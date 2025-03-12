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Происшествия «Выпал с балкона»: в Ярославле погиб 26-летний мужчина

«Выпал с балкона»: в Ярославле погиб 26-летний мужчина

Что известно о происшествии

3 173
11 комментариев
В Ярославле мужчина выпал из пятиэтажки | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramВ Ярославле мужчина выпал из пятиэтажки | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В Ярославле мужчина выпал из пятиэтажки

Источник:

В Ярославле из пятиэтажки в центре города выпал мужчина. ЧП случилось вечером 11 марта.

«Выпал с балкона. Не известно, с какого именно этажа. Улица Победы, 51», — сообщили очевидцы в группе «Подслушано в Ярославле».

На фото и видео с места происшествия у стены дома видно тело, накрытое белой тканью.

По данным правоохранителей, мужчина скончался. Известно, что ему было 26 лет. Он жил в этом доме. По предварительной информации, погибший вел асоциальный образ жизни, его смерть не была криминальной.

Видео с места происшествия

Источник:

В феврале в Ярославле из окна многоэтажки выпала женщина. Она также погибла. Трагедия произошла на улице Блюхера в Дзержинском районе.

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Комментарии
11
Гость
6 часов
НАРКОТА ПОВСЮДУ БЕЗНАКАЗАННО ТРАВЯТ НАРОД 😡
Гость
11 часов
В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь
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