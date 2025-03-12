«Вот результат»: в Ярославле дорожники, затеявшие уборку в час пик, угодили в ДТП с автобусом. Видео

В Ярославле участниками ДТП с «Яавтобусом», который утром 12 марта протаранил забор на проспекте Фрунзе, стали сотрудники «Горзеленхозстроя». Точнее, их трактор, который стоял в крайней левой полосе возле отбойника.
Момент столкновения попал на видео. На записи видно, что автобус попытался объехать спецтехнику дорожников. Но в этот момент справа от него двигалась фура. В итоге машины столкнулись, зацепив трактор. После этого автобус съехал с дороги и протаранил кабиной забор.
— Еще вчера обещали дорожников в час пик убрать с Фрунзе. Вот результат, — написал читатель 76.RU.
Ранее жители Ярославля жаловались, что из-за утренней уборки на крупных проспектах в час пик собираются заторы. Рабочие выставляют на проезжей части технику и ограждения, а сами чистят отбойники и асфальт рядом с ними.
Портал 76.RU обратил внимание мэрии Ярославля на проблему. Чиновники пообещали, что с работниками проведут профилактическую беседу, а уборку в утренние часы перенесут на въезд в город с последующим перемещением в центр.
Утром 12 марта сообщение с подобным посылом появилось в официальной группе «Горзеленхозстроя» во «Вконтакте».
— В социальных сетях жители города пожаловались на образовавшиеся пробки из-за уборки в час пик. Речь идет о Московском проспекте, где наши специалисты чистили отбойник и дорогу. Мы учли замечания горожан — работы в утренние часы перенесут на въезд в город с последующим перемещением в центр, чтобы не создавать заторов на дороге, — говорится в посте.
Однако в этот же день на проблемном участке проспекта Фрунзе уборку утром все же решили провести. На вопросы о том, почему рабочие вышли на проспект в утренний час-пик, а также о ДТП с автобусом, в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля ответили так:
— Авария произошла по вине водителя автобуса.
Что думаете по поводу утренней уборки отбойников?