сообщили очевидцы в группе «Подслушано в Ярославле».

На фото и видео с места происшествия у стены дома видно тело, накрытое белой тканью.

По данным правоохранителей, мужчина скончался. Известно, что ему было 26 лет. Он жил в этом доме. По предварительной информации, погибший вел асоциальный образ жизни, его смерть не была криминальной.

Видео с места происшествия Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram