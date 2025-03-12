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Происшествия подробности «Вот результат»: в Ярославле дорожники, затеявшие уборку в час пик, угодили в ДТП с автобусом. Видео

«Вот результат»: в Ярославле дорожники, затеявшие уборку в час пик, угодили в ДТП с автобусом. Видео

Ранее рабочие обещали не занимать дорогу по утрам

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21 комментарий
Автобус врезался в забор на проспекте Фрунзе | Источник: Читатель 76.RUАвтобус врезался в забор на проспекте Фрунзе | Источник: Читатель 76.RU

Автобус врезался в забор на проспекте Фрунзе

Источник:

В Ярославле участниками ДТП с «Яавтобусом», который утром 12 марта протаранил забор на проспекте Фрунзе, стали сотрудники «Горзеленхозстроя». Точнее, их трактор, который стоял в крайней левой полосе возле отбойника.

Момент столкновения попал на видео. На записи видно, что автобус попытался объехать спецтехнику дорожников. Но в этот момент справа от него двигалась фура. В итоге машины столкнулись, зацепив трактор. После этого автобус съехал с дороги и протаранил кабиной забор.

— Еще вчера обещали дорожников в час пик убрать с Фрунзе. Вот результат, — написал читатель 76.RU.

Момент столкновения попал на видео

Источник:

На месте ДТП стоял трактор «Горзеленхозстроя»

Источник:

Ранее жители Ярославля жаловались, что из-за утренней уборки на крупных проспектах в час пик собираются заторы. Рабочие выставляют на проезжей части технику и ограждения, а сами чистят отбойники и асфальт рядом с ними.

Портал 76.RU обратил внимание мэрии Ярославля на проблему. Чиновники пообещали, что с работниками проведут профилактическую беседу, а уборку в утренние часы перенесут на въезд в город с последующим перемещением в центр.

Автобус с пассажирами протаранил забор

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Утром 12 марта сообщение с подобным посылом появилось в официальной группе «Горзеленхозстроя» во «Вконтакте».

— В социальных сетях жители города пожаловались на образовавшиеся пробки из-за уборки в час пик. Речь идет о Московском проспекте, где наши специалисты чистили отбойник и дорогу. Мы учли замечания горожан — работы в утренние часы перенесут на въезд в город с последующим перемещением в центр, чтобы не создавать заторов на дороге, — говорится в посте.

Однако в этот же день на проблемном участке проспекта Фрунзе уборку утром все же решили провести. На вопросы о том, почему рабочие вышли на проспект в утренний час-пик, а также о ДТП с автобусом, в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля ответили так:

— Авария произошла по вине водителя автобуса.

Что думаете по поводу утренней уборки отбойников?

Загадка, почему они делают это в час-пик
Пускай убирают! Зато город чище будет
Свое мнение оставлю в комментариях
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ДТП Автобус Забор Горзеленхозстрой
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Комментарии
21
Гость
7 часов
Ох, уж эти горе-корреспонденты, такого по-напишут. Проверять нужно информацию. В это время ни каких проблем в этом направлении не наблюдается, пробка только в Центр по Фрунзе. Трактор не мешал транспорту. А, вот почему водитель автобуса решил обогнать фуру видя трактор на левой полосе?
Гость
6 часов
Почему вообще автобус едет во второй полосе? Они постоянно с этими перестроениями создают аварийные ситуации, и замедляют движение когда из правой перестраиваются в левую а через 200 метров обратно в правую
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